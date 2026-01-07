El precio del petróleo cae luego que Trump anunciara la entrega de barriles a EE.UU. por parte de Venezuela

El petróleo profundizó sus pérdidas este miércoles en las primeras operaciones en Asia, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará millones de barriles a Estados Unidos y que él mismo controlará los ingresos obtenidos por su venta.

El crudo mostró fuertes vaivenes desde que fuerzas estadounidenses lanzaron el sábado una operación militar en Caracas para capturar al presidente depuesto Nicolás Maduro, y desde que Trump afirmó que pasará a controlar Venezuela y exigió “acceso total” a sus reservas de petróleo, las más grandes del mundo.

La variación del precio del WTI Crude en la última semana Captura: oilprice.com

“Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”, publicó el magnate republicano el martes en redes sociales. “Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí (…), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, agregó.

Tras cerrar la jornada anterior con una baja del 2%, el crudo volvió a caer este miércoles en los mercados asiáticos y retrocedió cerca de 1%. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 78 centavos, o 1,37%, a 56,35 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo Brent cayeron 61 centavos, o 1%, a 60,09 dólares el barril.

El mensaje que compartió Trump en Truth Social

Analistas señalaron que los envíos anunciados por Trump reducen el riesgo de que Caracas deba recortar la producción por su limitada capacidad de almacenamiento, lo que a su vez alivia las preocupaciones sobre el suministro. No obstante, advirtieron que el panorama para esta materia prima sigue apuntando a precios más bajos.

Este escenario se da en un contexto de mercado bien abastecido, luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, (OPEP+) acordara aumentar la producción.

La evolución del precio del petróleo OPEC en los últimos meses y enero de 2026

Venezuela concentra cerca de una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, aunque expertos advirtieron que un aumento rápido de la producción enfrenta obstáculos como la infraestructura obsoleta, los bajos precios y la incertidumbre política.

En paralelo, los mercados bursátiles asiáticos operaron con resultados mixtos tras un sólido inicio de año, en el que Seúl siguió el impulso de Londres y Nueva York, que alcanzaron niveles récord por los avances en inteligencia artificial.

El precio de los principales barriles de petróleo en las primeras horas del miércoles Captura: oilprice.com

El índice Kospi de Corea del Sur extendió su suba, mientras que Sídney, Singapur, Shanghái, Wellington y Yakarta también cerraron en alza.

En cambio, Hong Kong retrocedió junto con Taipéi y Manila, y Tokio sufrió una fuerte caída después de que China endureciera los controles a las exportaciones de productos enviados a Japón con posibles usos militares.

Con información de AFP y Reuters.