Venezuela comienza a debatir la ley de amnistía para la liberación de presos políticos: a quiénes va a excluir

CARACAS.– El Parlamento de Venezuela tiene en agenda iniciar este jueves el debate sobre la ley de amnistía general, que excluirá “violaciones graves” a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, según el texto de justificación legislativa al que accedió la AFP.

La “Ley de amnistía para la convivencia democrática” es una iniciativa de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

El punto único en el orden del día de la Asamblea Nacional es la primera discusión de la ley de amnistía, que, según el presidente del cuerpo -y hermano de la presidenta interina-, Jorge Rodríguez, se espera que sea discutido y aprobado de forma rápida.

La sesión está convocada para el mediodía (13 en la Argentina), aunque normalmente se atrasa. La primera discusión aborda el espíritu general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo.

“Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”, dice la exposición de motivos. “Quedan excluidos de sus beneficios” delitos como “las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”, añadió.

La presidenta interina, que trabaja en colaboración con Estados Unidos pese a su retórica bolivariana, anunció el viernes pasado una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder.

“Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político” y “esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad”, dijo el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primero en la línea de sucesión de su hermana.

El chavismo tiene mayoría absoluta en el Parlamento unicameral.

Sería la segunda amnistía en la era del chavismo; la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.

El proyecto de ley se presenta en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por la presidenta Rodríguez el 8 de enero.

Agencias AFP, AP y Reuters