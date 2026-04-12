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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: las negociaciones y cómo sigue el alto al fuego

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Pakistán instó a EE.UU. e Irán a mantener el alto el fuego
Pakistán instó a EE.UU. e Irán a mantener el alto el fuegoAnjum Naveed - AP

Pakistán instó a EE.UU. e Irán a mantener el alto el fuego

Después de las fallidas negociaciones, Pakistán instó a Estados Unidos e Irán a mantener el alto al fuego. Además aseguró que continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo.

“Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”, declaró el canciller pakistaní Ishaq Dar, cuyo gobierno albergó las negociaciones y sirvió como mediador.

Vance informó que no se llegó a un acuerdo: "Es una mala noticia para Irán"

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, brindó una conferencia de prensa desde Islamabad, lugar en el que este sábado comenzaron las conversaciones directas tripartitas para encontrar una solución definitiva para el conflicto armado en Medio Oriente.

“21 horas de conversaciones y lamentablemente no hubo acuerdo”, dijo Vance. Además sostuvo que eso “es una mala noticia para Irán”. Respecto a los motivos de la falta de avance en la negociación, el funcionario estadounidense sostuvo: “Nosotros somos flexibles, pero Irán no acepta nuestras condiciones”.

El gobierno iraní sostuvo que no hubo acuerdo porque Estados Unidos planteó "condiciones irrazonables"

El gobierno iraní dijo que las negociaciones fracasaron porque Estados Unidos planteó “exigencias irrazonables”. En tanto, Estados Unidos indicó que el punto por el cual fracasaron las conversaciones fue que el régimen no se comprometió a renunciar a las armas nucleares.

Donald Trump relativizó la importancia de un posible acuerdo con Irán. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario continuó: “Hemos derrotado por completo a ese país. Así que veamos qué pasa: puede que lleguen a un pacto, puede que no. No importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”.

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