Coronavirus: pese a la explosión de casos no habrá otra cuarentena en Europa

Un vendedor callejero con tapabocas ofrece sombreros de paja a los turistas fuera del monumento del Coliseo el 22 de agosto de 2020 en Roma durante la pandemia de coronavirus Fuente: AFP

23 de agosto de 2020

ROMA.- Pese a un preocupante repunte de la epidemia del nuevo coronavirus en varios países de Europa, donde algunos ya hablan de "segunda ola", las autoridades afirman que "no habrá una segunda cuarentena". Así lo aseguró el ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, que en declaraciones a la prensa local dijo que, más allá del boom de contagios, atribuidos a personas que vuelven de vacaciones, la voluntad de la Unión Europea (UE) es no privar a los ciudadanos de sus libertades. Y que hay una coordinación entre Roma, París, Berlín y Madrid para evitar cierres nacionales.

"Estamos ante un recrudecimiento de la epidemia, basta con ver qué pasa en los otros países de la UE: en Francia y España se registran 3000-4000 nuevos casos por día y en Alemania, unos 2000", admitió Speranza. "Este es el resultado del progresivo desconfinamiento, pero no es nada sorprendente ni impresionante. Los franceses y los españoles están manejando el repunte sin recurrir a nuevas medidas y mantienen la situación bajo control y con mayor razón Italia, que tiene un cuarto de los contagios", agregó el ministro, que contó que mantiene un contacto con sus homólogos europeos.

Si bien Italia, uno de los países más golpeados por el virus, que causó 35.437 muertos, por segundo día consecutivo superó hoy los 1000 casos en 24 horas -para ser precisos, 1210, un número que no se daba desde mayo-, Speranza no se mostró alarmado y subrayó que la situación es totalmente distinta a la de febrero-marzo, cuando comenzó la pesadilla del coronavirus.

Las personas usan máscaras protectoras mientras pasean por una calle junto a un letrero que dice "Aquí la máscara es obligatoria" en Nantes, en el oeste de Francia, el 21 de agosto de 2020 Fuente: AFP

"Entonces teníamos una curva de contagios fuera de control y no teníamos un sistema listo para rastrear y aislar los casos. Nuestro sistema sanitario se ha reforzado y ya no está bajo amenaza de colapso ya que duplicamos los lugares de terapia intensiva", indicó. Por otro lado, subrayó que cambió la consistencia anagráfica, ya que ahora el promedio de edad de los contagiados bajó a los 30 años."Esto produce un menor impacto sobre el servicio sanitario nacional porque los jóvenes en muchos casos son asintomáticos, deben en su mayoría limitarse a quedarse en casa, tal vez con algo de fiebre y tos, sin recaídas sobre los hospitales", agregó, al insistir, de todos modos, en que es fundamental seguir respetando las medidas de distanciamiento social. "Siempre dije que la batalla contra la Covid no estaba ganada y que hay que mantener la guardia alta, pero soy optimista y puedo asegurarle a los italianos que no volverán a estar encerrados en sus casas, no vamos a adoptar la medida extrema del cierre total", afirmó.

Speranza, que también aseguró que, más allá del nuevo boom de casos, los chicos volverán a clases el 14 de septiembre próximo, descartó asimismo que las regiones puedan volver a cerrar sus fronteras, como sucedió en la primera fase de la cuarentena. En medio a creciente nerviosismo, tal fue la propuesta que lanzó hace unos días el gobernador de Campania, Vincenzo de Luca, que fue bochada por el gobierno, que en cambio llamó a intensificar controles y testeos en puertos y aeropuertos de personas que regresan de vacaciones. Desde el 13 de agosto pasado quienes regresan a Italia desde España, Croacia, Grecia y Malta están obligados a hacer un test de hisopado, que puede realizarse en aeropuertos o en diversos "drive-in" puestos a punto por el Ministerio de Salud.

"Bomba viral"

Como muchos casos fueron detectados en la isla de Cerdeña, región que se jactaba de estar libre de Covid, donde muchos se contagiaron en mega-fiestas en localidades balnearias del norte, frecuentadas por ricos y famosos, la alerta ahora es por las miles de personas que regresarán en los próximos días de agosto, en el epílogo de las vacaciones de verano. Para dar una idea, el diario Il Messaggero de Roma, preocupado por las 50.000 personas que regresan este fin de semana de Cerdeña, habló de "bomba viral". Y es justamente por esto que, después de polémicas y reclamos, comenzaron a funcionar puestos para que las personas que viajan desde Cerdeña puedan realizarse un test antes de subirse al ferry o al avión, o al descender, en el puerto de Civitavecchia o en el aeropuerto de Fiucimicino.

Una imagen aérea muestra multitudes de turistas disfrutando del sol y el mar el 21 de agosto de 2020 en Split, Croacia, en la costa central del Adriático Fuente: AFP

De los 184 casos detectados hoyen la región del Lazio (cuya capital es Roma y que ni siquiera en tiempos de confinamiento tuvo números de contagios diarios tan altos), el 60% fue de gente que regresaba de vacaciones, y un 35%, desde Cerdeña.

Debido a nuevas medidas impuestas por Austria ante el aumento de casos, hubo demoras de hasta 12 horas y colas en la frontera sur del país, donde miles de viajeros, la mayoría alemanes y holandeses que regresaban de vacaciones en Croacia y Eslovenia tuvieron que detenerse para llenar formularios con sus datos. Debido al caos, las autoridades finalmente decidieron realizar controles aleatorios y dejar fluir el tránsito, según la agencia AP.

En línea con el resto de Europa, también el Reino Unido desde hace cuatro días registra más de 1000 casos diarios. Pero allí tampoco nadie habla de un segundo cierre.