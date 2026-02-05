Desde hace varios días, unas fallas en el sistema interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos expusieron a las víctimas del magnate Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales.

Si bien hubo intentos de censurar los datos sensibles de las víctimas, lo cierto es que sus identidades y datos privados quedaron expuestos a todo el mundo este viernes. Imágenes de desnudos, rostros y nombres, lo que obligó a que muchos de los archivos tuvieran que ser removidos de la base de datos.

Archivos de Epstein: fallas de censura del Departamento de Justicia de EE. UU. exponen a las víctimas. BBC Mundo

Por qué la Justicia estadounidense publica los informes

La Ley de Transparencia de Archivos Epstein es una norma aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y firmada por el presidente Donald Trump en noviembre del año pasado. El texto le exige al Departamento de Justicia de ese país que abra todos sus archivos relacionados con la investigación sobre Epstein.

Esa regulación le dio al Departamento de Justicia solo 30 días para publicar los archivos. Cuando no cumplió el plazo, dijo en su momento que necesitaba más tiempo para cumplir con las protecciones de privacidad.

La normativa aclaraba que se debían preservar datos importantes sobre las víctimas de Epstein: sus nombres debían aparecer tachados en los documentos; sus rostros y cuerpos debían estar ocultos en las fotos.

Errores

Pero la desclasificación de los documentos no salió como se esperaba. Se encontraron innumerables ejemplos de censuras descuidadas que sacaron a la luz información privada sensible para las víctimas. Se hallaron, por ejemplo, informes policiales con los nombres de varias de las personas que fueron atacadas por Epstein, incluso algunos que se conocían de manera pública.

Archivos de Epstein: fallas de censura del Departamento de Justicia de EE. UU. exponen a las víctimas. Jon Elswick - AP

Debido a esta situación, varias de las víctimas solicitaron a través de sus abogados que el Departamento de Justicia retirara los documentos del sitio. “Es un fallo en la protección de seres humanos a quienes nuestro gobierno prometió resguardar. Hasta que cada documento esté debidamente censurado, ese fallo continúa”, dijo la letrada Brittany Henderson.

En el caso de Annie Farmer, quien dijo que tenía 16 años cuando fue agredida sexualmente por Epstein, si bien ya se conocía su nombre con anterioridad, las fallas en la censura expusieron su número de teléfono, por ejemplo. El Departamento de Justicia atribuyó los problemas a errores técnicos o humanos y aseguró que retiró muchos de los documentos que generaron problemas.