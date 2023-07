Elecciones en España: Vox pasó de soñar con la vicepresidencia a temer la irrelevancia política

escuchar

MADRID.- El partido de ultraderecha Vox llegó a las elecciones de este domingo en España soñando con la vicepresidencia en una coalición con el Partido Popular (PP), el que hubiera sido el primer gobierno con participación de la extrema derecha en el país desde el franquismo. Pero el resultado no fue el esperado y ahora el partido puede quedar relegado a una posición menor dentro de la política española a diez años de su nacimiento.

El partido de ultraderecha perdió apoyo entre los votantes, tendrá un bloque notablemente más chico en el Congreso y vio desbaratarse sus esperanzas de convertirse en socio decisivo del PP, después de que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ganara las elecciones, pero sin posibilidad de alcanzar una mayoría en el Congreso, aun aliándose con Vox. Es decir, es remota la posibilidad de que la derecha asuma el gobierno, mientras que Pedro Sánchez negocia para lograr permanecer en La Moncloa con una amplia, pero compleja, alianza.

Aunque los socialistas de Sánchez terminaron en segundo lugar, ellos y sus partidos aliados celebraron el resultado como una victoria porque sus fuerzas combinadas lograron ligeramente más escaños que el PP y Vox. El bloque que probablemente respaldaría a Sánchez sumaba 172 escaños, frente a los 170 de la derecha. En España se necesitan 176 bancas para conseguir una mayoría absoluta.

Aunque logró el tercer puesto que buscaba -por un estrecho margen sobre la izquierda de Sumar-, el líder de Vox, Santiago Abascal, reconoció anoche ante sus seguidores estar “preocupado” por el resultado de las elecciones y prometió “resistir” y apuntó contra Feijóo.

Un gobierno de PP y Vox habría supuesto que otro miembro de la UE se movía firmemente a la derecha, una tendencia ya registrada en Suecia, Finlandia e Italia. Países como Alemania y Francia están preocupados por lo que ese cambio podría suponer para las políticas migratorias y medioambientales de la UE.

Vox, sin embargo, perdió 19 escaños respecto a cuatro años antes, es decir, una caída del 36% en su representación. Tendrá ahora 33 diputados.

Feijóo intentó distanciar al PP de Vox durante la campaña. Pero al adelantar los comicios, Sánchez hizo coincidir la campaña con los pactos de PP y Vox para gobernar juntos en ayuntamientos y regiones tras las elecciones de mayo, lo cual dejó al líder conservador en una posición incómoda.

En una comparecencia sin preguntas en la sede de su partido, Abascal atribuyó anoche el fiasco a la “desmovilización” del electorado de la derecha, provocado por el “blanqueamiento” del gobierno socialista que habría provocado Feijóo con sus ofertas de pactos al PSOE, su decisión de no acudir al debate a cuatro en TVE o el reparto de ministerios antes de ganar las elecciones. También acusó a los medios de comunicación de “demonizar a su partido” y “manipular las encuestas” y dijo que, con sus llamadas al voto útil, la prensa de derecha “ha tenido éxito en hacer fracasar la alternativa”.

Vox basó su campaña en revocar las leyes contra la violencia de género. Y tanto el PP como Vox querían revocar una nueva ley de derechos de las personas transgénero y una ley de memoria histórica que intenta facilitar que las familias interesadas puedan exhumar los restos de las miles de víctimas del régimen de Franco que siguen desaparecidas en fosas comunes.

“El PP ha sido víctima de sus expectativas y los socialistas han sabido capitalizar el miedo a la llegada de Vox. Adelantar las elecciones ha resultado ser una decisión acertada para Pedro Sánchez”, afirma Manuel Mostaza, director de Políticas Públicas de la consultora española Atrevia.

La caída

La caída de Vox ha sido especialmente estrepitosa en Castilla y León, la comunidad donde el partido ultra gobierna desde abril de 2022 en coalición con el PP y donde ha perdido cinco de sus 6 diputados, pasando del 16,8 al 13,7% de los votos, muy por debajo del 17,6% que logró en las autonómicas. El golpe es especialmente duro porque Vox siempre había puesto el gobierno castellano-leonés como modelo para el resto de España y su vicepresidente, Juan García-Gallardo, ha tenido un papel especialmente activo en esta campaña.

El partido también perdió tres escaños en Andalucía, dos en Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y uno en Murcia, Baleares, Canarias, Ceuta y Extremadura. En Cataluña mantiene sus dos escaños, pero deja de ser la fuerza hegemónica de la derecha españolista, pues el PP lo duplica en votos y lo triplica en escaños. También pierde el primer puesto que tuvo en Murcia y Ceuta en las elecciones generales de 2019 y el PP le gana en Almería, al contrario de lo que sucedió hace cuatro años. Su consuelo es que sigue siendo la tercera fuerza política, al aventajar a Sumar en dos escaños.

Lo más doloroso, sin embargo, ha sido constatar que Vox no será “decisivo”, como pretendía Abascal. Vox ya tenía asumido que no revalidaría sus 52 diputados, ya que así lo indicaban las encuestas, pero no esperaba una caída tan acentuada y, mucho menos, verse reducido a la irrelevancia, como indica El País.

Al no llegar al medio centenar de diputados, Abascal ni quiera tendrá en su mano el instrumento para presentar en solitario recursos ante el Tribunal Constitucional, como hizo en la anterior legislatura, ni tampoco podrá presentar mociones de censura en solitario (presentó dos contra Sánchez) al no disponer del 10% de los escaños.

