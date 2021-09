El Salvador: el argentino de 29 años que asesoró al primer país que usa bitcoins como moneda legal

El Salvador se ganó la atención del mundo esta semana al ser el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Una pequeña nación de América Central, con una enorme cantidad de problemas sociales e institucionales y una economía de baja escala, de pronto dio la nota… Y si le sale la apuesta, quizás dará también una lección.

¿Cómo saldrá este experimento tecnofinanciero de adoptar una criptomoneda, aplicado quizás en el menos esperado de los países? ¿Será esta movida futurista un ejemplo inspirador para el resto de la región, o, por el contrario, otro eslabón de una cadena de decepciones?

Quien conoce de cerca la audaz decisión del gobierno del presidente Nayib Bukele es el emprendedor argentino Marcelo Cavazzoli, CEO de Lemon Cash, una start-up en evolución que se mueve como pez en el agua en el mundo de las finanzas personales online y la compra y venta de criptomonedas.

Cavazzoli estuvo en El Salvador en julio pasado, cuando el gobierno afinaba los detalles para lanzar el bitcoin -una moneda que no existe en forma física y que solo se intercambia online- como forma de pago.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele se embarcó en el mundo tecnofinanciero prometiendo mejoras en la economía, comenzando con las remesas que cientos de miles reciben del exterior

Allí asesoró a empresarios, participó de diálogos con el gobierno y sentó las bases para entrar en ese mercado a principios del año próximo. Además, cerró una alianza con una entidad financiera para darle la infraestructura tecnológica para que pueda procesar criptomonedas.

“A nivel internacional, al ser una moneda de curso legal, el bitcoin se convierte en un facilitador para el acceso y la conversión entre criptomonedas y otras monedas de curso legal, y genera un buen ecosistema para la creación de productos, para la innovación”, dice Cavazzoli a LA NACION. Desde su punto de vista, pese a las dudas que generó su salida en El Salvador, ser el primero solo puede dar ventajas. El bitcoin te puede dejar como país en la pole position de una carrera que está por comenzar.

El gobierno de Bukele lanzó la iniciativa como una manera de impulsar el crecimiento y el empleo. Y subrayó que los salvadoreños podrán recibir remesas del exterior sin mediación de los bancos u otras entidades, que cobran jugosas comisiones. El Salvador es uno de los países más dependientes de las remesas en América Latina, con cerca del 23% del PBI.

Pero, a juicio de los críticos, la gran volatilidad del bitcoin -que quedó demostrada en su primer día como moneda legal- puede perjudicar las finanzas del país, y sobre todo de los particulares. Esa libertad de movimientos y esa falta de regulación, señalan también, podrían abrir las puertas a delitos financieros como el lavado de dinero.

Marcelo Cavazzoli viajó a El Salvador mientras el gobierno de Bukele se preparaba para lanzar la iniciativa

Por estas mismas razones, las encuestas revelaron que la mayoría de la población no estaba de acuerdo con la adopción del bitcoin como moneda de curso legal.

¿Pero quién tiene razón? ¿El gobierno y los expertos que ven una alternativa creativa a las opciones vigentes? ¿O los críticos que alertan por la volatilidad y el descontrol y los ciudadanos que no ve los beneficios?

“Una de las cosas que hicimos en El Salvador fue entender cómo impactaba esta nueva medida en la gente, en lo social y en lo económico, cuál era la recepción de las personas, de las empresas, de los comercios. Queríamos entender qué impacto tenía en la sociedad”, menciona Cavazzoli, consciente de las dudas sobre la nueva herramienta digital.

El CEO de Lemon se entusiasma con el potencial de El Salvador y no ve nada negativo con el bitcoin como una moneda más en el dinero circulante. Para empezar, no es de uso obligatorio, no reemplaza a la moneda vigente y no fija los precios del mercado. Pero lo más importante está en el futuro, en el despegue que representa.

¿Le saldrá bien la apuesta a Bukele? Desde la mirada de este emprendedor de 29 años, “El Salvador se convierte en un lugar ideal para lanzar productos cripto, para experimentar, para innovar. Eso obviamente atrae a otras empresas que se interesan por el país. Y tener el apoyo del sector público para hacerlo es fundamental, creo que es uno de los avances más importantes”.