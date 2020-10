El candidato demócrata aseguró además que Donald Trump no puede promover la democracia si se saluda con autócratas Fuente: Reuters

MIAMI.- El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, encabezó ayer en Miami un nuevo acto de su campaña, al tiempo que el presidenteDonald Trump salía del hospital en el que se encontraba internado por tener coronavirus, y aseguró ante su grupo de seguidores al aire libre que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, "es un dictador".

Así, en quizá una de las pocas líneas que tiene en común con el republicano, el exvicepresidente del gobierno de Barack Obama declaró: "Maduro, a quien conocí, es un dictador, lisa y llanamente". Sin embargo, pese a este punto que comparte con su rival, indicó que Trump "no puede promover la democracia y los derechos humanos cuando abraza a tantos autócratas en todo el mundo, empezando por Vladimir Putin", de acuerdo con lo publicado por el diario The New York Times.

La declaración de Biden en la ciudad del estado sureño de Florida, donde hay una gran cantidad de inmigrantes venezolanos, es también un guiño para diferenciarse del presidente respecto también de su política inmigratoria. De hecho, en varios puntos del país, el demócrata apuesta a que el voto latino ayude en su victoria.

En el mismo encuentro, el compañero de fórmula de Kamala Harris dijo que estuvo mal que Trump dijera que no hay que temerle al Covid-19. Justo antes de abandonar el hospital militar en el que había sido internado el viernes pasado, el presidente escribió en redes sociales: "¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo a Covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!". Después salió del lugar caminando, llegó a la sede del gobierno y se sacó el tapabocas.

Por ello, Biden indicó: "Vi un tuit que hizo, me mostraron que dijo 'No dejen que el Covid-19 controle sus vidas. Que le diga eso a las 200.000 familias que perdieron a alguien", afirmó, en alusión a los muertos por la pandemia, que ya son más de 210.000 en el país, el más afectado del mundo.

"Espero que el presidente, después de haber pasado por lo que pasó, y me alegro que esté bien, comunique la lección correcta al pueblo estadounidense: las máscaras importan. Salvan vidas, previenen la propagación de la enfermedad", enfatizó Biden, quien fue criticado por el mandatario por usar siempre cubreboca.

"Espero que nadie se vaya pensando que esto no es un problema. Es un problema serio", agregó.

A debatir

Horas antes de abordar el vuelo que lo llevó a Miami, Biden aseguró estar dispuesto a debatir en vivo el 15 de octubre con el presidente "si los científicos lo consideran seguro". En una breve entrevista con la prensa, se negó a decir si cree que el próximo debate debería hacerse de manera virtual e indicó que "atendería a la ciencia".

"Si los científicos consideran que es seguro, que la distancia es segura, entonces creo que está bien'', afirmó.

Biden y Trump mantuvieron una distancia de unos tres metros durante el primer mano a mano, que tuvo lugar la semana pasada, aunque ninguno de los dos se puso tapabocas. Los planes para el segundo encuentro están en duda después del diagnóstico de Trump.

En este contexto, los organizadores informaron sobre cambios para el evento entre el actual vicepresidente Mike Pence y la compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, bajo los cuales deberán mantener entre ambos una distancia de 3,6 metros, en lugar de los dos metros planeados originalmente.

Por el momento varias encuestas dan como ganador a Biden. En los últimos días, tras conocerse el positivo de Trump, quien siempre se negó a reconocer la importancia del brote y minimizó tanto sus consecuencias como las medidas de sanidad para evitarlo, la distancia incluso se agrandó en favor del demócrata.

Agencias AP y AFP

