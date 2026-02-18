El presidente de Emiratos Árabes llegaría a la Argentina en un viaje privado por la Patagonia

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegaría a la Argentina el próximo lunes 23 de febrero en un viaje no oficial al país y se hospedaría en las cercanías de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, donde ya comenzó a montarse un importante esquema de seguridad previo a su arribo.

Según pudo confirmar LA NACION, se trata del primer viaje del emir de Abu Dhabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos a territorio nacional y se realizaría bajo un extremo hermetismo y máxima privacidad.

Su arribo se prevé para el próximo lunes a bordo de un avión privado modelo Boeing 747. No obstante, en la antesala de su llegada, durante esta semana comenzó el armado de un meticuloso protocolo de seguridad para blindar la zona en la que se desplazará el emir.

El operativo incluiría el despliegue de al menos 200 personas que acompañarían al jeque en su estadía en Bariloche, además de cuatro helicópteros que estarán a disposición total del presidente de Emiratos para su desplazamiento.

Por el momento se desconoce cuál sería el lugar de hospedaje y cuáles son las actividades previstas. Tampoco se pudo confirmar si se llevaría a cabo alguna reunión con autoridades del gobierno de Javier Milei.

No obstante, hace poco más de un año, en febrero de 2025, el entonces canciller argentino Gerardo Werthein le entregó una carta del presidente Milei a Mohamed bin Zayed, sobre las relaciones bilaterales entre ambos países.

Javier Milei (a la izquierda de la imagen) y Mohamed bin Zayed (a la derecha de la imagen) en el G7 realizado en Italia Luca Bruno� - AP�

El mensaje fue recibido por el Jeque Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, viceprimer Ministro y ministro de Relaciones Exteriores, durante el encuentro con el exfuncionario nacional, en donde abordaron las relaciones bilaterales entre ambos países y las “maneras de aprovechar las oportunidades disponibles para fortalecer la cooperación en diversos sectores, como el económico, el comercial y la inversión”. En aquel encuentro también participó Saeed Abdullah Al Qamzi, embajador de los EAU en la República Argentina.

En enero de este año, la ministra de Estado para la Cooperación Internacional emiratí, Reem Al Hashimy, visitó la ciudad de Buenos Aires en el marco de una gira oficial por América Latina y se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Quién es Mohamed bin Zayed

Nacido en la Abu Dhabi el 11 de marzo de 1961, Mohamed bin Zayed (conocido como “MBZ”) es el presidente de Emiratos Árabes Unidos, emir de Abu Dabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país desde que asumió el rol en 2022 tras la muerte de su hermano Jalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, que había ocupado el cargo desde 2004.

De muy joven fue enviado a la escuela militar en Gran Bretaña, donde se graduó en la famosa Real Academia Militar de Sandhurst en 1979. Rápidamente ascendió en el escalafón hasta convertirse en comandante de la fuerza aérea, subjefe de estado mayor y finalmente jefe de estado mayor en enero de 1993. Un año después fue ascendido al rango de general.

El príncipe de Abu Dabi Mohammed bin Zayed Al-Nahyan AFP

Descrito por los diplomáticos como el hombre fuerte de Abu Dabi, el jeque Mohamed forjó vínculos en las capitales del mundo, especialmente en Occidente.

Aunque no suele hablar en público, no se puede subestimar su alcance. Bajo su liderazgo, Abu Dabi fomentó los lazos comerciales y políticos en toda la región -incluyendo con el Irán chiíta-, pero se puso del lado de Estados Unidos contra el programa nuclear de Teherán y del lado de Arabia Saudita en cuanto a su papel en el mundo árabe, principalmente sunita.

Asimismo, lidera una política de seguridad interna sin concesiones, creó para los EAU una reputación de tolerancia que contrasta con la de sus vecinos conservadores.

Por otro lado, es aficionado a la caza, la poesía y el deporte y está casado con la también miembro de la realeza Sheikha Salama bint Hamdan Al Nahyan.