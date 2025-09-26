En su primer gran nombramiento, León XIV eligió a su sucesor en un cargo clave en el Vaticano

ROMA.- En lo que significó su primer nombramiento importante, el papa León XIV designó este viernes como nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos al arzobispo italiano, Filippo Iannone, hasta ahora prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos.

Se trata de un cargo clave, que fue justamente el que ocupó Robert Francis Prevost durante dos años -de 2023 a 2025, por voluntad del papa Francisco, que lo llamó para que viajara desde Perú- y que el primer papa estadounidense dejó “libre” al ser electo como su sucesor, el 8 de mayo pasado. En los últimos meses reinaba muchísima expectativa en el Vaticano en cuanto a quién el primer papa estadounidense apuntaría en ese puesto clave y para muchos resultó una sorpresa que optara por Iannone.

“Fue una elección totalmente inesperada”, era el comentario de la gran mayoría en los pasillos del Vaticano, ya que su nombre jamás fue mencionado en las especulaciones sobre posibles sucesores, ni se filtró, sino que se conoció cuando salió la noticia de su designación en el boletín de la Santa Sede del mediodía.

El arzobispo Filippo Iannone, Prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, asiste a una entrevista con Associated Press en la sala de prensa del Vaticano, el 25 de marzo de 2023 Alessandra Tarantino� - AP�

El rol de prefecto del dicasterio para los Obispos, además de ser importante porque es el “ministerio” que ayuda al Papa a elegir a los obispos de todo el mundo, también implica ser presidente de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL).

Al margen de designar a su sucesor en el cargo que tenía en la curia romana hasta ser electo pontífice, el papa León también decidió confirmar como secretario del mismo dicasterio al monseñor brasileño Ilson de Jesus Montanari ad aliud quinquennium, para otro quinquenio, después de haber ya tenido dos mandatos en la misma función. Además, confirmó para otros cinco años como subsecretario al monseñor bosnio Ivan Kovač, según el boletín de la Santa Sede, que indicó que Iannone tomará posesión de su nuevo cargo el 15 de octubre.

El papa León XIV habla en la Plaza de San Pedro durante la audiencia general semanal en el Vaticano Alessia Giuliani� - IPA via ZUMA Press�

Tal como recordó Vatican News, el nombramiento de Iannone es el primero que el Pontífice agustino realiza al frente de un dicasterio. Anteriormente, el único nombramiento para un cargo de alto nivel en un organismo de la curia romana había sido el 22 de mayo, pocos días después de su elección, cuando designó a sor Tiziana Merletti, monja del Instituto de las Hermanas Franciscanas de los Pobres, como secretaria del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades Apostólicas.

Quién es Filippo Iannone

Nacido en Nápoles, carmelita -de una orden religiosa, como León-, jurista y canonista -como el nuevo Pontífice-, Iannone cumplirá 68 años el próximo 13 de diciembre. Fue obispo auxiliar de Nápoles, luego obispo titular de la localidad de Sora-Aquino-Pontecorvo y más tarde fue viceregente de la diócesis de Roma. En abril de 2018 el papa Francisco lo designó al frente del entonces llamado Pontificio Consejo de Textos Legislativos, donde ya había sido nombrado secretario adjunto en noviembre de 2017, volviéndose la mano derecha del cardenal italiano Francesco Coccopalmiero, a quien sucedió.

El Dicasterio para los Textos Legislativos no es un “ministerio” menor: tiene la tarea de interpretar las leyes universales de la Iglesia católica y de ayudar a los otros dicasterios romanos para que los decretos y las instrucciones sean conformes a las normas de derecho canónico en vigor y revisar los decretos de los organismos episcopales.

Iannone tiene experiencia tanto como obispo como en la gestión. Por decisión de Francisco, al margen de haber sido hasta ahora prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, fue nombrado secretario de la Comisión de Materias Reservadas; y miembro de varios otros dicasterios (para las Iglesias Orientales, del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; de las Causas de los Santos; del Clero; consultor del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica; miembro del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica; y miembro del Colegio para el Examen de los recursos en materia de delitos reservados.

Monseñor Filippo Iannone (derecha) y monseñor Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru llegan a una conferencia de prensa para ilustrar los cambios en el derecho canónico de la Iglesia, en el Vaticano, el martes 1 de junio de 2021 Andrew Medichini - AP

Muchos esperaban que Iannone fuera nombrado cardenal por el papa Francisco, ya que es lo que normalmente sucede con los titulares de dicasterios. Pero ahora lo más seguro es que el birrete color púrpura se lo asignará el papa León XIV que, evidentemente, lo conoce bien y con quien se descuenta que tiene una relación de confianza.

“Es completamente igual a León, alguien de escuchar, pensar, reflexionar, hacer”, dijo a LA NACION un alto prelado que lo conoce, que pidió el anonimato y admitió, como la gran mayoría, que no se esperaba para nada su nombramiento. “Es muy parecido a Prevost, buen canonista, silencioso, humilde y reflexivo”, coincidió otra fuente consultada.

Otro monseñor destacó el nombramiento como “una demostración de continuidad con Francisco”, al recordar que Iannone fue el canonista que estuvo detrás de la exhortación apostólica Predicad el Evangelio, que reformó la curia romana, de marzo de 2022.