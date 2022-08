El vicepresidente de Paraguay anunció que no renunciará a su cargo hasta que no vea la denuncia de EE.UU. en su contra por soborno

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, reveló este jueves al diario ABC Color que no presentará su renuncia esta semana, tal como había anunciado el pasado viernes 12 de agosto, luego de que Estados Unidos lo incluyera en una lista como “significativamente corrupto”.

En diálogo con el medio paraguayo, el funcionario justificó el cambio de postura al señalar que primero desea esperar a que se presente alguna “denuncia real de soborno” en su contra.

“No hay un solo organismo que me esté investigando”, afirmó.

El embajador norteamericano en Asunción, Marc Ostfield, dijo el viernes pasado que el secretario de Estado Antony Blinken “anunció la designación del vicepresidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno debido a su participación en actos de corrupción significativos, incluido el ofrecimiento de soborno de un millón de dólares a un funcionario público y la injerencia en procesos públicos”.

El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, habla durante una rueda de prensa hoy, en la sede de la embajada, en Asunción. Nathalia Aguilar - EFE

Según la acusación del gobierno norteamericano, que afecta también Juan Carlos Duarte, exfiscal y amigo personal del vicepresidente, Blinken “recibió información creíble de la participación de Velázquez y Duarte en corrupción significativa”.

La designación contra Velázquez y Duarte conlleva sanciones, como la prohibición para el ingreso a Estados Unidos de ambos y los miembros cercanos de sus familias, según publicó el diario paraguayo ABC Color.

Velázquez, de 54 años, lidera la fracción Fuerza Republicana y era precandidato a la presidencia por la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).

“Voy a renunciar a mi precandidatura a la presidencia de la República y presentaré mi renuncia como vicepresidente”, anunció Velázquez la semana pasada.

Sin embargo, este jueves el funcionario indicó que no se apartará del cargo. Según argumento, ni en el Ministerio Público de Paraguay ni en Estados Unidos existe una causa abierta en su contra sobre el soborno del cual es acusado. También reveló a ABC que varios legisladores le pidieron que no dimita hasta que se conozcan más detalles sobre su caso.

“La verdad es que dije que iba a renunciar para salir a defenderme como un ciudadano común. En este momento, tengo la confirmación oficial de que en el Ministerio Público no existe ninguna investigación en mi contra. Y de manera oficiosa de que tampoco existe una investigación en los Estados Unidos”, señaló.

“Tengo la información de que el Ministerio Público va a solicitarle a la Embajada los elementos que dicen tener sobre el delito a través del cual me están acusando”, continuó Velázquez.

“Tenía miedo de un montaje de investigación que, gracias a Dios, no apareció, no ocurrió. Entonces, mínimamente tengo que saber en dónde me voy a defender y qué es lo que hay en mi contra”, añadió.

El funcionario paraguayo aseguró, sin embargo, que renunciará al cargo una vez que pueda acceder a la denuncia de soborno. “Mantengo que una vez que tenga a la vista esa denuncia que me hiciera el embajador, ratifico que voy a renunciar y salir a defenderme como ciudadano común”.

Con respecto a la intención de los legisladores de someterlo a juicio político en caso de que se niegue a renunciar, Velázquez dijo a ABC: “Esa es una decisión que ellos van a tomar. Es una cuestión constitucional y no digo absolutamente nada; están en su derecho”.

Por último, el vicepresidente zanjó la cuestión de su candidatura al decir que su renuncia a esta posibilidad “ya es un hecho consumado”. Y apuntó que Arnoldo Wiens, un periodista, político y expastor evangélico, es el nuevo candidato del oficialismo. “Eso está firme y no voy a generar problema en mi movimiento”, aseguró Velázquez.