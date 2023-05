Elecciones en Paraguay: las cinco claves del triunfo de Santiago Peña, electo como nuevo presidente

escuchar

ASUNCIÓN.– Tras una jornada electoral cargada de tensión, Santiago Peña, el candidato del Partido Colorado, fue elegido este domingo como el nuevo presidente de Paraguay, al lograr el 43% de los votos, superando por 15 puntos a su principal rival, Efraín Alegre.

A continuación, cinco claves para entender qué implica el resultado electoral del domingo para Paraguay y para la región:

1. Hegemonía del Partido Colorado

A pesar de las especulaciones por la falta de encuestas fiables y por los señalamientos de corrupción y sanciones económicas a figuras de peso dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el coloradismo logró un triunfo contundente en los comicios del domingo y extendió una vez más su longeva preponderancia.

La fortaleza del Partido Colorado, sostienen los analistas, radica en su inmensa maquinaria electoral sustentada por más de 2,5 millones de afiliados.

Seguidores del presidente electo del Partido Colorado, Santiago Peña, celebran tras su victoria a las afueras de su sede campaña, en Asunción, Paraguay Raúl Martínez - EFE

“La anomalía política paraguaya es la hegemonía patológica del Partido Colorado desde hace 70 años, excepto por un breve periodo entre 2008 y 2012 cuando gobernó Fernando Lugo, quien incluso fue destituido por juicio político. Lo que hay que entender es que esa hegemonía no es sólo porque haya un presidente colorado; el 80% de los funcionarios públicos de este país están afiliados al Partido Colorado; el 75% de los fiscales y jueces también lo estaba, aunque cuando se descubrió eso se les obligó a desafiliarse, pero su corazoncito es colorado; no hay un sólo coronel o general que no sea colorado porque la exigencia de la afiliación existió hasta finales de la década del 90″, explica a LA NACION el analista político Alfredo Boccia Paz.

2. La sorpresa de Payo Cubas

Paraguayo “Payo” Cubas fue la sorpresa de la noche. Sin ningún partido de peso que lo respalde, en un país donde la tradición bipartidista es muy fuerte, este personaje disruptivo logró capitalizar el voto bronca y logró un 22,91%. Su partido, Cruzada Nacional, se convirtió en la tercera fuerza en el Congreso.

Nacido en la capital estadounidense, declarado admirador del presidente salvadoreño Nayib Bukele y confeso anarquista, republicano y nacionalista, muchos lo comparan con Javier Milei.

Paraguayo cubas

“El problema de Alegre fue la fragmentación del voto opositor especialmente por el fenómeno electoral que significó Paraguayo Cubas, que es el clásico candidato antisistema con una retórica de confrontación fuerte contra todos los partidos tradicionales, contra las clases políticas en general. Tiene algunas similitudes con el fenómeno que ustedes [los argentinos] están viviendo con Milei, pero Cubas tiene un programa que conecta más con una sensibilidad popular”, señala el sociólogo José Fernando Duarte.

3. La composición del Congreso

El Partido Colorado supo optimizar el voto duro para lograr un contundente resultado en las elecciones generales. No solo consiguió una rotunda victoria para la Presidencia, también logró tener mayoría propia en la Cámara de Senadores y de Diputados, disipando cualquier preocupación sobre potenciales problemas de gobernabilidad.

De 45 escaños que componen la Cámara Alta, 23 serán ocupadas por representantes del Partido Colorado, con lo que consigue la mayoría propia. El senador más votado fue Silvio Beto Ovelar con 281.752.

La Alianza Senadores por la Patria, que unifica listas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otras fuerzas aliadas dentro de la Concertación Nacional, tendrá 12 bancas y Cruzada Nacional, la fuerza de Paraguayo Cubas, cinco. Los votos a Kattya González le valieron al Encuentro Nacional para obtener dos bancas. Mientras que Patria Querida, Frente Guasú y el movimiento Yo Creo tendrán un legislador.

La ANR consiguió fortalecer su poderío en la Cámara de Diputados al ocupar 48 de las 80 bancas disponibles, un número muy por encima de la mayoría propia. Eso implicará que las propuestas legislativas de la oposición dependerán del interés del Partido Colorado. La oposición tendrá 32 escaños y la juventud de partidos no tradicionales es la novedad en esta elección.

Sin duda el movimiento de Paraguayo Cubas hizo la elección más destacada. En Diputados logró cuatro bancas, cuando antes solo contaba con una.

4. Perspectivas económicas

Aunque los indicadores macroeconómicos de Paraguay llevan décadas de estabilidad, el próximo gobierno deberá encarar el combate a la pobreza y las desigualdades en un entorno económico global poco favorable.

Con una economía impulsada por las exportaciones de productos agrícolas, el Banco Central prevé en 2023 un crecimiento de 4,8% del PBI. El FMI lo calculó en 4,5%, uno de los más altos de América Latina. Pero la pobreza alcanza a 24,7% de los 7,5 millones de habitantes y la pobreza extrema a 5,6%, según la encuesta de hogares de 2022 por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Entre los grandes desafíos que se maximizan para la próxima administración se encuentran aquellos que van desde la reducción de la informalidad hasta la necesidad de la reforma previsional y los nuevos modelos de financiamiento, así como las relaciones comerciales y el proceso de transformación energética.

Itaipú.

5. Qué significa para la región

La mayoría de los presidentes de la región saludaron inmediatamente al próximo presidente de Paraguay, uno de los países que integran el Mercosur: Luiz Incio Lula da Silva, Alberto Fernández, Luis Lacalle Pou, Guillermo Lasso extendieron sus felicitaciones y le desearon buena suerte para su mandato.

Los expertos sostienen que a pesar de las diferencias ideológicas, Paraguay suele manejar sus relaciones internacionales con mucho pragmatismo. Para Brasil, el resultado incluso podría significar un alivio, ya que el líder opositor, Efraín Alegre, prometía revertir un polémico acuerdo sobre la represa hidroeléctrica de Itaipú que favorece al gigante sudamericano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

La sorpresa, sin embargo, fue el anuncio de Peña de que restablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela después de casi cuatro años. Según informó el periódico local Última Hora, el presidente electo dijo que una vez que asuma el gobierno, Paraguay reabrirá su Embajada en Caracas, que se cerró en 2019 por decisión del presidente saliente Mario Abdo Benítez.