En qué consiste la tregua que vence hoy entre EE.UU e Irán en la guerra de Medio Oriente, según un experto internacional

A tan solo horas de que se venza el acuerdo de una tregua entre Irán y Estados Unidos, Donald Trump acusó al régimen iraní de violar el cese al fuego, una declaración que pone en la duda sobre un posible acuerdo entre ambas partes. En este marco, el analista internacional Andrés Repetto, en diálogo con LN+, analizó los posibles escenarios de ambos países en el conflicto de Medio Oriente, en medio de un posible encuentro en Islamabad.

“Todo preparado, todo listo, la mesa puesta para recibir a los invitados, pero ningún invitado llegó hasta el momento”, respondió Repetto ante la consulta de una posible cumbre.

“Desde Estados Unidos se están diciendo que finalmente el vicepresidente está viajando en cualquier momento hoy. Irán, hasta este minuto, ha dicho que no va a enviar, ni que va a enviar, ni que no va a enviar, pero hay un silencio absoluto sobre el tema”, explicó sobre las posturas de cada país. “Islamabad, preparado para la paz, pero daría la impresión que por estas horas Estados Unidos e Irán están preparados para la guerra”, sumó.

La tregua entre ambas naciones establecía un cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el comercio petrolero. Sin embargo, ambas partes se acusan mutuamente de haber incumplido lo pactado.

Andres Repetto en LN+

En relación al posible acuerdo, explicó: “Irán siente que más que una mesa de acuerdo por la paz, es una rendición para ellos y no están dispuestos a eso entonces. Bueno, y lo que están diciendo es que están listos y que tienen más armas o sorpresas desde lo militar”.

“El texto es bastante claro y creo que lo ponen al presidente de los Estados Unidos sobre qué quiere hacer. Salvo que haya en este último momento, que Irán sí viaje, no es una cuestión de un viaje eterno, puede llegar Islamabad, pero la pregunta es hay reunión", sostuvo Repetto.

Andres Repetto en LN+

Las últimas declaraciones de Trump

Al ser consultado por la ruptura de la tregua entre Irán y Estados Unidos, Repetto mencionó el último posteo del mandatario estadounidense en su red social Truth Social, donde acusó al régimen iraní de violar el acuerdo.

“Estamos como si estuviésemos dentro de un reloj de arena, se nos va tapando, porque está el tiempo que corre de esta cumbre y el tiempo que corre de el alto al fuego que está terminando”, afirmó el analista.

Captura de pantalla de la publicación de Trump

“Ese es el mundo en el que estamos viviendo. De la contradicción constante, pero mientras tanto los preparativos militares, más allá de lo que se dice, de lo que se anuncia”, subrayó el analista en relación a las declaraciones cruzadas.

“La presidencia de Trump parece un reality show. Si hay alguien que entiende de esto es el presidente. La pregunta es, ¿ese tipo de comunicación le está impactando positivamente puertas para adentro o no?, hay elecciones en noviembre, donde hay dos relojes que están marcando la hora de la posibilidad de entrar nuevamente a un conflicto", concluyó.