El reclamo de una colombiana en EE.UU. que pidió a los latinos dejar de emigrar

Una creadora de contenido colombiana residente en Estados Unidos generó un amplio debate en redes sociales. La mujer publicó un video en el que recomienda a sus compatriotas que no emigren sin antes informarse sobre la situación económica y social del país.

Identificada en TikTok como ‘Colombiana19956’, la mujer respondió a un comentario de uno de sus seguidores y compartió su testimonio sobre las dificultades que vivió como migrante en Estados Unidos, enfocándose en los costos de vida, la precariedad salarial y los riesgos del proceso migratorio.

“No vengan sin saber cómo está la situación”

“No emigren, no vengan a Estados Unidos, por lo menos no sin hacer un balance de cómo está la situación”, afirmó en su video, en el que mostró el lugar donde vive. También explicó que tener un auto en ese país “no es un lujo, sino una necesidad”, dado que los servicios como Uber resultan costosos y el transporte público no siempre es viable.

La tarjeta de residente permanente es el documento que prueba que un extranjero está autorizado para vivir y trabajar en EE.UU. de forma legal Freepik

Según relató, en muchas zonas de Estados Unidos el costo del alquiler puede llegar a igualar el salario mensual de un empleo básico: “Un trabajo donde se ganen 2000 dólares al mes prácticamente solo alcanza para la renta. Si yo estuviera sola, no me daría”.

También compartió experiencias cercanas sobre detenciones migratorias, señalando que la suerte de quienes son retenidos en la frontera no siempre es la misma: “Tuve unos amigos a quienes detuvieron. A él lo soltaron rápido, pero ella estuvo detenida tres meses”.

“No es tan fácil como lo pintan”

La tiktoker insistió en que el sueño americano no es como muchos lo imaginan, y que emigrar debe ser una decisión meditada, no impulsiva.

“Hay que pensar muy bien cada paso para no embarrarla, porque trabajar y trabajar sin que te quede ni para comerte un heladito es muy triste”, concluyó.

Apoyo y testimonios similares en redes sociales

El video se viralizó rápidamente y recibió cientos de comentarios, muchos de ellos de usuarios que compartieron sus propias experiencias en Estados Unidos.

“En muchas cosas tiene razón, el auto es necesidad, los alquileres muy caros, al principio los salarios son muy bajos”, escribió uno.

Otro relató: “Mi hermana se pasó desde el 3 de junio y está en un centro de detención, nadie sabe el dolor que se siente”.

Aunque algunos usuarios expresaron puntos de vista distintos, la mayoría coincidió en que las advertencias de la tiktoker reflejan la realidad de muchos migrantes que, pese a las expectativas, enfrentan condiciones económicas y legales complejas tras su llegada a Estados Unidos.

Por Gabrielle Gutiérrez

El Tiempo (GDA)