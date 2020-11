El presidente norteamericano, Donald Trump Fuente: Archivo - Crédito: AP

6 de noviembre de 2020 • 19:50

CARACAS.- El venezolano Nicolás Maduro, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, y su par boliviano Evo Morales, ironizaron sobre los reclamos de "fraude" del norteamericano Donald Trump, y la diferente reacción de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto de situaciones similares ocurridas en América Latina.

"Trump grita 'fraude'... lo mismo que pasó en Bolivia. Almagro, are you there?", escribió Correa en su cuenta de Twitter, en referencia al secretario general de la OEA, Luis Almagro, enfrentado con los líderes bolivarianos de la región.

En las elecciones de octubre del año pasado en Bolivia en las que Evo se postulaba para su reelección, tras las violentas protestas de la oposición con acusaciones de fraude, el gobierno aceptó que la misión de observadores de la OEA realizara un informe sobre las denuncias. Ese reporte denunció alteración y falsificación de actas, y el voto de personas fallecidas. Luego, Evo presentó su renuncia. Sin embargo, en los comicios del pasado 18 de octubre en los que no se denunciaron irregularidades, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, obtuvo incluso 8 puntos más que Evo el año anterior.

El expresidente boliviano también comparó la situación actual en Estados Unidos con lo ocurrido el año pasado en su país.

"Trump exige que 'paren el conteo de votos' al ver que va perdiendo. Lo mismo sucedió en elecciones de 2019 en Bolivia, quienes perdían no querían que se contara votos del área rural y todo derivó en un golpe y en masacres. En una democracia auténtica todos los votos deben contar", escribió Evo en Twitter.

Más tarde Correa subió a Twitter un meme que dice: "Si Estados Unidos viera lo que está haciendo Estados Unidos con las elecciones de Estados Unidos, Estados Unidos le pediría a Estados Unidos que intervenga en Estados Unidos para asegurar la democracia en Estados Unidos". Y agregó el ecuatoriano: "Sin excluir bloqueo y, por qué no, una pequeña invasión".

Maduro también se burló del "rollo electoral" en Estados Unidos y de la lentitud del recuento. En un programa de televisión, el presidente venezolano incluso entonó una canción referida al concurso de Miss Venezuela y parafraseó: "En una noche tan linda como esta...cualquiera de ellos podría ganar". Incluso afirmó que en las elecciones de Venezuela, como las que están previstas para el 6 de diciembre, el resultado se sabrá "en la misma noche de manera exacta".

Maduro también criticó al secretario general de la OEA: "¿Dónde está Luis Almagro, dónde está la Unión Europea? Creen que nuestros países son colonias", se preguntó.

"Si alguien aquí sabe que va a pasar por favor levante la mano y me lo explica", dijo en relación a que aún no se ha anunciado al ganador entre Trump y Biden.

