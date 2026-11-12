En las operaciones de espionaje de China, el romance puede ser un juego a largo plazo

TAIPEI.- En plena Guerra Fría, un alto funcionario de los servicios de inteligencia de China aseguró que su país nunca recurriría a la seducción para atrapar a una persona.

Esas tácticas podían ser propias de la CIA o la KGB, sostuvo en abril de 1960 Kong Yuan, funcionario del Departamento Central de Investigación, ante un grupo de agentes en formación. Pero China se guiaba por sus principios. Entonces, dirigió la mirada hacia las pocas mujeres que había entre el público. “Pueden estar tranquilas: no les pediremos que salgan a utilizar sus encantos para tender trampas”.

Captura de pantalla de un video que muestra a Alice Huang durante una cena con Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi - - CTI/AFPTV

A pesar de aquella promesa, recogida en las memorias publicadas en 2010 por un exdiplomático chino, los servicios de inteligencia del país llevan décadas utilizando vínculos amorosos para comprometer a personalidades destacadas u obtener información de ellas.

Funcionarios estadounidenses afirman que el Ministerio de Seguridad del Estado de China, responsable actualmente de las operaciones de inteligencia, reclutó a una empresaria china para recopilar información sobre Jensen Huang, una de las figuras más poderosas del auge de la inteligencia artificial que renunció el jueves a su rol de director ejecutivo de Nvidia.

Captura de pantalla de un video que muestra a Alice Huang durante una cena con Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi - - CTI/AFPTV

No estaba claro qué papel podría haber desempeñado la mujer, Alice Huang, también conocida como Huang Le, en los servicios de inteligencia chinos. Huang era una alta ejecutiva de una empresa singapurense que opera centros de datos en el sudeste asiático con chips de Nvidia y alquila su capacidad informática a compañías chinas.

Huang reconoció que había mantenido una relación extramatrimonial con ella. El presidente Donald Trump afirmó que Huang le había dicho que no sabía que la mujer era una espía. China rechazó las acusaciones de espionaje contra Huang y las calificó de difamaciones contra el país. Los funcionarios estadounidenses no presentaron pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Huang no respondió a las solicitudes de comentarios.

La seducción en el mundo del espionaje

El uso de relaciones sentimentales o de la seducción en el mundo del espionaje no es nuevo ni exclusivo de China. La táctica se hizo célebre por los “Romeos” de Alemania Oriental, agentes de la Stasi encargados de seducir a las secretarias de funcionarios occidentales, y por el uso sistemático del chantaje sexual por parte de la Unión Soviética, entre otros ejemplos.

Lo que distingue el uso de esta táctica por parte de China es la cantidad de tiempo que invierte en ella, según Nicholas Eftimiades, un exalto funcionario de los servicios de inteligencia estadounidenses que escribe sobre las operaciones de espionaje chinas.

“Ellos apuestan al largo plazo”, afirmó. “Son relaciones duraderas que, en algunos casos, llegan a convertirse en matrimonios”.

Jensen Huang y su esposa, Lori Huang, se dirigen a la Casa Blanca para asistir a una cena de Estado ofrecida en honor al presidente chino, Xi Jinping, en Washington Carolyn Kaster - AP

Quizás el caso más conocido sea el de Shi Peipu, un cantante de ópera de Pekín cuya relación de dos décadas con Bernard Boursicot, quien trabajaba en misiones diplomáticas francesas en Pekín y Ulán Bator, Mongolia, llevó a este último a espiar para China. Ambos fueron arrestados en Francia, donde Boursicot descubrió que su amante era un hombre. En 1986, fueron condenados por espionaje.

Su historia inspiró la obra de teatro M. Butterfly, de David Henry Hwang.

Entre los casos más recientes figura el de Christine Fang, también conocida como Fang Fang, a quien funcionarios de contrainteligencia consideraban una espía china y que mantuvo una relación sentimental con el excongresista estadounidense Eric Swalwell entre 2012 y 2015.

En otro caso, un oficial retirado del Ejército estadounidense que trabajaba como contratista para el Comando del Pacífico de Estados Unidos, en Hawai, fue condenado a prisión en 2014 por enviar por correo electrónico secretos de defensa —entre ellos, detalles de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur— a una mujer china de 27 años con la que había mantenido una relación amorosa durante casi dos años.

Jensen Huang habla durante una conferencia de prensa en Computex, en Taipéi I-HWA CHENG - AFP

En 2003, James J. Smith, un agente del FBI que trabajaba en el área de contrainteligencia china, admitió haber mantenido durante casi 20 años una relación extramatrimonial con una empresaria chino-estadounidense sospechada de ser una agente doble de China. La mujer, a quien él mismo había reclutado como informante, había entregado información clasificada del gobierno estadounidense a Pekín.

Tanto Estados Unidos como China parecen estar preocupados por la posibilidad de que el otro país recurra a la manipulación emocional o de otro tipo. El año pasado, el gobierno estadounidense prohibió a su personal en China mantener relaciones sentimentales o sexuales con ciudadanos chinos, según informó The Associated Press.

Los propios servicios de inteligencia chinos advierten con frecuencia a sus ciudadanos que estén atentos a los agentes extranjeros que intentan atraparlos. En mayo, el Ministerio de Seguridad del Estado de China publicó un artículo en WeChat en el que instaba a la población a “desconfiar de los acercamientos repentinos y las demostraciones explícitas de afecto de personas del sexo opuesto que parecen perfectas”.

“Eviten caer en la ‘trampa de la seducción’”, advertía el texto.

Trump entrega la Medalla Nacional de Ciencia a Jensen Huang, durante un acto en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

Alex Joske, director gerente de Garnaut Global, una consultora especializada en asesoramiento estratégico, afirmó que las advertencias del Ministerio de Seguridad del Estado chino sobre espionaje “suelen estar basadas en las prácticas que ellos mismos utilizan, más que en las que realmente emplean otros países”.

En comparación con los servicios de inteligencia occidentales, sostuvo, el gobierno chino está más dispuesto a recurrir al chantaje y la coerción en sus operaciones, incluso mediante relaciones sentimentales y sexuales. Los gobiernos occidentales consideran que el chantaje es un método menos confiable para motivar a una fuente o informante, explicó.

El Ministerio de Seguridad del Estado de China, que supervisa tanto las operaciones en el extranjero como la seguridad interna del país, es conocido por sus métodos altamente coercitivos, que incluyen amenazas de arresto y detención.

Los servicios de inteligencia chinos también aprovechan otros tipos de vínculos, como los familiares. Un exagente del FBI en Nueva York fue reclutado, con ayuda de su madre en China, para transmitir información sobre la agencia a Pekín. En 2016, se declaró culpable de los cargos en su contra.

Trump y Jensen Huang durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, en Washington Jacquelyn Martin - AP

Según exfuncionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses, China también recurre a operaciones de seducción sexual como las que suelen verse en las películas de espionaje. “Un diplomático entra en su habitación de hotel y encuentra a una mujer en su cama. Quiero decir, esas cosas pasan. Es bastante ridículo”, afirmó Eftimiades.

Dennis Wilder, quien fue director para China del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de George W. Bush y ocupó altos cargos en los servicios de inteligencia, contó que, cuando viajaba a Pekín, solía encontrarse con una mujer que lo esperaba en el ascensor al regresar a su hotel.

“Me decía: ‘Sabés que puedo subir a tu habitación’. Y yo le respondía: ‘¿Y por qué querés subir a mi habitación?’. Y lo repetían una y otra vez para ver si podían atraparme", relató. Wilder señaló que, si alguna vez acusaba públicamente a los chinos de intentar tenderle una trampa, estos podían argumentar que las mujeres eran prostitutas que actuaban por voluntad propia.

“Esa es la ventaja de este tipo de operaciones: siempre pueden negarlo”, afirmó Wilder.

Otras tácticas de inteligencia

Sin embargo, según Eftimiades, en la mayoría de los casos Pekín no envía agentes para organizar encuentros amorosos con el objetivo de chantajear a sus víctimas. En cambio, busca personas cuyas relaciones personales o actividades profesionales les permitan acceder a potenciales objetivos, explicó.

Muchos detalles de la relación entre Huang y Huang, incluidos cuándo se conocieron y en qué circunstancias ella pudo haber comenzado a recopilar información para Pekín, todavía no están claros.

La extensa diáspora china incluye ejecutivos, estudiantes y otras personas que pueden ser reclutadas en lo que Eftimiades denomina el enfoque de espionaje de “toda la sociedad” que aplica el país.

Jensen Huang se retira tras una ceremonia de bienvenida junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, en Pekin Mark Schiefelbein - AP

De los numerosos casos de espionaje chino que salieron a la luz en los últimos años, solo un puñado involucra relaciones sentimentales. En la mayoría de los casos, el principal incentivo para reclutar informantes es el dinero, sostiene Joske. Sin embargo, cuando se trata de acercarse a las élites adineradas, el dinero no siempre es una herramienta de captación tan eficaz.

“En cambio, se intenta cooptar a alguien de su círculo cercano”, explicó. Eso incluye a personas con las que el objetivo mantiene una relación estrecha.

Una relación estrecha también favorece otro de los principales objetivos de las operaciones de inteligencia chinas: ejercer influencia sobre quienes toman decisiones clave u obtener información que permita persuadir a otras figuras destacadas para que respalden políticas favorables a Pekín.

“Cuando uno se involucra emocionalmente con alguien, su capacidad de juicio cambia. Las personas quieren complacer a sus parejas”, afirmó Matthew Brazil, investigador principal de The Jamestown Foundation, especializado en operaciones de inteligencia chinas.