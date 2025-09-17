El rey Carlos III agasajó a Trump con un fastuoso banquete en el Castillo de Windsor

LONDRES.- El presidente estadounidense, Donald Trump, fue agasajado con un banquete de lujo al cierre de la primera jornada de su visita oficial a Gran Bretaña, donde tuvo como anfitrión de la cena al rey Carlos III en el fastuoso Castillo de Windsor.

Durante la jornada, el presidente, amante de la grandeza, disfrutó de todos los festejos, desde la mayor guardia de honor que se recuerda —con 120 caballos y 1300 soldados— hasta paseos en carruaje y un espectáculo aéreo, con el broche de oro de la cena de Estado.

El momento del discurso Aaron Chown� - Pool PA�

Antes del banquete, Trump y Carlos caminaron juntos, encabezando una procesión. Trump vestía de etiqueta, mientras que su esposa, Melania Trump, lucía un vestido amarillo. Carlos vestía de etiqueta con una banda azul, y la reina Camila un vestido azul con tiara.

Trump y Carlos III distendidos durante la cena en el Castillo de Windsor Yui Mok� - Pool PA�

Los alabarderos se alinearon en la entrada del Salón de San Jorge del castillo para la cena, en la que participaron 100 miembros del personal que atendieron a 160 invitados. La gran mesa de Waterloo estaba decorada con 1462 piezas de plata que brillaban a la luz de 139 velas y arreglos florales seleccionados de los terrenos del castillo.

Entre los invitados se encontraban Tim Cook, CEO de Apple; Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de Open AI, y el golfista Nick Faldo. También estuvo el magnate editorial Rupert Murdoch, a quien Trump demandó recientemente por 10.000 millones de dólares por un artículo del The Wall Street Journal, por difundir una carta sexualmente sugerente que según el diario Trump le envió al fallecido financista y pedófilo neoyorquino Jeffrey Epstein.

Tim Cook y Tiffany Trump ANNA MONEYMAKER� - POOL�

El aperitivo fue panna cotta con berros de Hampshire, galletas de mantequilla con parmesano y ensalada de huevo de codorniz. El plato principal fue una ballotine de pollo orgánico de Norfolk envuelta en calabacín con salsa de tomillo y ajedrea, en tanto el postre fue una bomba de helado de vainilla con sorbete de frambuesa de Kent y ciruelas Victoria ligeramente horneadas.

La sala del banquete en honor de Trump en el Castillo de Windsor ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - POOL�

Trump evita el alcohol, pero las ofertas del bar incluían un cóctel conocido como whisky sour transatlántico con mermelada, Oporto Vintage Warre’s 1945 (Trump es el 45º y 47º presidente estadounidense) y coñac Hennessy Grande Champagne 1912. Ese fue el año en que nació en Escocia la madre de Trump, Mary Anne MacLeod.

La lista de reproducción musical incluía temas de las películas de James Bond y clásicos del pop y el rock, así como las mejores canciones de espectáculos, que solían sonar en los mítines de campaña de Trump.

Trump y Carlos III durante el banquete de honor en Windsor DOUG MILLS� - POOL�

En su brindis, Charles elogió las raíces británicas de Trump y sus recientes visitas al Reino Unido. En un guiño al deporte favorito del presidente, dijo: “Tengo entendido que el suelo británico ofrece campos de golf realmente espléndidos”.

Donald Trump camina junto a Carlos III; detrás van Melania y Camila Aaron Chown� - PA Wire�

Trump se mantuvo fiel a sus declaraciones preparadas y se comportó de la mejor manera posible, declarando: “Este es realmente uno de los mayores honores de mi vida”, y solo soltó una indirecta sobre su predecesor, Joe Biden, al decir que Estados Unidos estaba “enfermo” hace un año.

También mencionó las contribuciones británicas a la literatura, la historia y las artes, y dijo que la palabra “especial” no le hace justicia a la relación de su país con Gran Bretaña. “Juntos hemos hecho más bien a la humanidad que cualquier otro par de países en toda la historia”, aseguró el mandatario estadounidense.

Agencias AP y ANSA