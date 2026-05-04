Emiratos Árabes Unidos activó sus defensas antiaéreas ante una amenaza de misiles y crece el riesgo de escalada con Irán

DUBÁI.– Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos se activaron este lunes ante una amenaza de misiles, en un episodio que eleva la tensión en el Golfo Pérsico y marca la primera alerta de este tipo desde el frágil alto el fuego alcanzado en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Según informaron autoridades emiratíes en la última hora, los sistemas antiaéreos estaban “respondiendo en estos momentos a una amenaza de misiles”.

La alerta se produjo pocas horas después de que sonaran sirenas en el país por primera vez desde la tregua, lo que encendió las alarmas en una región que continúa al borde de una escalada mayor.

Columnas de humo se elevan desde una instalación petrolera en Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) Altaf Qadri - AP

El episodio ocurre en un contexto de extrema volatilidad en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del mundo, por donde circula una porción significativa del petróleo y gas global. Allí, la tensión militar y los movimientos de fuerzas navales han convertido la zona en un punto crítico del conflicto.

En paralelo, el ejército de Estados Unidos negó este lunes versiones difundidas por medios iraníes que aseguraban que Teherán había atacado a un buque militar estadounidense en la zona.

El Comando Central afirmó que “ningún buque de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado”, en respuesta a reportes que sostenían que una embarcación había sido obligada a retirarse tras un supuesto incidente cerca de aguas iraníes.

Trabajadores extranjeros observan una alta columna de humo negro que se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah el 3 de marzo de 2026 FADEL SENNA - AFP

Las desmentidas llegan en un momento en el que Washington busca reactivar la circulación marítima en Ormuz tras semanas de interrupciones. La Casa Blanca impulsa una iniciativa para escoltar a barcos comerciales atrapados en el Golfo, con un despliegue que podría incluir destructores con misiles guiados, más de un centenar de aeronaves y unos 15.000 efectivos.

El objetivo oficial es humanitario: asistir a tripulaciones que quedaron varadas en buques petroleros y de carga, muchas de ellas con escasez de agua, alimentos y suministros básicos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por Irán, que la calificó como una violación del alto el fuego vigente.

Se observa humo elevándose desde una instalación energética en el emirato de Fujairah, en el Golfo Pérsico, el 14 de marzo de 2026 - - AFP

Desde Teherán, las advertencias fueron directas. El mando militar iraní sostuvo que cualquier embarcación debe coordinar su paso por el estrecho con sus autoridades y amenazó con atacar a fuerzas extranjeras que intenten operar en la zona sin autorización. .

El control iraní sobre el tráfico en Ormuz se consolidó como una de sus principales cartas estratégicas en el conflicto. A pesar de su desventaja militar frente a Estados Unidos e Israel, Teherán logró impactar en la economía global al restringir o condicionar el paso de buques, elevando la presión sobre los mercados energéticos.

El mapa del control del estrecho de Ormuz que publicó la Guardia Revolucionaria de Irán. X

En los últimos dos meses, Irán atacó o bloqueó a varias embarcaciones, obligando a muchas navieras a suspender operaciones en la zona. La incertidumbre sobre la seguridad de la ruta, sumada a la presencia de minas sin neutralizar, llevó a organismos internacionales a advertir que el tránsito marítimo es “extremadamente peligroso”.

El impacto no se limita al plano militar. La interrupción del flujo energético presiona a economías de Europa y Asia altamente dependientes del crudo del Golfo, mientras los precios internacionales reaccionan a cada episodio de tensión.

En este escenario, Estados Unidos también endureció su estrategia económica contra Irán. Desde mediados de abril, implementa un bloqueo naval sobre puertos iraníes y amenaza con sancionar a compañías que paguen peajes a Teherán para transitar por el estrecho. La medida busca debilitar las finanzas del régimen iraní y forzarlo a retomar negociaciones.

Vehículos circulan junto a una valla publicitaria con una imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente estadounidense Donald Trump, en una plaza del centro de Teherán, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP

Según funcionarios estadounidenses, la recaudación iraní por estos peajes cayó drásticamente, y el país enfrenta crecientes dificultades para sostener su producción petrolera. Washington confía en que la presión económica, sumada al bloqueo, obligará a Teherán a ceder en la mesa diplomática.

Irán, por su parte, presentó recientemente una propuesta de 14 puntos para poner fin al conflicto. El plan incluye el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval y la retirada de fuerzas estadounidenses de la región. Sin embargo, las diferencias entre ambas partes y las demandas cambiantes dificultan cualquier avance concreto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros antes de abordar el Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, el viernes 1 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Agencias AP y Reuters