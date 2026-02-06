Se dispararon los mercados en EE.UU. y Wall Street alcanzó un récord histórico

NUEVA YORK.- Con un gran impulso de buenas noticias de las empresas tecnológicas la Bolsa de Nueva York cerró con fuerza este viernes con el Dow Jones marcando un récord por encima de los 50.000 puntos, tras una semana de fuertes turbulencias en ese sector.

El índice Dow Jones de industriales, uno de los más importantes de la plaza estadounidense, superó así el umbral simbólico de los 50.000 puntos por primera vez en su historia.

El presidente Donald Trump celebró el récord. “¡Bravo, Estados Unidos”, escribió en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

En cuanto a los otros índices, el S&P 500 saltó 2% y tuvo su mejor día desde mayo, y el compuesto Nasdaq subió 2,2%.

“El mercado se está beneficiando de un apoyo generalizado de los compradores, después de varios días de una fuerte presión a la baja”, indicaron analistas de Briefing.com.

El Dow Jones superó el nivel de los 30.000 puntos en noviembre de 2020 y l de los 40.000 puntos en mayo de 2024.

El operador Joel Lucchese, a la derecha, y sus colegas llevan gorras con la inscripción "DOW 50,000" en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York Richard Drew� - AP�

Para Gina Bolvin, de Bolvin Wealth Management Group, el nuevo récord alcanzado el viernes constituye una “confirmación” de que los mercados se han adaptado, especialmente “a la desaceleración del crecimiento y a la incertidumbre mundial”.

Los títulos estadounidenses habían sido sacudidos por una amplia retirada, que afectó en particular a empresas tecnológicas.

“La sensación general en Wall Street era que las ventas habían llegado muy lejos”, dijo Jose Torres, de Interactive Brokers.

El fabricantes de semiconductores, Nvidia, tuvo una gran jornada bursátil ChiangYing-ying - AP

Los fabricantes de semiconductores estuvieron entre los grandes ganadores de este viernes. Nvidia saltó 7,8 % para recortar su pérdida de la semana, que al comenzar el día era de poco más del 10%. Broadcom subió 7,1 % y borró por completo su caída de la semana.

Fueron las dos principales fuerzas que impulsaron el S&P 500, y se beneficiaron de las esperanzas de un gasto continuo por parte de clientes que se adentran en la tecnología de inteligencia artificial.

El director general de Amazon, Andy Jassy, por ejemplo, dijo el jueves por la noche que espera invertir alrededor de 200.000 millones de dólares este año para aprovechar “oportunidades seminales como IA, chips, robótica y satélites de órbita baja”.

Sin embargo, tal gasto, similar a lo que Alphabet anunció un día antes, está generando preocupaciones por su cuenta. La pregunta es si todos esos dólares valdrán la pena y crearán ganancias en el futuro. Con la duda persistente sobre eso, las acciones de Amazon cayeron 5,6%.

Incluso con el repunte del viernes, el S&P 500 todavía sumó su tercera semana de pérdidas de las últimas cuatro.

La presidenta de la Bolsa de Nueva York, Lynn Martin, lleva una gorra con el logo del DOW 50.000 en el cierre de la jornada Richard Drew� - AP�

Además de las preocupaciones sobre el gran gasto en IA por parte de las empresas tecnológicas, cuyas acciones son las más influyentes en Wall Street, las preocupaciones sobre la posibilidad de que la IA potencialmente robe clientes a las empresas de software también afectaron al mercado durante la semana. Los golpes para las acciones de software se aceleraron después de que la firma de IA Anthropic lanzara herramientas gratuitas para automatizar, por ejemplo, los servicios legales.

El bitcoin, mientras tanto, se estabilizó tras una caída de varias semanas que lo había enviado a más de la mitad por debajo de su precio récord establecido en octubre. Subió nuevamente por encima de los 70.000 dólares después de caer brevemente cerca de los 60.000 dólares el jueves por la noche.

Los precios en el mercado de metales también se calmaron un poco. El oro subió 1,8% para establecerse en 4.979,80 dólares por onza, mientras que la plata añadió 0,2%.

Sus precios se quedaron de pronto sin impulso la semana pasada luego de haber tenido ganancias impresionantes, que fueron impulsadas por inversores que buscaban algo seguro que poseer en medio de preocupaciones sobre la agitación política, un mercado de valores que los críticos llamaron caro y enormes cargas de deuda para los gobiernos en todo el mundo.

Para enero, los precios del oro y la plata estaban subiendo tan rápidamente que los críticos lo llamaron insostenible.

La recuperación del bitcoin ayudó a las empresas vinculadas a la economía cripto. SEBASTIEN BOZON� - AFP�

En Wall Street, la recuperación de bitcoin ayudó a las acciones de las empresas involucradas en la economía cripto. Robinhood Markets saltó 14 % para tener la mayor ganancia en el S&P 500. La plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase Global subió 13%. Strategy, la empresa que ha hecho un negocio de comprar y mantener bitcoin, se disparó 26,1%.

Las acciones de las empresas estadounidenses más pequeñas también ayudaron a impulsar el mercado, junto con las empresas cuyos beneficios dependen de que los hogares estadounidenses gasten más dinero. Se beneficiaron de datos potencialmente alentadores sobre cómo se sienten los consumidores estadounidenses.

Un informe preliminar de la Universidad de Michigan indica que el sentimiento entre los consumidores está mejorando ligeramente, cuando los economistas esperaban ver una caída. La mejora fue más fuerte entre los hogares que poseen acciones, que se están beneficiando de que el S&P 500 subió hasta imponer un récord a finales del mes pasado.

Sin embargo, el sentimiento “se mantuvo en niveles desalentadores para los consumidores sin tenencias de acciones”, según Joanne Hsu, directora de Surveys of Consumers.

Las acciones de aerolíneas fueron fuertes con la esperanza de que más confianza entre los hogares estadounidenses se traduzca en más gasto en viajes. Eso incluyó ganancias del 9,3% para United Airlines, 8% para Delta Air Lines y 7,6 % para American Airlines.

Las acciones más pequeñas en el índice Russell 2000 saltaron un 3,6%. Las ganancias de las empresas más pequeñas pueden depender más de la fortaleza de la economía que las de sus grandes rivales multinacionales.

Al cierre, el S&P 500 saltó 133,90 puntos para quedar en 6.932,30. El Dow se disparó 1.206,95 unidades y quedó en 50.115,67, mientras que el compuesto Nasdaq subió 490,63 tantos para cerrar en 23.031,21.

En el mercado de bonos, los rendimientos se mantuvieron relativamente estables. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,21% a 4,20%.

Agencias AP y AFP