En fotos: los devastadores incendios en California

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2020 • 17:40

LOS ANGELES (AFP).- El fuego seguía arrasando hoy el norte de California en torno a San Francisco favorecido por condiciones climáticas que hacen prever vientos y tormentas eléctricas el domingo.

El foco más grande de la región, el denominado Complejo Relámpago LNU (al norte de San Francisco), es ahora el segundo incendio más devastador en la historia de California, con más de 127.000 hectáreas destruidas.

Un avión hidrante colabora con el ataque al fuego en Moreno Valley, California Crédito: DPA

Unos 2600 bomberos avanzaron en su lucha contra el incendio ayer y el desastre ahora logró controlarse en un 15%, contra un 7% del viernes por la mañana, según el departamento de bomberos de California, CalFire.

Aunque hasta ahora cubría principalmente zonas deshabitadas, el LNU ya ha destruido 565 edificaciones y causó la muerte de cuatro personas.

Los dos mayores focos arrasaron en total unas 240.000 hectáreas en todo el estado, según autoridades. El fuego se desató durante la semana tras 72 horas de tormentas eléctricas con más de 12.000 rayos.

Bomberos caminan por la ruta 49, en Moccasin, California Crédito: DPA

Llamas voraces

Superan los 300 los focos en todo el estado, incluyendo más de una veintena considerados de gran magnitud, lo que llevó al gobernador a pedir ayuda internacional para combatir las llamas.

Algunos de los mayores incendios en el estado arrasaban esta región obligando a evacuar a decenas de miles de personas.

Un bombero lucha contra las llamas en Vacaville, California Crédito: DPA

Muchos de los casi 119.000 evacuados han tenido dificultades para encontrar refugio y son reticentes a ir a los albergues dispuestos por las autoridades temerosos de contraer el coronavirus Covid-19.

Al sureste de San Francisco, otro incendio, el complejo SCU, no lejos de San José, también avanzaba con más de 118.000 hectáreas consumidas, favorecido por el calor en la región. El viernes por la noche había sido contenido en un 10%.

Calor anormal

La situación se suma a una tremenda ola de calor, con temperaturas históricas que llegaron a los 54°C en el Valle de la Muerte, y a la crisis sanitaria por el coronavirus. "Simplemente no hemos visto nada parecido en muchos, muchos años", dijo

Las bodegas en la afamada zona vitivinícola de Napa y Sonoma, que aún no se recuperan de incendios de años anteriores, están amenazadas por el Complejo SCU, que figura entre los diez mayores incendios de los que se tiene registro.

Las llamas en Moreno Valley, en California Crédito: DPA

Las reservas naturales también han sido arrasadas. El parque estatal Big Basin Redwoods informó que algunos de sus edificios históricos habían sido destruidos por las llamas.

El parque, que contiene árboles de más de 500 años de antigüedad, resultó "extensivamente dañado", agregó.

Un grupo de bomberos combate las llamas en la cercanía de la ruta 49, en Moccasin Crédito: DPA

Alerta máxima

El subdirector de Cal Fire, Daniel Berlant, dijo que se habían logrado algunos avances en la contención de las llamas.

Agregó que se espera que las temperaturas bajen levemente el fin de semana, pero que existe la posibilidad de más rayos mañana a la noche.

El voluntario Isaiah Klinger ayuda a combatir el fuego con un grupo de amigos en Santa Cruz, California Fuente: Reuters - Crédito: Stephen Lam

"Podríamos volver a experimentar una tormenta eléctrica, por lo que nos mantendremos en alerta máxima", dijo Berlant.

Residentes en los condados de San Mateo y Santa Cruz optaron por dormir en remolques que aparcaron en estacionamientos o playas a lo largo de la costa del Pacífico.

También se instó a los turistas de la zona a abandonar los hoteles o casas de alquiler.

Una cerca de madera es consumida por las llamas en Santa Cruz, California Fuente: Reuters - Crédito: Stephen Lam

Pedido de ayuda

Brigadas de bomberos, equipos de vigilancia y rescatistas llegaban de varios estados, incluidos Oregón, Nuevo México y Texas, dijo Newsom.

Pero ante las enormes dimensiones del desastre, también se pidió ayuda a Canadá y Australia, que según dijo tenían "los mejores bomberos del mundo".

El bombero Anthony Quiróz busca proteger una casa de las llamas en Boulder Creek Fuente: Reuters - Crédito: Stephen Lam

Tras criticar a Donald Trump por las amenazas del mandatario de retirar fondos a California para el combate de incendios alegando una mala gestión forestal, Newsom reconoció no obstante el viernes la buena disposición del presidente ante la emergencia.

"No he hecho ni una sola llamada telefónica al presidente en la que no haya respondido rápidamente, y en casi todos los casos ha respondido favorablemente...", dijo.

Un árbol en llamas en Boulder Creek, California Fuente: Reuters - Crédito: Stephen Lam

En San Francisco, las autoridades urgieron a los residentes a permanecer en sus casas y emitieron una alerta para siete condados al menos hasta mañana debido a la calidad del aire.

"Los varios complejos ígneos alrededor de la zona de la bahía y la costa central mantendrán los cielos brumosos y ahumados, al menos en el corto plazo", dijo el Servicio Nacional de Meteorología.

Un vehículo quemado a la vera de la ruta estatal 236, en Boulder Creek Fuente: Reuters - Crédito: Stephen Lam

Edición fotográfica: Enrique Villegas