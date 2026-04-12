Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: las negociaciones y cómo sigue el alto al fuego

Después de las fallidas negociaciones, Pakistán instó a Estados Unidos e Irán a mantener el alto al fuego. Además aseguró que continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo.

“Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”, declaró el canciller pakistaní Ishaq Dar, cuyo gobierno albergó las negociaciones y sirvió como mediador.