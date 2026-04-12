El precio del petróleo vuelve a subir tras las negociaciones fallidas en Medio Oriente

SINGAPUR.- Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril el lunes en el mercado asiático, mientras la Armada de Estados Unidos se preparaba para bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones entre Washington e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra.

Los futuros del crudo Brent subían 7,11 dólares, o un 7,47%, a 102,31 dólares el barril, tras cerrar el viernes con una caída del 0,75%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Alex Brandon - AP

El West Texas Intermediate estadounidense, en tanto, se situaba en 104,43 dólares por barril, con un alza de 7,86 dólares, o un 8,14%, tras una caída del 1,33 % en la sesión anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que la Armada de Estados Unidos comenzaría de inmediato a bloquear el estrecho de Ormuz, lo que agravó la situación tras las negociaciones con Irán que no lograron un acuerdo para terminar con la guerra, poniendo en peligro un frágil alto el fuego de dos semanas.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en tanto, anunció luego que un bloqueo de los puertos iraníes comenzará el lunes a las 10 de la mañana, hora del este (las 9 en la Argentina).

El comunicado del Centcom, que anunció que este lunes iniciará el bloqueo de puertos iraníes

El Centcom afirmó que el bloqueo se aplicaría “de forma imparcial contra los buques de todas las naciones” que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes.

“Muy cerca”

El canciller del régimen, Abbas Araqchi, opinó que Irán estaba “muy cerca” de concluir un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio en sus conversaciones con Washington en Pakistán

El canciller iraní, Abbas Araqchi HANDOUT - TURKISH FOREIGN MINISTRY

“Irán se comprometió con Estados Unidos de buena fe para poner fin a la guerra”, dijo en una publicación en X. Pero cuando estaba “muy cerca” de un acuerdo en Islamabad, marcó: “Nos encontramos con maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo”.

Reuters y AFP