Elecciones regionales: el Partido Popular gana en Castilla y León pero dependerá de Vox para formar gobierno

MADRID.– El Partido Popular (PP) se impuso este domingo en las elecciones regionales de Castilla y León, el tercer comicio del calendario español. Como ya había ocurrido en Extremadura y en Aragón, el partido opositor ganó en las urnas, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, es decir, necesitará a Vox, el partido de la ultraderecha, para gobernar en ese distrito, lo que implicará largas negociaciones entre ambas fuerzas políticas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco Carlos Luján - Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, fue el candidato más votado con el 35 % de los votos y quedó a las puertas de su reelección.

Carlos Martínez, candidato del Partido Socialista (PSOE), quedó en el segundo lugar con el 30 %, la primera vez en este año que la fuerza liderada por Pedro Sánchez hace pie en unas elecciones y mejora el resultado previsto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Marta Fernández - Europa Press� - Marta Fernández - Europa Press�

El tercer lugar quedó para Vox, que tendrá la llave para facilitar al PP el nuevo gobierno en Castilla y León. El partido liderado por Santiago Abascal, que le puso el cuerpo personalmente a esta campaña, obtuvo el 18% de los votos, prácticamente el mismo porcentaje que hace cuatro años.

Aunque esta comunidad ha sido históricamente afín a las propuestas de Vox, la ultraderecha no logró superar el 20% de los votos, que muchos analistas consideran un techo para esta fuerza política.

El PP fue el gran ganador de la noche, que logró aumentar su mayoría con tres nuevas bancas y, por otro lado, observó con satisfacción el estancamiento de Vox, pero Fernández Mañueco le hizo un guiño en su discurso después de la victoria. “Los ciudadanos han dicho que diálogo. Habrá que dialogar. Ya he dicho con quién no vamos a pactar. Castilla y León será terreno libre de Sánchez”, aseguró el dirigente desde Salamanca.

Carlos Pollán, el primer candidato de Vox en la comunidad, también pronunció un discurso que puede entenderse como un acercamiento al gobierno regional en alianza con el PP. “Vox va a influir de manera determinante en todas las políticas que se apliquen en Castilla y León”, dijo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

Los antecedentes con Vox no ayudan: los partidos de la derecha española todavía no se pusieron de acuerdo en Extremadura ni en Aragón, comunidades que ya celebraron elecciones regionales. Sin embargo, en esos comicios Vox había duplicado su cantidad de votos, mientras que esta vez apenas creció en comparación con las elecciones de 2022.

El presidente de gobierno de España Pedro Sánchez Bernat Armangue - AP

Las diferencias se remontan al año pasado, cuando Vox decidió dejar los cargos que había aceptado en los gobiernos regionales que compartía con el PP porque -aseguraban- éstos fueron cómplices de políticas impulsadas por la Unión Europea que la formación de ultraderecha repudia, especialmente vinculadas con la inmigración.

Será el principal escollo que el PP tendrá que resolver en los próximos meses. La siguiente cita electoral será Andalucía, la comunidad con más electores de España, que deberá votar antes de junio (aún sin fecha definida). Las encuestas dan allí como favorito para la reelección a Juan Manuel Moreno, que se posiciona como uno de los máximos dirigentes del PP junto con Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.

La sorpresa de los comicios fue el PSOE, que frenó su sangría electoral luego de los mínimos históricos que había registrado en Extremadura y Aragón. Esta vez, en una comunidad que suele ser hostil con el voto socialista, el partido de Sánchez sumó dos nuevas bancas.

El líder de Vox, Santiago Abascal Eduardo Parra - Europa Press� - Eduardo Parra - Europa Press�

Fuentes del oficialismo explicaron a medios españoles que es una reacción a la débil gestión sanitaria del PP en la región pero que, además, sienten que la sociedad respalda el mensaje antibélico del presidente español y su cruzada contra Donald Trump.

El lema “No a la guerra”, cargado de simbolismo en España porque había sido utilizado en la guerra de Irak, apoyada por el PP en 2003, había cosechado respaldo social, según los sondeos que se difundieron en los últimos días.