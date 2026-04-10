Por qué es clave el estrecho de Ormuz en la guerra de Medio Oriente y cómo lo utilizó Irán para presionar a EE.UU. e Israel

La zona se convirtió desde el principio en motivo de conflictos entre los dos países en guerra; el analista Andrés Repetto explicó en LN+ su importancia para el comercio global
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Tras el inicio de semana donde la escalada de tensión entre EE.UU. e Irán fue en aumento, ambos países acordaron un alto el fuego temporal de dos semanas, con la condición de que se habilite el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, un paso clave y estratégico para el petróleo.
Desde entonces hubo idas y venidas con la reapertura y acceso de los barcos en esta zona estratégica, donde se calcula que circula cerca del 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo.
En diálogo con LN+, el analista internacional Andrés Repetto explicó al principio del conflicto su importancia para el comercio global.
Según explicó, se trata de un punto crítico por el que circulan grandes volúmenes de petróleo y otras mercancías clave para la economía mundial, por lo que cualquier alteración en ese paso genera un fuerte impacto internacional.
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