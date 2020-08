El presidente de Estados Unidos Donald Trump Fuente: AFP

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2020 • 20:33

WASHINGTON.- Para Donald Trump, es la última gran oportunidad para dar vuelta su campaña, y encarrilarla hacia una victoria. Rezagado en todas las encuestas, y con todos los pronósticos en contra, Trump buscará convencer a Estados Unidos esta semana, durante los cuatro días de su convención nacional del Partido Republicano, de que merece gobernar al país por otros cuatro años.

Es un desafío hercúleo: la muy criticada gestión de su gobierno a la pandemia del coronavirus, la durísima recesión que azota a la primera economía global -la peor desde la Gran Depresión- y el estallido social por el racismo que dejó a la vista las fracturas del país tras el asesinato a manos de la policía de George Floyd empantanaron su reelección, que parecía casi segura a principios de este año.

"Creo que veremos algo que será muy alentador y positivo, eso es lo que me gustaría que fuera", dijo Trump este fin de semana, en una entrevista con Fox News, sobre la convención.

Al igual que hace cuatro años, el encuentro del Partido Republicano será un encuentro trumpista, más que republicano. La reunión nominará otra vez a la fórmula que Trump integra con el vicepresidente, Mike Pence, y mostrará otra vez la fuerte empuñadura que logró Trump de los republicanos. Su familia tendrá, otra vez, un papel estelar: está previsto que hablen todos sus hijos mayores, además de la primera Dama, Melania Trump. Por el contrario, el establishment tendrá muy poco espacio.

Tal como ocurrió con la convención de los demócratas, que se realizó la semana última, este año no habrá globos, multitudes, ni aplausos, ni ovaciones que le permitan a Trump y a cada uno de los oradores captar el pulso de sus palabras. Para Trump, que antaño se vanagloriaba con los estadios llenos en sus actos de campaña, será seguramente una experiencia agridulce, pero también un problema: Trump es una figura política que se retroalimenta como pocas del contacto con la gente, y la reacción a sus palabras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente y su compañero de fórmula Mike Pence Fuente: AFP

Trump llega a la convención partidaria con la misión excluyente de reforzar el idilio con su "base", y convencer al electorado republicano más moderado de que no lo abandone.

Cuatro años atrás, muchos republicanos escépticos votaron a Trump ante la repulsión que les causaba Hillary Clinton, la candidata demócrata. Este año, la oposición republicana al presidente es más fuerte. Un grupo de figuras conservadoras tradicionales reunidas en un grupo llamado The Lincoln Project -que integra George Conway, marido de Kellyanne Conway, estratega de Trump- ha montado una ofensiva inédita en contra de su reelección. Joe Biden y su campaña buscan quitarle respaldo entre los moderados, y en su convención mostraron se preocuparon por darle un espacio a figuras como John Kasich y Cindy McCain, la viuda del senador y excandidato presidencial, John McCain.

Pero Trump buscará además presentar un argumento a favor de su presidencia, y ofrecer una visión para los próximos cuatro años. La elección presidencial es un referéndum sobre el propio Trump, y su gobierno. Al igual que en 2016, Trump tendrá un protagonismo excluyente durante toda la convención: se espera que aparezca todos los días. Dará su discurso el jueves, desde la Casa Blanca, otro quiebre con la historia forzado por la pandemia del coronavirus.

Trump llega a la convención golpeado. El promedio de encuestas del sitio FiveThirtyEight le da a Biden una ventaja de 9,2 puntos sobre Trump, la brecha más amplia desde mediados de julio. Trump aparece rezagado también en los sondeos en algunos estados cruciales, como Florida, Wisconsin, Pensilvania, Michigan y Arizona. Allan Lichtman, historiador de American University, quien predijo su triunfo en 2016, vaticinó ahora un triunfo para Biden.

Con todo, la elección dista de estar cerrada, y Trump ha dado sobradas muestras de poseer un talento político único para deshilachar a sus rivales y salir airoso de cualquier escándalo. El último que empañó el inicio de la convención fue una grabación difundida por The Washington Post en la cual su hermana, Maryanne Trump Barry, una jueza, dice que no tiene principios, miente, no lee y lo describe como una persona "cruel". La grabación fue hecha por Mary Trump, la sobrina del mandatario quien este año publicó un libro en el que lo pinta como un sociópata.

"Todo lo que quiere hacer es apelar a su base", dijo Barry en una conversación grabada por su sobrina, Mary L. Trump, según reveló The Washington Post, al hablar sobre la política de Trump de separar a los inmigrantes latinos menores de edad de sus padres en la frontera sur del país. "No tiene principios. Ninguno. Y su base, me refiero, Dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a la gente. No hacer esto", afirma.