En pleno colapso sanitario, Bolsonaro pidió la reapertura de las playas en Brasil

- Live de toda quinta-feira com Presidente Jair Bolsonaro - 08/04/2021 . Acompanhe pelo YouTube: https://youtu.be/vgYo-ielv2U Temas da live: . Vacinas . Forças Armadas na atuação na vacinação para ajudar estados e municípios; . Velocidade na aplicação de vacinas; . Compra de vacinas desde 2020; . Auxílio Emergencial (maior programa social do mundo); . Sistema imunológico e suas derivações na saúde; . Publicações científicas internacionais; . Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo; . Atraso de vacinação na Europa; . Liberdade na prescrição de médicos (fato histórico); . Mais medicamentos em análise pela Anvisa; . Mais inaugurações de grandes obras de infraestrutura no Brasil; . Vírus, empregos e fome; . Visitas aos mais humildes para ouvir suas necessidades; . E mais.