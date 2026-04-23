Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 23 de abril

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) afirmó que las fuerzas estadounidenses “ordenaron a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán”, la mayoría de los cuales eran petroleros.

En una actualización compartida en las redes sociales, las fuerzas armadas afirmaron que “la mayoría de los buques han cumplido con las instrucciones de Estados Unidos”.