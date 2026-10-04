Encontraron los restos del avión sanitario que había desaparecido sobre el Atlántico en un viaje a Estados Unidos

MASSACHUSETTS.- Luego de varias horas de intensa búsqueda, los equipos de la Guardia Costera de los Estados Unidos encontraron un “campo de escombros” frente a la costa de Nantucket, Massachusetts, pertenecientes al avión sanitario que transportaba a cuatro tripulantes y dos pasajeros y desapareció sobre el océano Atlántico el sábado durante un vuelo de Bermudas a Boston.

Luego de informar sobre el hallazgo, la Guardia Costera remarcó que continuará con los trabajos de búsqueda durante las primeras horas del domingo. Los familiares de los cuatro canadienses y los dos bermudeños que iban en la ambulancia aérea fueron los primeros en ser anoticiados del descubrimiento.

Una imagen ilustrativa de las dimensiones de la ambulancia aérea desaparecida sobre el Atlántico Air Charter Service

El vuelo HTT104 del avión modelo Gulfstream G100 matrícula C-GRJP despegó del Aeropuerto Internacional L.F. Wade para el vuelo a Massachusetts a las 0.38 de la madrugada (hora local), reportó el sitio Flightradar24.

El Gulfstream G100 es un jet ejecutivo de negocios de tamaño mediano, que se usa habitualmente para vuelos corporativos o chárter privados.

Otro de los detalles brindados por el portal fue que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el Gulfstream G100 perdió contacto la madrugada del sábado. En cuanto a las grabaciones de audio del control de tráfico aéreo señalaron que posiblemente la aeronave se introdujo en el centro de una tormenta antes de su desaparición.

La costa donde fueron hallados los escombros

Apenas se confirmó la pérdida del rastro de la ambulancia aérea, quien se pronunció fue el primer ministro de Bermudas, David Burt. “Mis pensamientos están con todos los que están a bordo y sus familias durante este momento de profunda preocupación. Estamos rezando para que las seis personas sean encontradas sanas y salvas, y agradecemos a los equipos de búsqueda y rescate sus esfuerzos continuos”, declaró el funcionario.

En consonancia, desde el Gobierno pidieron que se respete la privacidad de las familias y aseguraron que proporcionarán más actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada.

A partir de las primeras reconstrucciones, también se conoció que el avión tuvo un brusco descenso desde su altitud de crucero de aproximadamente 24.000 pies hasta unos 10.000 pies.

Lo último que se supo antes de esa caída de altura fueron los audios que el medio local Boston 25 News reveló este sábado. En dichas grabaciones, además de dar a entender que el piloto estaba “entrando a ciegas” a una tormenta, había declarado una emergencia antes de salir del registro del radar.

MISSING PLANE: Audio transmissions from air traffic controllers in Boston indicate that controllers asked the missing plane from Bermuda if it was “coming in blind” and then if the pilot “declared an emergency” before contact appeared to have been lost. pic.twitter.com/fHJnBhvrR2 — Boston 25 News (@boston25) October 3, 2026

“Recibido. ¿Dijo que estaba entrando “a ciegas”? ¿Eso fue lo que dijo?“, consultó el empleado desde el torre de control. Allí recibió una respuesta, que no se escucha en el audio. ”Bien, ¿declara una emergencia o no?“, preguntó, sin obtener ahora ninguna réplica.

Con información de AP.