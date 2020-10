El primer mandatario estadounidense había ingresado en el centro médico de Maryland el viernes Fuente: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta tras su internación por coronavirus en el hospital militar Walter Reed de Maryland. El primer mandatario estadounidense salió caminando luego de pasar tres días bajo tratamiento con la supervisión de un equipo de expertos tras el diagnóstico positivo de Covid-19.

Según informó el gobierno estadounidense, el primer mandatario continuará su proceso de recuperación en la Casa Blanca, en plena campaña electoral de cara a los próximos comicios presidenciales que lo enfrentarán al líder demócrata Joe Biden.

Su salida del hospital no fue una novedad. Trump lo había adelantado esta mañana, a través de su cuenta en la red social Twitter, con un polémico mensaje optimista, mientras Estados Unidos se aproxima a las 210.000 muertes confirmadas por coronavirus. "¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo a Covid", dijo a través de un tuit. Y agregó: "No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!".

Trump recibió la mejor atención médica que existe en el país, y fue sometido a un intenso tratamiento que incluyó un cóctel de anticuerpos experimental, el retroviral Remdesivir y un esteroide que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda solo para los casos más críticos. Como informó LA NACION, nunca tomó hidroxicloroquina, un medicamento que puede conllevar riesgos, y que el mandatario recomendó en múltiples ocasiones yendo en contra de la recomendación de los expertos.

Ayer, Trump había difundido un video anoche de cuatro minutos para intentar morigerar los ánimos y la inquietud sobre su salud luego de un día de frenéticos mensajes contradictorios de su entorno. "Dentro de unos días supongo que será la verdadera prueba, así que veremos qué pasa en esos próximos días", dijo a cámara, con aspecto algo cansado, despeinado, con un saco y una camisa desabotonada en el cuello. La Casa Blanca difundió luego fotos del mandatario firmando papeles, sin barbijo.

Luego, Trump hizo una visita sorpresa a quienes llamó los "patriotas" reunidos frente al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde estaba siendo tratado por coronavirus. Fue conducido entre la multitud con una máscara mientras saludaba a cientos de personas que agitaban banderas de campaña y sostenían carteles de apoyo. El presidente fue aclamado por la multitud.

El primer mandatario estadounidense está urgido por retornar a la campaña en busca de su reelección. Las encuestas lo siguen mostrando muy rezagado respecto de Biden, pero el entusiasmo y el apoyo de su fiel "base" de seguidores está intacto, y el mandatario apuesta a construir el mismo repunte que le permitió alcanzar la Casa Blanca hace cuatro años.

