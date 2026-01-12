Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto

LONDRES.- En el transcurso de una semana, la intervención de Venezuela, la amenaza de invadir a un miembro de la OTAN y la salida de los Estados Unidos de 66 organismos internacionales, han generalizado el sentimiento de que estamos frente al fin de una era en la política internacional. Columnas editoriales en los mayores periódicos del mundo se han pronunciado en este sentido y con buenos motivos.

Pero hay otra forma de interpretar el proceso actual, como una instancia histórica particular—de un fenómeno ya visto algunas veces desde la Segunda Guerra Mundial—en que Estados Unidos, viendo su primacía amenazada, suspende y rediseña el orden internacional mediante la coerción, para luego restituirlo. Algo similar, por ejemplo, ocurrió con Harry Truman y volvió a suceder con Richard Nixon, dos momentos en que los Estados Unidos creyeron perder su supremacía frente a la Unión Soviética. Con las particularidades del caso, la historia parece repetirse hoy frente al ascenso de China, ofreciendo un escenario alternativo.