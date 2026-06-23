Cuál es la visión sobre Trump en el mundo y la percepción de EE.UU. como socio, según una encuesta global

WASHINGTON.- En una reciente columna publicada en The New York Times, titulada No se puede ser una superpotencia sin aliados, la prestigiosa académica norteamericana Oona Hathaway, experta de la Universidad de Yale y presidenta de la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional, planteó que los magros resultados que Donald Trump obtuvo en el conflicto bélico con Irán se explican “en pocas palabras: porque Estados Unidos intentó, esencialmente, actuar en solitario".

La evaluación es, en sí, una pintura de lo que pasó en los 17 meses de su segundo mandato, más disruptivo que el primero (2017-2021). En este tiempo, el líder republicano sacudió el orden mundial con decisiones de altísimo impacto -desde la caótica estrategia comercial a la guerra en Medio Oriente- que hicieron mella en las relaciones de Washington con aliados tradicionales y, a la vez, en la percepción global sobre Estados Unidos como un socio fiable.

El presidente Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

Un nuevo estudio internacional del Pew Research Center -un reconocido centro de investigación con sede en Washington-, que encuestó a 42.151 personas en 36 países, reveló este martes un crecimiento de la desconfianza global sobre Trump y un descenso en la valoración de Estados Unidos en medio de las preocupaciones por su política exterior y el estado de la democracia norteamericana.

En los 36 países relevados, una media de solo el 23% expresó confianza en el liderazgo de Trump en los asuntos mundiales. “En muchos países, disminuyó desde el año pasado”, señaló el Pew Research Center, que incluyó a la Argentina en el estudio.

“El presidente norteamericano recibe valoraciones mayoritariamente negativas por su gestión de cuestiones claves de política exterior, incluidos los aranceles, la Franja de Gaza, Irán, Groenlandia y la guerra entre Rusia y Ucrania”, destacó el extenso reporte, titulado “Trump recibe opiniones negativas a nivel internacional al tiempo que disminuye el número de personas que consideran a Estados Unidos como un socio fiable”.

El trabajo revela cambios notables a lo largo del tiempo en la percepción que muchos ciudadanos de otros países tienen de Estados Unidos y del rol que la primera potencia global tiene en los asuntos mundiales.

El presidente norteamericano, Donald Trump MANDEL NGAN - AFP

“El porcentaje de ciudadanos que considera a Estados Unidos un socio fiable disminuyó drásticamente en muchos países desde la última vez que se planteó esta pregunta en 2022, durante la presidencia de Joe Biden. Este descenso se produjo en varias naciones con las que Estados Unidos mantiene vínculos históricos en materia de economía y seguridad”, señaló el reporte.

Destacó el ejemplo de Canadá, cuyo primer ministro, Mark Carney, se plantó ante Trump ante el persistente coqueteo del magnate con adosar al país como el estado norteamericano número 51 y las amenazas de romper unilateralmente acuerdos que han regulado la relación entre ambos vecinos aliados durante más de un siglo.

El 83% de los canadienses describía a Estados Unidos como un socio fiable en 2022, frente a solo 35% en la actualidad.

La foto de familia durante la cumbre del G7 en Evian, en el este de Francia LUDOVIC MARIN - POOL

Durante ese período también se registraron caídas significativas en la percepción de algunos de los socios estratégicos de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico, y en varios países europeos.

En Suecia, se desplomó de 83% a 31%; en Países Bajos, de 88% a 41%; en Alemania, de 83% a 39%; en Italia, de 73% a 34%; en el Reino Unido, de 82% a 49%; en Francia, de 69% a 27%, y en España, de 68% a 31%, entre otros.

La contracara fue Hungría, cuyo ex primer ministro Viktor Orban -dejó el cargo el mes pasado tras una sonora derrota electoral- fue un estrecho aliado de Trump: allí subió seis puntos la percepción positiva sobre Estados Unidos como socio confiable (de 59% a 65%).

¿Y en la Argentina? Si bien el estudio no mostró una comparación respecto a 2022, sí reveló las opiniones actuales sobre Estados Unidos como socio internacional: 39% respondió positivamente (9% lo calificó como “muy confiable” y otro 30%, “algo confiable”), y el 58% negativamente (27%, “no muy confiable”, y 31%, “nada confiable”).

También midió el nivel de confianza hacia Trump “para hacer lo correcto en relación con los asuntos mundiales”.

El presidente Donald Trump saluda a Javier Milei en la Casa Blanca Alex Brandon - AP

De acuerdo a la encuesta del Pew Research Center, en la Argentina el 66% desconfía del manejo del líder republicano -el mayor socio internacional del presidente Javier Milei- y solo el 29% confía.

Además, la Argentina fue el único país de los medidos en el que las valoraciones favorables y desfavorables sobre Estados Unidos quedaron igualadas: 44%.

En el promedio global, solo el 37% de los consultados expresó una opinión favorable sobre Estados Unidos, contra el 57% desfavorable.

Trump obtuvo sus mejores índices de valoración en Filipinas (68%), Israel (66%) Nigeria (65%) y Kenia (63%). Aunque es preciso aclarar que la elaboración del estudio culminó el 13 mayo, antes de las recientes tensiones que surgieron entre el magnate y el primer ministro israelí, Bejanmin Netanyahu, por las condiciones pactadas en el acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu RONEN ZVULUN - POOL

Funcionarios israelíes y políticos de distintas facciones criticaron en duros términos el acuerdo y advirtieron que dejaba sin resolver las amenazas fundamentales a la seguridad de su país que plantea el régimen de los ayatollahs con sus programas nuclear y de misiles balísticos.

La encuesta global revela que Trump obtiene un aplazo generalizado en los 36 países relevados sobre su manejo de los principales temas internacionales. La mayoría desaprueba sus políticas de ayuda humanitaria internacional (56%), migratoria (65%) y tarifaria (77%), la intervención en Venezuela (63%), las guerras en Irán (74%) y entre Rusia y Ucrania (72%), el conflicto en Gaza (76%), y las ambiciones expansionistas que en su momento mostró sobre Groenlandia (68%), que provocaron tensiones con Dinamarca y los aliados de la OTAN.

Una protesta contra las sugerencias del presidente Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk, el 17 de enero de 2026. Evgeniy Maloletka - AP

Además, al considerar la media de los 36 países, solo el 35% afirmó que actualmente Estados Unidos contribuye a la paz y la estabilidad en todo el mundo. La proporción de personas que comparten esa opinión disminuyó considerablemente en muchos países desde 2023.

En ese sentido, en la Argentina solo el 20% de los consultados opinó que Estados Unidos contribuye a la paz y la estabilidad mundial, una de las cifras más bajas de las naciones relevadas (77% opinó en forma negativa). Hace tres años, esa cifra ascendía a 34%.

“La probabilidad de que la gente crea que Estados Unidos contribuye a la paz y la seguridad mundiales disminuyó considerablemente desde 2023, durante la administración Biden. Este porcentaje bajó en 19 de los 22 países de los que se dispone de datos comparativos. En Suecia, los Países Bajos, Polonia, Canadá y Australia, la cifra cayó 30 puntos o más”, remarca el estudio.

Intereses de otros países

Del mismo modo, el porcentaje de quienes creen que Estados Unidos tiene en cuenta los intereses de otros países al tomar decisiones de política exterior descendió en la mayoría de las naciones donde se dispone de datos comparativos de 2023 (en la Argentina subió tres puntos, a 34%).

Por ejemplo, hace tres años, el 60% de los alemanes afirmaba que Estados Unidos tomaba en consideración los intereses de otros países; sin embargo, esa cifra se derrumbó al 23% en la actualidad.

La opinión pública alemana es ahora similar -o incluso más negativa- a la registrada durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009), época en la que gran parte de la población europea y de otras regiones se oponía firmemente a la guerra de Irak y a otros aspectos claves de la política exterior estadounidense, remarca el estudio.

El presidente Donald Trump, en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Julia Demaree Nikhinson - AP

Las encuestas del Pew Research Center de los últimos años han revelado una preocupación generalizada por la salud de la democracia norteamericana en muchos lugares, y la nueva encuesta muestra que “una gran parte de la población mundial ya no cree que Estados Unidos respete la libertad individual”.

Una media del 39% en los 36 países afirmó que el gobierno estadounidense respeta las libertades personales de sus ciudadanos, mientras que el 56% opinó lo contrario. En 12 de los 13 países donde hubo una encuesta sobre este tema en 2021, durante la administración Biden, se registraron descensos de dos dígitos en 2026.