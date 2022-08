Encerronas, asaltos y homicidios: Santiago vive una de las peores de olas de inseguridad en 20 años

SANTIAGO, Chile.- En menos de una semana, en Santiago se reportaron una serie de delitos y hechos de inseguridad que generaron una alerta en las autoridades. En concreto, anoche un grupo de al menos ocho delincuentes realizaron un intento de encerrona con disparos en la Costanera Norte, dejando un auto con daños, de manera preliminar. El hecho ocurrido alrededor de las 20.45 horas, fue presenciado por los automovilistas que transitaban por el lugar, tratándose incluso de familias que resultaron atrapadas en un embotellamiento producto de la encerrona.

En ese contexto, se difundió por redes sociales un video con un dramático relato de una familia que intenta salir del lugar, mientras es testigo de los hechos, tratando el padre de calmar a sus hijos que transmiten con miedo lo que observan a la distancia.

“Me da miedo que nos asalten (...) se están acercando papi, llama a la policía”, dice asustado uno de los niños, mientras se escuchan los llantos de su hermano. “Nos pueden matar (...) rápido llama a la policía, papi me quiero alejar de aquí, retrocede”.

El pasado martes 26 de julio, en el eje Alameda, un hombre murió apuñalado tras ser asaltado. En el mismo sector, el jueves tres hombres fueron víctimas de robos, terminando todos ellos con heridas cortopunzantes.

En tanto, el miércoles 27 de julio, un menor de tan sólo 11 años resultó herido con un impacto balístico en su cabeza en Cerro Navia, luego de que un grupo de desconocidos efectuara disparos en contra de su domicilio, en medio de lo que sería un posible ajuste de cuentas. A estos lamentables hechos se suma que, durante la madrugada del viernes, una mujer también fue asesinada en el barrio Yungay, cuando delincuentes asaltaron su minimarket.

Durante esa misma jornada, en Quinta Normal, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró una “quitada de droga”. En detalle, el detective se enfrentó e intercambió disparos contra seis delincuentes que protagonizaban el ilícito.

Medidas

Todos estos hechos de violencia derivaron en que el Ministerio del Interior adoptara nuevas medidas de seguridad enfocadas en reducir el poder de fuego de las organizaciones criminales y en controlar el narcotráfico.

“Es necesario poder reducir el nivel de violencia que hay en nuestras calles y eso tiene directa relación con el uso de armas. Por eso, necesitamos bajar el poder de fuego, y creemos que es importante poder abordar el tema del narcotráfico en nuestra región para poder establecer una política que sea sostenible en el tiempo”, dijo la delegada presidencial, Constanza Martínez, al plantear el fin de semana las nuevas directrices que adoptará el gobierno, en materia de seguridad, para prevenir y combatir los diversos delitos que se registran en la Región Metropolitana de Santiago.

Esas conclusiones fueron determinadas por el Ministerio del Interior tras constituir el consejo asesor contra el crimen organizado, efectuado este viernes por las autoridades de la cartera. Luego de participar en la primera sesión de trabajo, el mismo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve expresó “preocupación” por el escenario delictual que se vive actualmente en la Región Metropolitana. Y es que los homicidios, los robos con violencia, las encerronas y los tiroteos no han cesado, todo lo contrario, parecen ser más frecuentes.

La delegada presidencial, Constanza Martínez, planteó las nuevas directrices que adoptará el Gobierno, en materia de seguridad, para prevenir y combatir los diversos delitos que se registran en la Región Metropolitana.

Robos violentos de vehículos

Sin embargo, los homicidios y los asaltos no son los únicos hechos delictuales que preocupan a las autoridades y a la ciudadanía, pues el aumento de los robos violentos a vehículos, ya sea a través de “encerronas” y “portonazos”, han marcado una nueva tipología de los crímenes que se perpetran en la Región Metropolitana.

Según el último informe sobre robo a vehículos, efectuado por la Policía de Investigaciones, entre 2020 y 2022, se cursaron 1589 denuncias por la sustracción de automóviles en la Región Metropolitana, las cuales se desglosan en dos modalidades: auto en circulación (607) y detenido (982).

Según el informe, los lunes, martes y miércoles se concentra mayormente la ocurrencia de estos delitos. Sin embargo, entre ellos, destaca el miércoles como la jornada de mayor perpetración de robos a vehículos. Además, entre las 20 y 23.59 horas es el periodo donde más robos con violencia de vehículos ocurren, convirtiendo este horario en el más inseguro para los conductores.

En esa línea, el informe de la PDI reveló que la mayor concentración de robos violentos de vehículos en movimiento, es decir, encerronas se posicionan en torno a las autopistas urbanas, tanto en sus ejes como en las cercanías. Por ejemplo: enlace de Vespucio Norte con Ruta 68; Autopista Central con Costanera Norte; enlace de Los Pajaritos; Américo Vespucio y Ruta 78.

Entre las 20:00 y 23:59 horas es el periodo donde más robos con violencia de vehículos ocurren, convirtiendo este horario en el más inseguro para los conductores. JAVIER TORRES - AFP

“Así se pudo evidenciar que la mayoría de casos se concentran en comunas del sector poniente del gran Santiago, atribuible a las distancias de desplazamiento y la conectividad que ofrecen las autopistas urbanas. Destacan en este sentido dos comunas del sector poniente, tales como Maipú (54 casos) y Pudahuel (41), que en su conjunto conforman la mayor frecuencia de hechos y alcanzan un 15,6% de todos los casos de la región”, señala el informe.

En base a lo anterior, Emol consultó con Carabineros de Chile sobre los avances del Plan Antiencerronas, medida de seguridad que se está implementando desde el 23 de mayo en 10 comunas de la Región Metropolitana y que, a la fecha suma 137 detenidos, todos en flagrancia, con un promedio de dos aprehensiones diarias.

Respecto de los antisociales detenidos por estos delitos, el 68% cuenta con antecedentes policiales, 94% son hombres y 9% son menores de edad, es decir, 13. Mientras que cinco comunas concentran el 70% de los aprehendidos: San Bernardo (22), Cerro Navia (22), La Pintana (19), Pudahuel (17) y Maipú (16). También en el marco de este plan, Carabineros ha realizado 5926 controles preventivos, 29.748 lecturas de patentes, 50 fiscalizaciones a talleres y se ha recuperado 42 vehículos.

“Nivel más alto de temor en los últimos 20 años”

Respecto a este momento país, el director ejecutivo de fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson comentó a Emol que “efectivamente, hoy día estamos viviendo uno de los periodos en que hay mayor temor por parte de la ciudadanía, con respecto a los delitos”. Es más, según los estudios de la organización, “estamos en el nivel más alto de temor de los últimos 20 años”.

No obstante, el directivo expuso que la sensación de inseguridad que muestra la ciudadanía “no se condice directamente con la cantidad de delitos que están ocurriendo, porque los delitos en términos generales, en cantidad, han disminuido. Disminuyeron en el 2020 y 2021 producto de la pandemia de manera muy importante”.

Sin embargo, actualmente en Chile se evidencia una nueva “tipología delictual”. “Hay una percepción de la ciudadanía de que hay mucho riesgo de ser víctimas de un delito, pero en términos generales la probabilidad de ser víctima de un delito hoy es más baja, pero que ese delito sea más violento es más alto. Hay menos delitos en términos generales, pero el daño que se está generando en cada uno de esos delitos es más alto”, mencionó Johnson.

“Si bien estamos en una situación en que se percibe un temor importante, en que la ciudadanía está atemorizada, no tenemos una cantidad de delitos que se alinee con eso, pero sí tenemos un aumento de los delitos más violentos. Entonces, si bien no hay mayor riesgo de ser víctima de un delito, hay mayor riesgo de ser dañado de manera importante por un delito”, explicó.

Homicidios y medidas de seguridad del gobierno

En cuanto a los homicidios, el director ejecutivo de Paz Ciudadana sostuvo que “en los últimos siete años, han aumentado en más de un 70% los homicidios en Chile. La tasa de homicidios en Chile es más baja comparado con los países de la región. Sin embargo, América es un continente es extremadamente violento, entonces cuando comparamos las tasas de homicidios con los países de Europa y de la OCDE, tenemos tasas de homicidios mucho más altas que los países de Europa, por ejemplo”.

En ese sentido, Johnson afirmó que que “el arma de fuego está siendo cada vez más frecuente. Antiguamente como eran homicidios que ocurrían en riñas o como resultado de violencia de género, en general, la mayoría de las personas no tenía acceso a un arma de fuego. Hoy día, como son cometidos por organizaciones criminales, el acceso a esas armas es más frecuente y hoy hay más homicidios cometidos por armas de fuego”.

Por ello, desde Paz Ciudadana plantean que el foco que tiene el Gobierno sobre controlar y “quitar el poder de fuego” a las bandas criminales es el correcto, sin embargo, aseguran se tiene que considerar y analizar “de dónde provienen las armas de fuego que están usando las organizaciones criminales”.

Activistas por el derecho a portar armas protestan contra el programa propuesto por el presidente de Chile, Gabriel Boric, "Menos armas, más seguridad", que busca limitar radicalmente el acceso legal a las armas de fuego, frente al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el viernes 24 de junio de 2022. (Foto AP/Esteban Félix)

En cuanto al aumento de dotación policial, el directivo expone que “la población sigue requiriendo la presencia policial en las calles y en sus barrios. La población se siente más segura cuando ve más policías y Carabineros en sus barrios. Sin embargo, el aumento de la dotación policial es importante que se haga, pero que se haga bien. El problema que tenemos hoy día es la cantidad de funciones que tiene Carabineros”.

“Carabineros tiene más de 200 funciones reconocidas que pasan por el resguardo al sitio del suceso, por acompañar a alguien a hacer un alcohotest, por entregar una notificación policial en una vivienda. Es decir, si no liberamos a Carabineros de las múltiples funciones que tiene hoy día y no destinamos tiempo a ese patrullaje preventivo y medimos el desempeño institucional en función de la disminución de los delitos que ocurren y no nos centramos en sólo si detienen o no detienen a una persona cuando de comete el delito, no vamos a tener resultados positivos”, advirtió.