En un Vía Crucis marcado por la guerra en Ucrania, Francisco clamó por la paz

CIUDAD DEL VATICANO.– “Convierte a tu corazón nuestros corazones rebeldes para que aprendamos a seguir los proyectos de paz, lleva a los adversarios a darse la mano para que puedan probar el perdón recíproco, desarma la mano levantada contra el hermano para que donde existe el odio florezca la concordia”. Con esa oración, Francisco concluyó el Via Crucis en el Coliseo, la celebración más sentida del Viernes Santo, vuelta a la normalidad luego de dos años de pandemia, aunque marcada por la guerra en Ucrania.

El Pontífice insistió en hablar de “esperanza”, la misma que llevó al Vaticano a confirmar la presencia de dos mujeres, dos amigas, una ucraniana y una rusa, que llevaron juntas la cruz. Y, a último momento, cambió la contemplación para dejar espacio al silencio y la oración, como explicó el vocero del Vaticano, Matteo Bruni.

La ucraniana Irina (izquierda) y la rusa Albina llevaron juntas la cruz en el Vía Crucis HANDOUT - VATICAN MEDIA

La decisión de llevar juntas la cruz, en la XIII estación, una mujer ucraniana y una rusa, había suscitado la protesta de la embajada de Ucrania ante la Santa Sede. Pero también de diversos exponentes de la Iglesia en Ucrania, a quienes no agradó esta decisión, y hoy varios medios católicos ucranianos, sitios digitales y TV eligieron no transmitir el Vía Crucis del Papa.

El Papa habló de la guerra en una entrevista con Rai 1 y puso el acento en la carrera armamentista. “Comprendo a los gobernantes que compran armas, los comprendo, pero no los justifico. Porque debemos defendernos, porque es el esquema ‘cainista’ de guerra. Si fuese un plan de paz, esto no sería necesario”.

El Vía Crucis siguió a la celebración de la Pasión del Señor, en la basílica vaticana, en el curso de la cual el Papa no se postró en tierra, como requiere la liturgia. El dolor en la rodilla llevó en estas últimas semanas a modificar algunas tradiciones para no fatigar demasiado a Francisco. El sábado deberá dirigir una misa de vigilia pascual en la basílica. El domingo celebrará una misa en la Plaza San Pedro y, a continuación, pronunciará su mensaje y bendición Urbi et Orbi, que se repite dos veces al año.

Agencia ANSA