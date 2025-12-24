El pesebre navideño, un gesto de protesta de hace 800 años que hoy es una trinchera contra la política migratoria de Trump

El tierno pesebre navideño, una tradición nacida en 1223 en Greccio, Italia, se ha convertido en una trinchera desde la que varias iglesias de Estados Unidos expresan sus críticas contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump.

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida incluso pidió al gobierno una “tregua navideña” en los operativos. “Los indocumentados no son delincuentes. Están aquí para trabajar”, dijeron los prelados encabezados por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski.

La vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, no mencionó específicamente a ese reclamo, pero respondió que Trump fue elegido “basándose en su promesa de deportar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Y está cumpliendo esa promesa”.

La historia de quienes seguramente son los tres migrantes más icónicos de la historia –Jesús, María y José– (que debieron huir de Israel a Egipto para salvar sus vidas ante la furia del rey Herodes), es parangonada en muchas parroquias católicas con la de los detenidos y deportados por el Servicio de Control de Inmigración norteamericano (ICE).

“Aquí estuvo el ICE”, dice un polémico cartel en un pesebre de la Parroquia St. Susanna, en Dedham, Massachusetts, donde solo se ve un establo, con algunos pastores y animales, pero sin los protagonistas de la historia.

El pesebre de Dedham, Massachusetts

Otra representación construida en los jardines de la iglesia Missiongathering en Charlotte, Carolina del Norte, tiene todas las figuras, pero detrás de ellos están parados, vestidos de negro y amenazantes, los agentes del ICE con esposas, listos para llevarse detenida a la Sagrada Familia y sus acompañantes.

El pesebre de la iglesia Missiongathering, en Charlotte, Carolina del Norte

“Este pesebre seguramente es perturbador, pero lo que está ocurriendo en nuestra ciudad es perturbador; lo que está sucediendo en ciudades de todo el país es perturbador”, dijo el pastor de Missiongathering, Andew Shipley.

“Para mí, la historia de la Navidad es la historia de Dios que viene al mundo a través de gente humilde; ellos también fueron víctimas de la violencia estatal y tuvieron que huir como refugiados a Egipto”, agregó.

También en Evanston, Chicago, una iglesia representó a María con una mascarilla para protegerse del gas lacrimógeno, y al niño Jesús con las manos atadas con precintos, envuelto en una manta de aluminio, que asemeja las que se utilizan para rescatar a los refugiados en el mar.

El niño Jesús de Evanston, Chicago, con sus manos atadas con precintos

Ya en la Navidad de 2018, durante la primera presidencia de Trump, varias iglesias expresaron con los pesebres su rechazo a las redadas migratorias. Aquel año, la Catedral Christ Church de Indianápolis colocó, por ejemplo, a las tres figuras de su pesebre encerradas tras unas rejas.

El pesebre tras las rejas, en la Catedral Christ Church de Indianapolis

La historia del pesebre

En realidad, por motivos variados a lo largo de toda la historia el pesebre ya fue en otras oportunidades una forma de protesta, desde los tradicionales belenes que siguieron construyendo los cristianos en Europa del Este en tiempos de los regímenes comunistas ateos, hasta el propio origen de la tradición en 1223.

“Durante todo el Medioevo, la celebración central de la Navidad tenía lugar en los templos en la medianoche del 24 de diciembre, acompañada por cantos gregorianos. Era una liturgia llena de pompa y opulencia que se realizaba según el rito romano medieval y en idioma latín, una lengua que el pueblo ya no hablaba ni entendía”, explica el experto napolitano Italo Sarcone, especializado en arte sacro.

San Francisco de Asís hizo el primer pesebre cuatro años después de su regreso de Tierra Santa Alessandro Di Melo - EFE

Fue en ese contexto que luego de su viaje a Tierra Santa en 1219, San Francisco de Asís (1182-1226) sintió la necesidad de representar el nacimiento de un Dios pobre, pequeño y humano, más cercano a la realidad de la mayoría de la población.

“Quiero celebrar el memorial de aquel niño nacido en Belén y contemplar con mis ojos físicos las dificultades de su pobre infancia, cómo fue acostado en el pesebre y cómo, entre el buey y el burro, descansó sobre el heno”, dijo el santo de Asís, según dejó registrado su biógrafo y contemporáneo, Tomás de Celano (1200-1260) en el parágrafo 84 de S. Francisci Assisiensis, Vita et Miracula.

En aquel establo de Greccio (100 kilómetros al norte de Roma), no hubo estatuillas del niño Jesús ni de ningún otro personaje. Solo un buey y un burro reales y un fardo de heno. Los pastores eran la población habitual del lugar.

Tomás de Celano recuerda que esa noche del 24 de diciembre de 1223, ante aquel pesebre tan diferente de las ceremonias de las lujosas catedrales, Francisco “suspiró profundamente, absorto en la devoción y lleno de una alegría maravillosa”. Luego, el poverello “prorrumpió en palabras dulces sobre el nacimiento del rey que se hizo pobre, y habló del pequeño pueblo de Belén”, que había visitado personalmente cuatro años antes.

El investigador italiano Roberto Beretta, autor del libro San Francesco e la leggenda del presepio, explicó a LA NACION cómo fue aquel primer pesebre y por qué considera que también se trató de un gesto de “protesta”.

“San Francisco amaba especialmente Greccio, un lugar aislado y agreste. Lo veía rico en pobreza. Además, vivía allí un amigo suyo, el noble Giovanni Velita, a quien le encargó que preparara aquel primer pesebre", señaló Beretta.

En cuanto a por qué solamente había dos animales y un fardo de heno, sin niño Jesús ni sus padres, el experto explicó que el único objetivo era rememorar lo más fielmente posible el ambiente real en que se había producido el nacimiento. “Y Francisco, conocido por su amor por todas las criaturas, eligió el burro, el buey y el heno, como símbolo de mansedumbre, sencillez y pobreza”.

San Francisco es recordado por su llamado a vivir en la pobreza y por su predilección por los animales y por toda la creación. Jenny Kane - AP

No hay testimonios de que el santo haya repetido aquel pesebre en años posteriores, y fueron sus seguidores los que, en consonancia con la tradición milenaria del arte sacro, incorporaron luego las estatuillas de los protagonistas.

Por otro lado, Beretta explicó cuál era la situación histórica de la Orden de los Franciscanos en aquel año y el motivo de la protesta del santo.

“Un mes antes de la Navidad de 1223, Francisco había regresado de Roma luego de verse obligado a aceptar una Regla de la Curia Papal que diluía para sus seguidores varios de los principios evangélicos que habían impulsado al santo desde el principio y que él quería mantener. En particular fueron rechazadas sus propuestas de pobreza absoluta y también la prohibición total de posesión de bienes para los miembros de la orden”, recordó Beretta.

El santo de Asís se sometió en obediencia a la decisión papal, pero cedió el control de su orden a otros frailes y en Greccio reafirmó de manera clara y pacífica que su ideal seguía siendo precisamente el del despojo y la pobreza totales, el que Jesucristo adoptó en el momento de su encarnación.

“Tal vez deberíamos interpretar también así el verdadero significado del pesebre, ya sea en las iglesias norteamericanas o en nuestras casas. Lo consideramos un tierno adorno, a veces incluso precioso y caro. Pero, en su realidad histórica y teológica, desde su origen hasta el presente, el pesebre es un verdadero manifiesto, mucho más que una decoración”, concluyó Beretta.