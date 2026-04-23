Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 23 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
El ejército estadounidense afirma que la mayoría de los 31 barcos que logró hacer retroceder durante el asedio a los puertos iraníes eran petroleros
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) afirmó que las fuerzas estadounidenses “ordenaron a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán”, la mayoría de los cuales eran petroleros.
En una actualización compartida en las redes sociales, las fuerzas armadas afirmaron que “la mayoría de los buques han cumplido con las instrucciones de Estados Unidos”.
La operación para bloquear los puertos iraníes involucra a más de 10.000 soldados estadounidenses, 17 buques de guerra y más de 100 aeronaves, según informó el CENTCOM.
La ausencia de Hezbollah en las conversaciones de paz bloquea el progreso
El ex general estadounidense Mark Kimmitt declaró ante Al Jazeera que existen algunos “defectos de funcionamiento” en las conversaciones previstas entre Líbano e Israel en Washington, para el jueves, las cuales se producen en medio de un frágil alto el fuego y tienen como objetivo alcanzar un amplio acuerdo para poner fin a décadas de hostilidad.
“Lo cierto es que allí tenemos a Israel, allí tenemos a Líbano, allí tenemos a Estados Unidos”, dijo Kimmitt. “Pero allí no tenemos a Hezbollah”, remató.
El papamóvil-clínica que quiso Francisco para los niños de Gaza sigue bloqueado en Belén
BELEN.- Queda a tan sólo diez kilómetros de Jerusalén, pero se tarda casi una hora para ir a Belén, la ciudad donde nació Jesús, que se encuentra en Cisjordania, bajo la Autoridad Nacional Palestina. Rodeada por el llamado “muro de defensa” construido por Israel en 2002 y con sus accesos bajo control israelí, hay que sortear varios check-points y descubrir -a través de una app- cuál ingreso se encuentra abierto.
A un año de la muerte del papa Francisco aquí, a 200 metros de la Basílica de la Natividad, sigue bloqueado el papamóvil que, en uno de sus últimos deseos, Jorge Bergoglio quiso que se transformara en una clínica pediátrica móvil para los niños de Gaza. Aunque el vehículo ya ha sido acondicionado con todo lo necesario, todavía no ha obtenido la autorización para ingresar a Gaza de parte de las autoridades israelíes, informó la organización Vehicle of Hope, vinculada a Cáritas Suecia, que se hizo cargo de la realización de este último anhelo del papa argentino.
Una periodista libanesa murió en un ataque israelí a la casa en la que se refugiaba
Una periodista libanesa murió el miércoles en un ataque aéreo israelí contra una casa en el sur de Líbano, donde se había refugiado mientras informaba sobre la guerra entre Israel y Hezbollah.
Su cuerpo fue recuperado horas después de entre los escombros, indicaron los rescatistas. El diario Al-Akhbar informó que su reportera Amal Khalil murió en la aldea sureña de al-Tiri.
Khalil había cubierto el conflicto en Líbano entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, que se reanudó a principios de marzo, a la sombra de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán.
La periodista se refugió en la casa de al-Tiri después de que un ataque aéreo israelí anterior impactara cerca del automóvil en el que viajaba con otra colega.
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