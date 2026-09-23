La referente opositora María Corina Machado denunció que le impidieron regresar a Venezuela por séptima vez

CARACAS.- La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que le impidieron regresar a su país por séptima vez, mientras se mantiene exiliada en Panamá. Así lo confirmaron los integrantes de su partido político, Vente Venezuela, sin identificar a los responsables.

Machado salió de la clandestinidad en la que se encontraba en Venezuela en diciembre, cuando viajó oculta a Noruega para recibir el premio Nobel de la Paz. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Panamá, desde donde intentó regresar a su país natal.

Machado dijo que está en Panamá y que tenía previsto viajar a Venezuela tras los terremotos para acompañar a los afectados Instagram @mariacorinamachado

“Sí, intentó volver pero se frustró”, dijo el martes último a la agencia AFP una fuente del equipo de Machado, quien tuvo varios intentos fallidos para regresar a Venezuela, uno de ellos después del doble terremoto ocurrido en el país el pasado 24 de junio.

Su fallido regreso ocurrió el mismo día en que la presidenta interina Delcy Rodríguez -quien asumió el mando de la gestión bolivariana luego del derrocamiento en enero de Nicolás Maduro- se reunió con el mandatario estadounidense, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Los intentos de la líder de la oposición para retornar a Venezuela se vieron impedidos por una combinación de fallas mecánicas, cancelaciones de última hora y restricciones del espacio aéreo, según indicaron el diario español ABC y el canal colombiano Ntn24.

Según el medio colombiano, el primer plan consistía en una travesía por mar y, aunque las autoridades migratorias ya habían sellado el pasaporte de Machado, “el zarpe se canceló alegando imprevistos mecánicos en la embarcación”.

En ese sentido, Machado intentó el martes último abordar vuelos de Panamá hacia Aruba y a Curazao, desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, pero a ninguno de los aviones se le permitió despegar.

Por otro lado, el medio español confirmó que Machado lleva, en total, siete intentos fallidos por retornar a Venezuela.

Esta semana se realiza en Venezuela la segunda ronda de negociaciones entre una parte de la oposición y el gobierno interino, con miras a una transición y próximas elecciones. Uno de los temas de la agenda de diálogo se centra en la libertad del ejercicio político.

Machado no participa de estas negociaciones, pero dijo que no las impediría y que esperaba resultados concretos.

Machado y un respaldo particular

El último lunes, Corina Machado respaldó la propuesta del senador republicano estadounidense Bernie Moreno de establecer una fecha para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. El legislador aliado de Donald Trump sostuvo que los comicios son necesarios para completar la transición democrática.

María Corina Machado respaldó el planteo de Bernie Moreno y pidió avanzar con la definición de una fecha para las elecciones presidenciales X @MariaCorinaYA

A través de un mensaje en X, Machado agradeció a Moreno por su planteo y destacó la importancia de celebrar elecciones presidenciales libres. Al mismo tiempo, la dirigente afirmó que una Venezuela democrática es importante para la estabilidad del hemisferio y para los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos.

“Los venezolanos están listos para construir una nación libre, pacífica y próspera”, escribió.

La publicación terminó con la etiqueta #SetTheDate, en referencia al pedido de establecer una fecha para los comicios.

Con información de AFP.