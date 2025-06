El vestido azul con el que Máxima Zorreguieta dejó en claro que es la de “reina de la moda circular”

Fueron semanas muy atareadas para Máxima Zorreguieta. Entre el 4 y el 5 de junio realizó una visita de Estado a República Checa, donde se reunió con el presidente Petr Pavel y la primera dama Eva Pavlová. Su marido, el rey Guillermo Alejandro, regresó a los Países Bajos tras el primer día de actividades, mientras que ella se quedó 24 horas más para completar el compromiso. A su regreso y mientras encabezaba un evento en el Palacio Noordeinde -una de sus residencias ubicada en La Haya- se enteró de que su hija mayor, la princesa Amalia (21), se fracturó el brazo tras caerse de su caballo. A pesar de la preocupación por la salud de su primogénita - quien fue operada exitosamente- puso su mejor cara y cumplió de la mejor manera con los compromisos de su agenda. Esta semana volvió al ruedo y, fiel a su estilo, lo hizo de manera fashionista.

El martes 17 de junio la reina Máxima estivo en el Conservatorio Real de La Haya en su rol de presidenta honoraria de la fundación Más Música en el Aula (Foto: Instagram @meermuziekindeklas)

El martes 17 de junio, la reina consorte de los Países Bajos visitó el Conservatorio Real de La Haya en su rol de presidenta honoraria de la fundación Más Música en el Aula para presenciar la renovación del Acuerdo de Profesores de Música que se oficializó en los Países Bajos hace cinco años con el fin de “profesionalizar la educación musical en el país”. Según detalló la casa Orange-Nassau, el objetivo está puesto en “acercar la educación musical a más niños y jóvenes”.

Para la ocasión, la monarca lució un vestido midi azul marino de Natan con una estampa de arabescos en color blanco (Foto: Instagram @meermuziekindeklas)

La monarca asistió al evento, en el que también dijo presente el Ministro de Educación, Cultura y Ciencia, Eppo Bruins, y tuvo una activa participación. Además de conversar con los estudiantes y docentes sobre los resultados obtenidos en el programa durante los últimos años y cómo se puede llegar a más niños y jóvenes con este proyecto, presenció una actuación del coro y hasta se sumó a las diferentes propuestas musicales que se ofrecieron a lo largo de la jornada.

Fiel a su estilo, y como ya es costumbre, llevó un look con el que, sin dudas, no pasó inadvertida. Usó un vestido midi sin mangas de cuello barco ceñido a la cintura y con una falda con mucho movimiento, ideal para la ocasión. Se trató de una pieza de Natan - su firma de cabecera - en un tono azul marino con un diseño de arabescos blancos.

Zorreguieta combinó el vestido con un cárdigan, sandalias y aretes colgantes, todo en color blanco (Foto: Instagram @meermuziekindeklas)

En esta oportunidad lo combinó con un cárdigan blanco sobre los hombros y en lugar de sus clásicos stilettos, optó por unas sandalias de tacón blancas de Ferragamo. ¿Accesorios? Unos aretes blancos colgantes con un brazalete, un anillo de zafiro y diamantes y su reloj negro. Al cabello lo dejó suelto y peinado hacia un costado, para lograr un estilo más relajado, y eligió un maquillaje sutil y natural.

Una vez más mostró su compromiso con la moda circular, puesto que usó esta prenda en varias ocasiones, una de ellas el 7 de febrero de 2023, cuando estuvo en Sint Maarten durante su gira por el Caribe con su marido y su primogénita y el 29 de agosto de 2024 cuando visitó el Centro Sociocultural De Basis, en la ciudad de Soesterberg y se animó a bailar bachata.

Máxima usó el vestido azul el 7 de febrero de 2023, cuando visitó Sint Maarten en el marco de su gira por el Caribe, y el 29 de agosto de 2024, cuando dijo presente en el Centro Sociocultural De Basis, en Soesterberg (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Este no fue el único “outfit circular” con el que Máxima Zorreguieta dio cátedra de moda. El martes 10 de junio para inaugurar en el Palacio Noordeinde la Conferencia sobre Bienestar estudiantil de la Fundación Mind Us - la cual promueve la salud mental en los jóvenes y de la cual ella es presidenta honoraria - usó un elegante y sofisticado look total pink.

Para encabezar el evento en el Palacio, Máxima lució un conjunto de pantalón y chaqueta color rosa con un collar de flores hecho de diamantes (Foto: Instagram @queenmaximaloveandnetherlands)

Lució una chaqueta en un tono rosa viejo, un pantalón de vestir tiro alto a tono y una remera al cuerpo en tono rosa claro de Natan. Agregó unos zapatos de tacón de Ferragamo y un clutch, a tono con los colores del outfit. Pero toda la atención se posó en su collar: llevó una pieza de flores hechas con diamantes y diversas piedras de la joyería St Erasmus que complementó con unos pendientes color ocre.