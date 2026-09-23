Elecciones en Brasil 2026: fecha, candidatos y todo lo que hay que saber
El primer fin de semana de octubre se celebran las elecciones generales para definir al próximo presidente; qué otros cargos se votan
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Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones de Brasil 2026 deben conocer con exactitud la fecha, candidatos y todo lo necesario para emitir el sufragio que definirá los destinos del país.
Quienes formen parte del padrón definitivo deberán asistir a las urnas el próximo domingo 4 de octubre cuando se celebre la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Cabe destacar que, en caso de no haber un triunfo en la primera vuelta, los candidatos con mayor cantidad de votos se volverán a medir en la instancia de balotaje.
Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:
|Candidato
|Partido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Pablo Marçal
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular
Qué se elige en Brasil
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Cómo se vota en Brasil 2026
En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.
Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo se votaría
En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre.
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