Video: La interrupción de Trump a su secretario de Energía cuando hablaba sobre Einstein que se viralizó: “A nadie le importa”.

WASHINGTON.– La firma de dos órdenes ejecutivas destinadas a impulsar el desarrollo de la computación cuántica en Estados Unidos dejó una escena inesperada en el Salón Oval.

En medio de una explicación técnica sobre los orígenes de la física moderna, el presidente Donald Trump interrumpió a su secretario de Energía, Chris Wright, con una frase que provocó carcajadas entre los presentes y que luego se convirtió en uno de los momentos más comentados del día en redes sociales.

Trump interrumpe a un funcionario

El episodio ocurrió este lunes durante una ceremonia en la que la Casa Blanca presentó nuevas medidas para fortalecer la posición estadounidense en el sector tecnológico y prepararse para los desafíos de la futura era cuántica.

Wright: 121 years ago, Albert Einstein published a paper—



Trump: Nobody cares. pic.twitter.com/BNaZQllpqj — Acyn (@Acyn) June 22, 2026

Mientras exponía la importancia histórica de los avances científicos que dieron origen a esa revolución tecnológica, Wright intentó remontarse a comienzos del siglo XX.

“Hace 120... 141 años... 121 años, Albert Einstein publicó un artículo...”, comenzó el funcionario.

Antes de que pudiera completar la idea, Trump lo interrumpió desde su asiento con una respuesta seca: “A nadie le importa”.

La reacción tomó por sorpresa a los presentes, pero el propio Wright respondió de inmediato en tono distendido. “Buen punto, buen punto”, contestó entre risas.

El secretario de energía estadounidense Chris Wright en Atenas el 6 de noviembre del 2025. Thanassis Stavrakis - AP

El intercambio rápidamente comenzó a circular en la red social X, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios. Lo llamativo fue que la escena recibió elogios tanto de simpatizantes del presidente como de algunos de sus críticos más habituales.

Uno de ellos sostuvo que, pese a sus diferencias con Trump, consideró que la intervención tuvo una sincronización perfecta. Otro comentó que el presidente seguía conservando su capacidad para generar momentos cómicos espontáneos.

Más allá del momento viral, la ceremonia tuvo como objetivo presentar una nueva estrategia de la administración Trump para acelerar el desarrollo de tecnologías cuánticas y reforzar la seguridad digital de Estados Unidos.

Una de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente establece el desarrollo de una computadora cuántica con capacidad suficiente para realizar investigaciones científicas avanzadas. Además, instruye a las agencias federales a elaborar planes para desplegar tecnologías basadas en computación cuántica y fortalecer las cadenas de suministro vinculadas con ese sector.

Según explicaron funcionarios estadounidenses durante el acto, el avance de la computación cuántica podría permitir en el futuro romper muchos de los sistemas de cifrado que actualmente protegen información privada, operaciones financieras e infraestructura crítica.

El director nacional de Ciberseguridad, Sean Cairncross, advirtió que la tecnología cuántica desafiará la criptografía de clave pública que hoy protege gran parte de los sistemas digitales utilizados diariamente por los estadounidenses.

“Estas dos órdenes ejecutivas, que combinan innovación y seguridad, abordarán esos problemas”, afirmó.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, interviene durante la conferencia energética CERAWeek 2026 de S&P Global en Houston, Texas RONALDO SCHEMIDT - AFP

Por su parte, Trump presentó las medidas como un paso decisivo para consolidar el liderazgo tecnológico del país. “Ya somos líderes por mucho y ahora vamos a ser líderes por mucho más”, sostuvo durante la ceremonia, rodeado por ejecutivos de empresas tecnológicas, entre ellas IBM y Google.

Chris Wright es el secretario de Energía de Estados Unidos desde 2025. Ingeniero formado en MIT y Berkeley, fundó empresas clave del sector energético y participó en el desarrollo del shale, conocido en español como “gas de lutita”.

Promueve la innovación y el liderazgo estadounidense en energía, desde hidrocarburos hasta nuclear y geotermia.

Agencias Reuters y AP