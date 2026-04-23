LA NACION
en vivo

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 23 de abril

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Pese a la prórroga del alto el fuego, la tensión en Medio Oriente se mantiene
Pese a la prórroga del alto el fuego, la tensión en Medio Oriente se mantieneANWAR AMRO - AFP

El ejército estadounidense afirma que la mayoría de los 31 barcos que logró hacer retroceder durante el asedio a los puertos iraníes eran petroleros

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) afirmó que las fuerzas estadounidenses “ordenaron a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán”, la mayoría de los cuales eran petroleros.

En una actualización compartida en las redes sociales, las fuerzas armadas afirmaron que “la mayoría de los buques han cumplido con las instrucciones de Estados Unidos”.

La ausencia de Hezbollah en las conversaciones de paz bloquea el progreso

El ex general estadounidense Mark Kimmitt declaró ante Al Jazeera que existen algunos “defectos de funcionamiento” en las conversaciones previstas entre Líbano e Israel en Washington, para el jueves, las cuales se producen en medio de un frágil alto el fuego y tienen como objetivo alcanzar un amplio acuerdo para poner fin a décadas de hostilidad.

“Lo cierto es que allí tenemos a Israel, allí tenemos a Líbano, allí tenemos a Estados Unidos”, dijo Kimmitt. “Pero allí no tenemos a Hezbollah”, remató.

El papamóvil-clínica que quiso Francisco para los niños de Gaza sigue bloqueado en Belén

Elisabetta Piqué

BELEN.- Queda a tan sólo diez kilómetros de Jerusalén, pero se tarda casi una hora para ir a Belén, la ciudad donde nació Jesús, que se encuentra en Cisjordania, bajo la Autoridad Nacional Palestina. Rodeada por el llamado “muro de defensa” construido por Israel en 2002 y con sus accesos bajo control israelí, hay que sortear varios check-points y descubrir -a través de una app- cuál ingreso se encuentra abierto.

El papamóvil que se transformó en una clínica pediátrica
El papamóvil que se transformó en una clínica pediátrica

A un año de la muerte del papa Francisco aquí, a 200 metros de la Basílica de la Natividad, sigue bloqueado el papamóvil que, en uno de sus últimos deseos, Jorge Bergoglio quiso que se transformara en una clínica pediátrica móvil para los niños de Gaza. Aunque el vehículo ya ha sido acondicionado con todo lo necesario, todavía no ha obtenido la autorización para ingresar a Gaza de parte de las autoridades israelíes, informó la organización Vehicle of Hope, vinculada a Cáritas Suecia, que se hizo cargo de la realización de este último anhelo del papa argentino.

Una periodista libanesa murió en un ataque israelí a la casa en la que se refugiaba

Una periodista libanesa murió el miércoles en un ataque aéreo israelí contra una casa en el sur de Líbano, donde se había refugiado mientras informaba sobre la guerra entre Israel y Hezbollah.

Su cuerpo fue recuperado horas después de entre los escombros, indicaron los rescatistas. El diario Al-Akhbar informó que su reportera Amal Khalil murió en la aldea sureña de al-Tiri.

La periodista libanesa Amal Khalil, del diario Al-Akhbar, informa cerca de un puente destruido en Qasmiyeh, Líbano
La periodista libanesa Amal Khalil, del diario Al-Akhbar, informa cerca de un puente destruido en Qasmiyeh, LíbanoMohammed Zaatari - AP
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. EE.UU. incauta un petrolero en Asia y apunta contra China: “Un regalo para Irán”
    1

    EE.UU. incauta un petrolero en Asia y apunta contra China: “Un regalo para Irán”

  2. La transformación demográfica de América Latina que reconfigurará toda la vida en las próximas décadas
    2

    La marea plateada: la transformación demográfica de América Latina

  3. Qué se sabe de la nueva tregua de Trump con Irán en la guerra de Medio Oriente
    3

    Qué se sabe de la nueva tregua de Trump con Irán en la guerra de Medio Oriente

  4. Las fotos de las fiestas con deportistas que organizó la agencia investigada por prostitución y drogas en Italia
    4

    Las fotos de las fiestas con deportistas que organizó la agencia investigada por prostitución y drogas en Italia