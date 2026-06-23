El Senado estadounidense aprobó una resolución para limitar la guerra con Irán y retirar tropas

WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos aprobó este martes por primera vez una resolución sobre poderes de guerra destinada a bloquear la acción militar contra Irán, en una señal de creciente incomodidad dentro del Congreso frente al conflicto impulsado por el presidente Donald Trump y frente al acuerdo alcanzado posteriormente para ponerle fin.

La votación terminó con un resultado de 50 votos a favor y 48 en contra, un desenlace que sorprendió a Washington debido a que intentos anteriores habían fracasado. Se trata de la décima ocasión en que el Senado busca frenar una guerra mediante este mecanismo.

El senador John Barrasso, republicano de Wyoming y jefe de la bancada republicana J. Scott Applewhite - AP

Aunque la resolución tiene un carácter mayormente simbólico y carece de plena fuerza legal, su aprobación, que ordena la retirada de las fuerzas estadounidenses del conflicto con Irán, refleja la preocupación de legisladores de ambos partidos por el rumbo de la política exterior estadounidense y por las consecuencias de la guerra contra Irán. La Cámara de Representantes ya había aprobado una medida similar a comienzos de este mes.

“Una y otra vez, la gran mayoría de los republicanos del Senado se puso del lado de Trump y su guerra en lugar del pueblo estadounidense”, afirmó el líder demócrata de la Cámara alta, Chuck Schumer. El senador sostuvo además que los estadounidenses pagaron el precio de “un error histórico” y aseguró que la intervención en Irán quedará registrada como una de las peores decisiones de política exterior adoptadas por Estados Unidos.

La votación llegó en un momento particularmente sensible para la Casa Blanca. Mientras Trump intenta consolidar el acuerdo alcanzado con Teherán para cerrar el conflicto, enfrenta crecientes interrogantes sobre los costos económicos y militares de la campaña.

El senador Rick Scott, republicano por Florida y presidente del Comité Directivo Republicano del Senado, habla con los periodistas a su llegada a una reunión a puerta cerrada en el Capitolio en Washington J. Scott Applewhite - AP

En paralelo a la discusión política, el Pentágono comunicó a legisladores que necesita aproximadamente 80.000 millones de dólares adicionales, en su mayoría para cubrir gastos relacionados con la guerra contra Irán y para reponer reservas militares consumidas durante el conflicto.

La solicitud todavía no fue presentada formalmente al Congreso por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, pero funcionarios del Departamento de Defensa ya iniciaron conversaciones con senadores para preparar el terreno. Según trascendió, el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, informó la semana pasada a varios legisladores que el pedido había sido enviado para su evaluación interna.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también realizó gestiones en el Capitolio en busca de respaldo político para la futura solicitud de fondos.

La propuesta aparece en medio de un clima de escepticismo entre legisladores republicanos y demócratas. Muchos congresistas observan con cautela el acuerdo negociado por Trump para poner fin a la guerra y desconfían de los próximos pasos de la administración.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, confirmó que espera una solicitud suplementaria de gasto vinculada al conflicto y aseguró que, una vez presentada, los legisladores evaluarán si existen los votos necesarios para aprobarla.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, RS.D., flanqueado por el senador John Barrasso, republicano de Wyoming (izquierda), jefe de disciplina del Partido Republicano, y el senador James Lankford, republicano de Oklahoma (derecha), hace una pausa mientras habla con los periodistas antes de una reunión el miércoles con el presidente Donald Trump J. Scott Applewhite - AP

Thune defendió la necesidad de reponer municiones y reservas militares agotadas durante los últimos meses. “Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para reabastecer muchas de nuestras municiones”, señaló.

Sin embargo, varios demócratas cuestionaron la posibilidad de asignar nuevos recursos a una guerra que consideran impopular. La senadora Patty Murray acusó al gobierno de gastar recursos de los contribuyentes en un conflicto al que muchos estadounidenses se oponen.

El debate también expuso diferencias sobre el verdadero costo de la guerra. Hace apenas un mes, Hegseth había calculado ante el Congreso que el conflicto requeriría unos 29.000 millones de dólares. Al comienzo de la campaña militar, algunas estimaciones internas del Pentágono incluso llegaron a mencionar cifras cercanas a los 200.000 millones de dólares.

Por su parte, el senador demócrata Brian Schatz advirtió que el costo final podría superar ampliamente los 80.000 millones actualmente previstos. Del otro lado, el republicano Jim Banks defendió el financiamiento al sostener que gran parte de esos recursos servirán para fortalecer la industria de defensa estadounidense.

El senador estadounidense Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) habla con los periodistas tras los almuerzos semanales de política del Senado en el Capitolio de los Estados Unidos KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mientras tanto, Trump se prepara para reunirse esta semana con senadores republicanos en el Capitolio. Al mismo tiempo, el vicepresidente JD Vance continúa sus contactos diplomáticos en el exterior para negociar con Irán el cierre definitivo de sus ambiciones nucleares, uno de los principales argumentos utilizados por la administración para justificar la guerra.

Agencias AP y Reuters