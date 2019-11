Lacalle Pou se impuso por el 1,2% de los votos

25 de noviembre de 2019 • 04:57

Uruguay vivió ayer una jornada electoral marcada por la incertidumbre y la tensión. La diferencia entre Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, y Daniel Martínez, del Frente Amplio, es tan ajustada que la Corte Electoral determinó que no es suficiente para proclamar un ganador y anunciará el resultado definitivo entre el jueves y viernes.

Escrutadas el 100% de las mesas, Lacalle Pou logró imponerse por una ventaja ínfima de 28.666 votos. El candidato de la coalición venció por el 1,2% de los votos. Alcanzó el 48,71% del electorado (1.168.019 votos) mientras que su oponente, Daniel Martínez llegó al 47,51% (1.139.353 votos). Además, hubo 1,54% de votos en blanco (36.996) y 2,24% anulados (53.619).

¿Por qué esto no es suficiente para proclamar presidente a Lacalle Pou? La diferencia es tan acotada que la Corte Electoral deberá contar voto por voto y prestar especial atención a un dato: los votos observados, que son el 1,45%, es decir 35.229 votos, lo suficiente para dar vuelta el resultado.

Los dos candidatos que se disputan la presidencia en el ballottage esperaron a que estuviera más del 90% de las mesas escrutadas para dar su discurso y resaltaron que se trata de una situación inédita.

El primero en hablar fue Martínez, quien aún no reconoce la derrota. "Intentaron enterrarnos, pero no sabían que somos semillas", lanzó enfático. Y señaló que, en los comicios, la sociedad dijo: "Estamos presentes, no queremos ser pasivos en la historia de la patria. Queremos ser protagonistas".

Lacalle Pou fue contundente, y disparó: "Lamentablemente el candidato del Gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, desde nuestro punto de vista, es irreversible". El candidato del Partido Nacional hizo énfasis en la necesidad de unir a los uruguayos, y proyectó: "Tenemos la convicción material de que el 1° de marzo asume un gobierno multicolor". Finalmente, al despedirse de los presentes, dijo: "Vuelvan a sus casas con alegría mesurada. Nos estamos viendo en una semana para confirmar esto".