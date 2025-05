Máxima Zorreguieta cumple 54 años: diez momentos en los que rompió el protocolo y demostró que es una reina fuera de serie

Un 17 de mayo de 1971 nacía en la Ciudad de Buenos Aires la mujer que, 42 años después, se convertiría en la reina consorte de los Países Bajos y asentaría sus raíces latinas en Europa. Hoy la realeza neerlandesa celebra el cumpleaños número 54 de Máxima Zorreguieta, una monarca considerada por algunos como “poco convencional” que irrumpió en la escena con su espontaneidad, simpatía y sobre todo sus actitudes “fuera del libreto” e “inusuales” para su rol. Si bien lo que sucede a su alrededor está premeditado y organizado, en varias oportunidades tuvo acciones por fuera del protocolo que sorprendieron a más de uno y la acercaron mucho más a la gente.

Este 17 de mayo Máxima Zorreguieta celebra su cumpleaños número 54 (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

“Lo que sucede fuera de los muros del palacio está planeado hasta el último minuto (...) Cuando la reina Máxima aparece y se comporta de forma espontánea, es que el guion dejó espacio para la espontaneidad; su comportamiento informal es natural, es real y a menudo no premeditado, pero rara vez se sale de lo planeado”, reza un fragmento de Máxima Zorreguieta: Madre Patria, el libro de Marcia Luyte en el cual se basó la serie Máxima, que cuenta la vida de la monarca. “La corte tuvo que acostumbrarse a que Máxima coloreara fuera de las líneas. A veces no respeta las costumbres reales; usó por ejemplo sombreros y anteojos de sol más grandes de lo habitual en la corte. Tal y como lo anunció cuando se comprometió, iba a seguir bailando“, agrega la autora neerlandesa.

Pero, Máxima Zorreguieta no solo bailó, sino que también cantó, bordó, cosió, cocinó, fue bartender y hasta posó con su perro en las sesiones de fotos familiares. En honor a su cumpleaños número 54, un repaso por diez momentos que dejan en evidencia por qué es una reina “fuera de serie”.

1) Una clase de cocina para todo el mundo

La gastronomía es una parte importante en la vida de Zorreguieta. Varias de las actividades a las que asiste incluyen talleres culinarios. Fue de su madre, María del Carmen ‘María Pame’ Cerruti, de quien heredó su gusto por la cocina y sobre todo por las preparaciones dulces. En 2020, para su cumpleaños número 49, decidió compartir en Instagram la receta de su postre favorito: los alfajores de maicena.

Cuando cumplió 49 años, Máxima compartió en las redes sociales la receta de los alfajores de maicena que le enseñó su madre (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

“Celebro mi cumpleaños en casa con un manjar típico argentino: alfajores de dulce de leche. Crecí con alfajores, ¡son mis favoritos! Yo los horneo según la receta de mi madre, la cual me gustaría compartir con ustedes", expresó en aquel momento.

2) La reina del Carnaval de Aruba

Máxima Zorreguieta lideró el Carnaval de Aruba

A esta altura se podría considerar al baile como su actividad favorita, ¿cierto? Es algo que nunca pudieron quitarle y a lo que no estuvo dispuesta a renunciar. Baila desde que iba a las fiestas con sus amigas del Northlands y se convirtió en su sello personal. Se siente muy cómoda al hacerlo y tiene muy buen ritmo. Se la vio desde tomar clases de bachata hasta aprender coreografías en un escenario con su marido y liderar el carnaval de Aruba en febrero de 2023.

3) Salto en paracaídas y una visión de los Países Bajos desde las alturas

El momento en que Máxima Zorreguieta saltó en paracaídas en los Países Bajos

Si hay algo innegable es que la reina es osada y aventurera. En junio de 2022 visitó la Escuela de Defensa en la ciudad de Breda, en Brabante Septentrional, donde se dictan los cursos de paracaidismo de las Fuerzas Armadas, y fiel a su estilo, no se conformó con ser una mera espectadora. Se puso el equipo especial, se subió a una avioneta y realizó el Salto Tándem, el cual es similar al paracaidismo, pero con la particularidad de que se salta junto a un instructor con un sistema de doble arnés.

4) El día que firmó un inusual autógrafo

La reina Máxima firmó un autógrafo en una zapatilla

Si hay algo que caracteriza a la monarca nacida en la Argentina es, además de su simpatía y carisma, su acercamiento a la gente durante las actividades. No solo acepta las flores, sino que conversa activamente con las personas, se saca selfies y hasta firma inusuales autógrafos. En julio de 2024, durante una visita a Zevenbergschen Hoek, un pueblo de 1600 habitantes ubicado en la provincia de Brabante Septentrional, le acercaron una zapatilla y ella no dudó en dejarle su marca.

5) En “modo fan” durante los Juegos Olímpicos

Los deportes suelen ser muy importantes para la realeza. El príncipe William va a los partidos del Aston Villa, Kate Middleton es fanática del tenis y el rey Felipe VI se muestra cercano a la selección española de fútbol. En cuanto a Zorreguieta, cuando se trata de alentar a los Países Bajos, no conoce ni de protocolos ni de inhibiciones.

Máxima Zorreguieta alentó como una fanática más a la delegación neerlandesa durante los Juegos Olímpicos de París Instagram @koninklijkhuis

En 2024 viajó a París para acompañar a la delegación neerlandesa en los Juegos Olímpicos. No solo visitó la villa olímpica y se reunió con los atletas, sino que dijo presente en varios encuentros deportivos y gritó y saltó como una fanática más.

6) La parada obligatoria durante su visita a Buenos Aires

Si bien lleva más de dos décadas en los Países Bajos, Zorreguieta nunca olvidó sus raíces. Acostumbra a viajar más de una vez al año a Villa la Angostura con su familia para descansar. Aunque sus estadías suelen ser por placer, en algunas oportunidades también fueron parte de su agenda.

Cuando estuvo en Buenos Aires durante la Cumbre del G20, Máxima Zorreguieta pasó a tomar un helado en una heladería ubicada en Recoleta

En diciembre de 2018 estuvo en Buenos Aires en el marco de la Cumbre del G20 y, tras finalizar una gala en el Teatro Colón, fue a Recoleta y visitó una famosa heladería ubicada en Guido y Junín. Lejos de pasar inadvertida, se sentó a tomar su helado en una mesa de la vereda del local y, como era de esperarse, varios se acercaron a fotografiarla.

7) Familia de seis

La princesa Amalia, la reina Máxima, el rey Guillermo Alejandro y las princesas Alexia y Ariane junto a su perrito Mambo en la sesión de fotos de junio (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Todos los años, el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, realizan sesiones de fotos familiares. Las mismas son en junio y en diciembre y la locación puede variar desde una playa hasta el jardín del Palacio Huis ten Bosch, escenario que usaron el año pasado. Pero, quien nunca se pierde estas producciones es Mambo, su caniche toy blanco. El perro se volvió el invitado especial y, después de correr e inspeccionar el lugar, suele posar para las cámaras en brazos de la reina o de alguna de las princesas.

8) Máxima Zorreguieta en “modo bartender”

A lo largo de los años, Zorreguieta demostró que no es una mera espectadora, sino que elige ponerse manos a la obra. Se puso batas de laboratorio para recorrer fábricas, armó arreglos florales y hasta aprendió a bordar y a tejer. Pero, sin dudas, lo más sorpresivo fue cuando se puso en “modo bartender”.

La reina Máxima en modo "bartender"

En octubre de 2024 visitó Klaaswaal, en Holanda Meridional, y con un vestido verde esmeralda y stilettos, sirvió los tragos en la barra durante un partido de fútbol.

9) Las reinas también se frustran

Si bien la monarca acostumbra a salirse del libreto con frecuencia, en todo momento suele mantener una actitud positiva y risueña, con la sonrisa tallada en la cara. No obstante, a veces ni siquiera las reinas pueden ocultar su frustración.

La reina Máxima participó de una actividad y trabajó con mosaicos

En marzo visitó junto al rey el centro comunitario del municipio de Katwijk en Holanda Meridional, en el marco de la 21° edición de NLdoet, la campaña solidaria más grande de los Países Bajos. La jornada incluyó trabajar con mosaicos para armar un muro. Ella asumió la actividad con mucho compromiso, pero dejó entrever su malestar cuando las pequeñas piezas no se pegaban correctamente en el diseño en el que trabajó.

10) “We Are Family” a todo pulmón

El 5 de abril la reina fue la invitada de honor del concierto Ladies Soul en el estadio Ziggo Dome de Ámsterdam. Pasó por el backstage y sorprendió a todos al cantar con el grupo norteamericano Sister Sledge su icónica canción “We Are Family”, y dejó en evidencia una vez más su faceta más artística.

Máxima Zorreguieta cantó con el grupo Sister Sledge

Además, después se sumaron a cantar el resto de los artistas que participaron del evento. Zorreguieta se mostró distendida y relajada, y disfrutó de una divertida velada de mujeres que salió un poco de su agenda habitual.

Bonus Track: la reina de la moda circular

Es imposible hablar de Máxima Zorreguieta sin mencionar el espacio en el que más veces rompió el protocolo. Si bien en la realeza hay códigos de vestimenta, ninguna regla especifica que la ropa no puede repetirse. Sin embargo, para muchas integrantes de la realeza esto suele ser la excepción y no la regla. Pero, no para la reina de los Países Bajos.

Además de usar pantalones con frecuencia y no solo vestidos y polleras largas, a lo largo de los años reafirmó su compromiso con el medio ambiente al reutilizar atuendos. Demostró que cuando se la cuida y se la combina con los accesorios adecuados, la ropa no tiene fecha de caducidad. Justamente hace poco usó un vestido de gala de Jantaminiau color rosa con un bordado de piedras que estrenó hace 15 años, cuando todavía era princesa.