“El régimen de no proliferación nuclear está en juego”: la alarma de Grossi tras el ataque al programa nuclear de Irán

VIENNA.- Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), convocó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y abordó la situación en Irán en un discurso transmitido en vivo. En un clima de creciente tensión en Medio Oriente y tras el sorpresivo involucramiento de Estados Unidos de manera directa en el conflicto entre Teherán y Tel Aviv, el OIEA advirtió que el régimen global de no proliferación nuclear está en riesgo. Tras los bombardeos a instalaciones iraníes, el organismo llamó a retomar el diálogo y garantizar el acceso de sus inspectores para evitar una escalada irreversible.

Como lo advirtió en su discurso el director del OIEA ante el Consejo de Seguridad, “el régimen de no proliferación nuclear que ha sustentado la seguridad internacional durante más de medio siglo está en juego”. Esta afirmación cobra un dramatismo particular en el contexto de los recientes bombardeos a instalaciones nucleares iraníes, que ponen en entredicho no solo la seguridad regional, sino también la capacidad del sistema internacional para contener la expansión de armas nucleares.

Rafael Grossi se dirigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación en Irán

Los ataques militares recientes han agravado la situación en Irán y han aumentado el riesgo de una escalada sin precedentes. “Los dramáticos acontecimientos en Irán se han vuelto aún más graves con los bombardeos de anoche y la posible expansión del conflicto”, afirmó el titular del organismo.

Según el OIEA, las instalaciones nucleares de Fordo, Isfahan y Natanz fueron alcanzadas por municiones penetrantes y misiles de crucero, lo cual fue confirmado por Estados Unidos. En Fordo, el principal sitio de enriquecimiento al 60%, se observaron cráteres, aunque aún no se ha podido evaluar el daño subterráneo. En Isfahan, también resultaron afectados edificios vinculados al proceso de conversión de uranio y entradas a túneles de almacenamiento. Pese a esto, Irán informó que no se detectaron aumentos de radiación.

Esta fotografía satelital proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025 muestra los daños causados ​​después de los ataques estadounidenses a las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Isfahán, en el centro de Irán - - Satellite image ©2025 Maxar Tech

En medio de este escenario, el llamado del director del OIEA a evitar una catástrofe es claro: “Tenemos una ventana de oportunidad para volver al diálogo y la diplomacia. Si esa ventana se cierra, la violencia y la destrucción podrían alcanzar niveles impensables y el régimen global de no proliferación, tal como lo conocemos, podría colapsar”. El mensaje que quiso trasmitir Grossi es urgente: solo una desescalada militar permitirá reactivar los mecanismos internacionales de verificación y control.

“Irán, Israel y todo Oriente Medio necesitan paz, y existe un camino para la diplomacia”, sostuvo el jefe del Organismo. Ese camino incluye el regreso inmediato de los inspectores del OIEA a las instalaciones nucleares iraníes. “Debemos regresar a la mesa de negociaciones y permitir que los inspectores del OIEA —los guardianes del TNP— regresen a los sitios nucleares de Irán y contabilicen las reservas de uranio, incluyendo, lo más importante, los 400 kg enriquecidos al 60%”, detalló. Esto resulta clave para garantizar la transparencia y evitar que el programa iraní derive en capacidades militares.

Sin embargo, para que esas tareas se puedan concretar, el OIEA insiste en que es imprescindible una tregua: “Los inspectores del OIEA están en Irán y deben cumplir su labor. Para ello será necesario un cese de hostilidades, de modo que Irán pueda permitir el ingreso de los equipos a los sitios bajo las condiciones necesarias de seguridad y protección”. También subrayó que cualquier medida que tome Teherán para proteger sus materiales nucleares “puede realizarse conforme a sus obligaciones de salvaguardias y en coordinación con el Organismo”.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA EN - ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA EN

Mediante la voz de Grossi, el OIEA reiteró en numerosas ocasiones que “los ataques armados contra instalaciones nucleares nunca deben producirse”, ya que "podrían causar liberaciones radiactivas con consecuencias devastadoras".

Por eso, el llamado final fue a la “máxima moderación” y a redoblar los esfuerzos diplomáticos para evitar que la actual confrontación derive en una crisis de no retorno. “No permitamos que se cierre la ventana de la diplomacia. No dejemos que fracase el régimen de no proliferación”, urgió el director del OIEA.

“Estoy dispuesto a viajar de inmediato y a reunirme con todas las partes relevantes para ayudar a garantizar la protección de las instalaciones nucleares y el uso pacífico continuo de la tecnología nuclear, de conformidad con el mandato del Organismo”, agregó Grossi.

“No estaremos más seguros si hay más armas nucleares en más Estados del mundo”, recordó. Con esa premisa, el organismo ofreció una vez más su disposición a actuar como intermediario y garante técnico. “El OIEA está listo para hacer su parte y contribuir a poner fin a esta confrontación militar”.