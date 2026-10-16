Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadcaster, un auto futurista que puede “volar”

Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, encabezó este jueves la presentación del nuevo Tesla Roadcaster, un auto con aspecto futurista que, según el empresario norteamericano, “puede volar”. El evento tuvo lugar en un galpón de pruebas de la empresa SpaceX -también propiedad del magnate-, ubicado en Texas, Estados Unidos.

En el video de la presentación del vehículo, puede verse cómo el Tesla Roadcaster acelera a casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo sobre una rampa empinada. Una vez arriba, el auto gira en el aire y, gracias a unos propulsores de gas ubicados en el chasis, vuelve a estacionar sobre el suelo.

Así fue la presentación del nuevo Tesla Roadster

Debido a los riesgos que implicaba, esta primera prueba se realizó sin conductor. “Para asegurarnos de no matar a nadie”, resaltó Musk durante el evento. En ese sentido, el empresario recalcó que el vehículo se encuentra en fase de perfeccionamiento, motivo por el cual “el éxito no está garantizado”.

Fiel a su costumbre, el magnate estadounidense también utilizó las redes sociales para referirse al nuevo lanzamiento de su empresa. En un posteo que compartió en X junto a otro video del Tesla Roadcaster en el aire, Musk escribió: “Resulta que el futuro sí tiene autos voladores”.

Las palabras de Musk sobre el nuevo modelo Tesla

A través de la misma red social, desde la cuenta de la empresa Tesla publicaron las principales características del auto en cuestión. “Roadster es un verdadero coche de piloto: aerodinámica activa, un sistema de succión multimodo y propulsores de gas frío”, se puede leer en el tuit.

Más abajo se enumeraron más atributos del Tesla Roadcaster, entre los que figuran:

Faros ocultos , luz trasera de longitud completa y superficies montadas a ras para una forma minimalista y altamente técnica.

, luz trasera de longitud completa y superficies montadas a ras para una forma minimalista y altamente técnica. Ruedas súper ligeras con radios delgados que refuerzan la resistencia estructural cuando está en tierra.

con radios delgados que refuerzan la resistencia estructural cuando está en tierra. Pintura Ano White que aporta un acabado derivado de la aeroespacial con protección UV y criogénica, disipación electrostática y resistencia a la corrosión.

que aporta un acabado derivado de la aeroespacial con protección UV y criogénica, disipación electrostática y resistencia a la corrosión. Vidrio tintado Gold Glazed que imita el recubrimiento de cobre de las viseras de los trajes espaciales, con acentos sutiles de titanio.

El tuit que posteó la compañía de Elon Musk

Además de las referencias técnicas, el posteo también evidencio las bondades estilísticas del nuevo modelo. A través de varias imágenes se pudo conocer el interior del habitáculo -que presenta solo dos asientos y un volante muy similar al de los monoplazas de la Fórmula 1- y la estética externa.

La parte interna del nuevo Tesla

Según consignó CNN, el coche entrará en producción en 2028, pero su precio de mercado no trascendió.

En otro pasaje del acto presentación, Musk hizo referencia a la importancia del público presente. “Necesitamos una audiencia para demostrar que no es inteligencia artificial. Así podrán decirles a las personas que lo vieron con sus propios ojos. Porque lo que vean con sus ojos, no lo creerán”, subrayó.

El nuevo Tesla Roadster visto desde atrás

El gran interrogante que quedó sembrado tras la presentación es saber si el nuevo Tesla Roadcaster efectivamente podrá mantenerse suspendido en el aire por determinado tiempo o si sólo será un vehículo que pueda dar saltos de propulsión.