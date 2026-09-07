El primer contacto de Trump con el premier británico después de la polémica por Malvinas

LONDRES.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el primer contacto directo conocido entre ambos desde que el mandatario norteamericano puso públicamente bajo revisión la posición de Washington sobre la soberanía de las islas Malvinas.

La llamada fue confirmada por Downing Street, que informó que los dos líderes conversaron sobre la economía, la guerra en Ucrania y la situación en Medio Oriente. El comunicado oficial británico, sin embargo, no mencionó la disputa por las Malvinas, que en los últimos días volvió a generar tensión entre Londres, Washington y Buenos Aires.

Andy Burnham has held a call with Donald Trump:



A Downing Street spokesperson said:



“The Prime Minister spoke to the President of the United States, Donald Trump, this afternoon.



“The Prime Minister began by wishing President Trump a happy Labor Day.



“Turning to the economy,… — Tony Diver (@Tony_Diver) September 7, 2026

El antecedente que cargó de especial significado la conversación ocurrió el 31 de agosto, cuando Trump dijo desde la Casa Blanca que estaba revisando la tradicional postura estadounidense sobre las islas administradas por el Reino Unido y reclamadas por la Argentina. Consultado sobre una eventual modificación de la posición de Washington, respondió que “siempre” revisa todas las posiciones, sin anunciar por entonces una decisión concreta.

La declaración encendió las alarmas en Londres porque Estados Unidos mantuvo durante décadas una postura de neutralidad sobre la cuestión de la soberanía. En la Argentina, en cambio, fue interpretada como una posible apertura favorable al reclamo nacional, en medio de un renovado endurecimiento de la política del gobierno de Javier Milei por las islas.

El presidente norteamericano, Donald Trump, saluda al presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca, en Washington Alex Brandon - AP

Este lunes, no obstante, Downing Street evitó cualquier referencia al tema.

Según el comunicado oficial, Burnham comenzó la conversación deseándole a Trump un feliz Día del Trabajo, que se celebra este lunes en Estados Unidos. Luego, ambos abordaron cuestiones económicas. El premier británico felicitó al mandatario estadounidense por los últimos datos de empleo y destacó lo que calificó como señales positivas de crecimiento de la economía británica.

Burnham aseguró que su gobierno estaba consiguiendo generar un clima más positivo en torno al Reino Unido y sostuvo que se habían logrado avances, aunque reconoció que todavía quedaba trabajo por hacer.

Ucrania y Medio Oriente

La conversación también estuvo marcada por las principales crisis internacionales.

Sobre Ucrania, Trump y Burnham coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para alcanzar un alto el fuego que evite nuevas muertes. El primer ministro reiteró el respaldo del Reino Unido a Kiev y a las recientes negociaciones de paz encabezadas por Estados Unidos.

En relación con Medio Oriente, Burnham expuso el compromiso británico de trabajar por la paz y la seguridad regionales y destacó tres prioridades: avanzar hacia una solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino, lograr la reapertura del estrecho de Ormuz y garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear.

El primer ministro británico, Andy Burnham, saliendo de su despacho en el #10 de Downing Street, en Londres Stefan Rousseau - PA

La cuestión de Ormuz se convirtió en uno de los asuntos centrales de la relación bilateral en los últimos meses por el impacto que el conflicto con Irán tuvo sobre el comercio marítimo y los precios internacionales de la energía.

Al finalizar la conversación, ambos líderes acordaron mantenerse en contacto y expresaron su intención de volver a hablar próximamente.