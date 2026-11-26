Al frente de la diplomacia finlandesa desde mediados de 2023 -cuando llegó al poder su partido, Coalición Nacional, de centroderecha y liberal-, Elina Valtonen recorrió varios países en los últimos años, pero recién esta semana desembarcó en América Latina.

Para una gira exprés de apenas tres días acompañada por una delegación empresarial, la ministra de Asuntos Exteriores de 45 años eligió dos paradas: Chile, donde se reunió con el presidente José Antonio Kast, y la Argentina, donde mantuvo encuentros con el canciller Pablo Quirno y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros representantes del gobierno de Javier Milei, a quien respalda explícitamente desde su coalición de gobierno, que incluye al Partido de los Finlandeses, de extrema derecha y nacionalista

Hoy recibí en La Moneda a la ministra de Relaciones Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, junto al canciller Francisco Pérez Mackenna. Conversamos sobre nuestra relación bilateral y la cooperación en innovación, tecnología y desarrollo 🇨🇱🇫🇮 pic.twitter.com/Ls2YZDwsaH — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) November 24, 2026

“Esperamos que la Argentina pueda seguir avanzando hacia el libre comercio y la apertura al mundo; nos complace apoyar este proceso”, afirma en una entrevista con cuatro medios, entre ellos LA NACION, en un hotel del centro porteño. Aunque evita aventurar si las empresas que la acompañan desembolsarán inversiones en la antesala de un año electoral, la ministra advierte que el sector privado observará si la sociedad local está “a bordo” del rumbo económico.

Con un vestido azul y un pañuelo en el cuello que replica los colores de la bandera finlandesa, Valtonen habla con firmeza –y tono tranquilo- sobre el eje central de su gestión: la seguridad frente a Rusia, con quien Finlandia comparte 1340 kilómetros de frontera, en el marco de la guerra que lanzó Vladimir Putin en Ucrania en 2022. Esa cercanía obliga a Helsinki a vivir en alerta constante, como quedó expuesto el último fin de semana tras la aparición de un carguero ruso a la deriva en el golfo de Finlandia, en el mar Báltico, luego de un ataque con drones ucranianos reconocido por Volodimir Zelensky. El episodio no alteró su firme respaldo a Kiev, al que define una y otra vez como el país víctima de una agresión rusa que “se está expandiendo”, y advierte sobre la guerra híbrida que enfrenta Europa, que en las últimas semanas vivió una sospechosa seguidilla de sabotajes y ciberataques.

En esta imagen difundida por la Guardia Fronteriza de Finlandia, varias embarcaciones rocían agua para sofocar el incendio en el buque de carga ruso Sparta II —que aparece en el centro— en el golfo de Finlandia, el domingo 22 de noviembre Finnish Border Guard/Lehtikuva

–El primer ministro Petteri Orpo dijo que la guerra en Ucrania se está expandiendo hacia su “vecindad inmediata” después del incidente con el buque ruso. ¿Cree que la guerra ya se ha desbordado más allá de las fronteras de Ucrania? ¿Le preocupa una mayor escalada en la región?

–Permítame ser clara: cuando decimos que la guerra se está expandiendo, es que la agresión rusa se está expandiendo, porque Rusia es el agresor en Ucrania y ha estado librando una guerra en Ucrania durante más de 12 años, y, sobre todo, con la invasión a gran escala desde hace casi cinco años. Eso por un lado. Por el otro, la influencia maligna rusa y también la guerra híbrida no son nada nuevo en Europa. Pero diría que tampoco en otras partes, como en África Occidental, donde Rusia ha estado activa organizando golpes militares con el objetivo de desestabilizar esas sociedades, y también trayendo migrantes a Europa para desestabilizar aún más al continente. Así que es este manual de estrategias ruso que ha estado ahí durante muchísimo tiempo, pero creo que recién hemos despertado ante ello en los últimos años y, ciertamente, con la invasión a gran escala. Los rusos han estado activos con desinformación durante al menos una década de forma masiva en toda Europa, en ciberataques, y ahora también cada vez más con sabotajes y ataques incendiarios. Lo que tuvimos este fin de semana en el mar Báltico fue un dron ucraniano apuntando a un objetivo militar ruso. Por supuesto que se acerca mucho [la guerra] porque Finlandia depende mucho del transporte del mar Báltico y somos extremadamente claros en que nuestro espacio aéreo o nuestro territorio no debe ser utilizado para actividades hostiles, sea quien sea que las lleve a cabo. Así que no estamos contentos [con el ataque ucraniano], pero al mismo tiempo, por supuesto, defendemos a la víctima de la guerra y esa es Ucrania, que tiene todo el derecho a defenderse.

Un supermercado de Francia, con heladeras vacías tras un ciberataque FRED TANNEAU - AFP

–Me gustaría preguntarle sobre el modelo de seguridad integral de Finlandia. ¿Qué puede enseñar este modelo a países como la Argentina, por ejemplo, para enfrentar estas amenazas híbridas?

–Bueno, supongo que no existe una única receta secreta contra la desinformación. Si hay una, entonces es la educación de las personas y una democracia transparente y el Estado de derecho. Y supongo que en Finlandia hay una confianza muy grande en el gobierno y en las instituciones, y la gente está bastante alfabetizada mediáticamente en el sentido de que uno se permite cuestionar ciertas fuentes si no son creíbles. La táctica rusa no es inventar alguna polarización sino que más bien aumentan y alimentan algún descontento que ya está ahí.

–¿Qué papel debería jugar Europa en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y cuánta influencia tiene para incidir en un posible acuerdo entre Moscú y Kiev?

–Aclaremos algo: esta guerra está ocurriendo únicamente por culpa de Rusia. Así que Rusia puede terminar esta guerra hoy. Si Ucrania deja de defenderse, dejaría de existir como país. La comunidad mundial debería estar del lado de la víctima. Cómo poner fin a esta guerra es una cuestión de cómo detener la agresión rusa. Finlandia tiene una frontera muy larga con Rusia. La última vez que intentaron invadirnos como la Unión Soviética fue en la Segunda Guerra Mundial. Por suerte pudimos repelerlos. Perdimos algo de territorio, pero seguimos siendo independientes. Y por supuesto no seríamos lo que somos si hubiéramos sido una especie de satélite o incorporados a la Unión Soviética. Permítanme darle un ejemplo. Estonia, un país más pequeño que Finlandia, antes de la Segunda Guerra Mundial era más rico que Finlandia. Y fue invadido y desafortunadamente ocupado durante 50 años por la Unión Soviética. Para cuando fue liberado, tenía solo el 30% del PBI de Finlandia. Y ahora el ritmo al que ha estado construyendo cosas es masivo desde que colapsó la Unión Soviética. Es importante que le demostremos a Rusia que esto no está bien. Finlandia siempre se ha tomado la defensa muy en serio porque, debido a nuestro pasado, sabemos que Rusia de vez en cuando puede ser agresiva. No estoy tan preocupada de que pueda invadir Finlandia después, pero por supuesto estamos preocupados por todo el vecindario. Por la OTAN, estamos obligados a defender a todos los demás también. Rusia está tratando de difundir la narrativa de que tuvieron que invadir porque Occidente los estaba intimidando en cierto modo, o que la OTAN se acercó demasiado. La OTAN no se amplía por la fuerza. La OTAN se amplía porque personas libres en países democráticos como Finlandia y Suecia eligen unirse, y no para amenazar a nadie ni para iniciar guerras. Es una alianza defensiva. Como finlandeses puedo decirle que lo único que queremos de Rusia es que se queden de su lado de la frontera. Nada más.

Un gran agujero en el techo de un edificio tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el 20 de noviembre Efrem Lukatsky - AP

–Me gustaría saber si tiene algún mensaje aquí para el gobierno libertario, que no es tan colaborativo en el plano multilateral, en la ONU, en la agenda social y de género, como sí lo es Finlandia.

–No estoy aquí para decirle al gobierno argentino qué hacer porque le corresponde al pueblo argentino decidir, y es una democracia, y apoyamos los valores que creo que vienen de muy atrás. Y creo que en el fondo, como pueblos, compartimos los mismos valores. Estoy extremadamente agradecida porque la Argentina fue el primer país fuera de Europa en reconocer la independencia de Finlandia en 1918. Cuando obtuvimos nuestra independencia, hace más de 100 años, éramos uno de los países más pobres de Europa. Y hoy somos uno de los más avanzados en tecnología y en todo. Nuestra receta se basa en dos cosas: en primer lugar, subir a todo el mundo a bordo, empoderamiento total, que todos puedan ser capaces de lograr lo que quieran tener en su vida, y enfocarse en la educación, en el capital humano. Finlandia es rico en recursos naturales, pero nada en comparación con Argentina. Así que básicamente en lo que nos enfocamos es en confiar en nuestra gente, y no solo a través de la educación, sino también en que todo el mundo pueda arriesgarse a emprender, a participar en el mercado laboral, y así es como construimos el Estado de bienestar en el que estamos. Pero también está vinculado a tener una democracia transparente. Somos el país menos corrupto del mundo. La gente confía en su gobierno, así que el Estado de derecho es extremadamente importante. Espero que las reformas que están ocurriendo aquí tengan éxito.

Delighted to meet my Argentine colleague, Foreign Minister @pabloquirno, today in Buenos Aires. 🇫🇮🇦🇷



We had a valuable exchange on developments in Latin America and discussed our shared ambition to strengthen bilateral cooperation in areas such as mining, forest technology and… pic.twitter.com/eszIgeLRPu — Elina Valtonen (@elinavaltonen) November 25, 2026

–¿De qué se trata su viaje a la Argentina?

–Estoy aquí con la delegación empresarial. Es mi primer viaje a América Latina, lo cual es maravilloso. Elegí Chile y la Argentina por razones muy diferentes. Ambos son interesantes para nuestras empresas y esperamos que la Argentina sea capaz de continuar en el camino hacia el libre comercio y la apertura hacia el mundo, y estamos felices de apoyar ese proceso. He tenido muy buenas reuniones también con el gobierno y el Banco Central. Finlandia es conocida por su confianza, por cómo reconstruir eso después de años muy difíciles para que la gente realmente sepa que tiene sentido construir su futuro aquí y pueda confiar en su propia moneda, pagar sus impuestos con gusto y comenzar una empresa con gusto. Tenemos mucha experiencia de ese lado y, como dije, nos enfocamos muchísimo en la educación, así que estamos felices de ayudar de ese lado también para que todo el mundo esté a bordo y todo el mundo se sienta empoderado para ser parte de la sociedad. También somos líderes en muchas tecnologías, así que podemos beneficiarnos mutuamente, por ejemplo, a lo largo de la cadena de valor en la minería y en la inteligencia artificial, que comienza con los minerales críticos que ustedes tienen.

–Con respecto a esta delegación empresarial con la que viene, ¿cree que va a esperar a ver el resultado de las elecciones del año próximo para tomar decisiones de inversión?

–Eso les corresponde a las empresas decidir, pero sé que hay muchísimo interés. Lo único que puedo decir desde la perspectiva de Europa es que esperamos que la Argentina continúe en el camino mediante el cual la sociedad se vuelva más transparente, más confiable, no teniendo tanto en cuenta a los inversores internacionales, sino a su propia población. Los inversores extranjeros no pueden confiar en una sociedad si la gente no está a bordo. Creo que lo que ha pasado ahora que la inflación está domada.. quiero decir, el progreso fue muy grande en los últimos tres años. Así que, quienquiera que venga después o si Milei continúa, eso le corresponde decidirlo al pueblo argentino, pero simplemente espero que la gente esté comprometida con abrirse hacia el mundo porque nosotros estamos ahí. Estamos esperando a la Argentina.