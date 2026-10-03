Un avión sanitario que volaba desde Bermudas a Estados Unidos desapareció sobre el Atlántico

Un avión sanitario que volaba sobre el Atlántico desapareció este sábado en pleno vuelo. La ambulancia aérea registrada en Canadá tenía cuatro tripulantes y dos pasajeros a bordo y viajaba desde Bermudas a Boston, Massachusetts.

El vuelo HTT104 del avión modelo Gulfstream G100 matrícula C-GRJP despegó del Aeropuerto Internacional L.F. Wade para el vuelo a Massachusetts a las 0.38 de la madrugada (hora local), reportó el sitio Flightradar24. El Gulfstream G100 es un jet ejecutivo de negocios de tamaño mediano, que se usa habitualmente para vuelos corporativos o chárter privados.

El Gobierno de Bermudas confirmó este mediodía que la ambulancia aérea fue reportada como desaparecida durante la mañana luego de que perdiera contacto con la torre de control. “La Guardia Costera de Estados Unidos está llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate frente a la costa de Nantucket, Massachusetts. El Gobierno ha estado en contacto con las familias de las personas a bordo y mantiene el contacto con las autoridades extranjeras que coordinan la búsqueda”, informaron.

El Gulfstream G100 Air Charter Service

Cuatro de las seis personas a bordo del vuelo que desapareció temprano el sábado eran ciudadanos canadienses, informó en X el ministro de Transporte del país, Steven MacKinnon. “Transport Canada está monitoreando de cerca y trabajando con las autoridades en los esfuerzos de búsqueda y rescate”, dijo.

La Administración Federal de Aviación reportó que el Gulfstream G100 había perdido contacto muy temprano el sábado por la mañana, según indicó la Guardia Costera. Y señaló que la búsqueda del jet incluía equipos en el aire y en el agua.

La torre de control perdió contacto con el avión cuando se acercaba a la costa estadounidense Flightradar24

El primer ministro de Bermudas, David Burt, mandó un mensaje a los seres queridos de los tripulantes y pasajeros a bordo. “Mis pensamientos están con todos los que están a bordo y sus familias durante este momento de profunda preocupación. Estamos rezando para que las seis personas sean encontradas sanas y salvas, y agradecemos a los equipos de búsqueda y rescate sus esfuerzos continuos”, expresó.

Desde el Gobierno pidieron que se respete la privacidad de las familias y aseguraron que proporcionarán más actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada.

La pérdida de contacto

El medio local Boston 25 News reveló esta tarde las transmisiones de audio de la torre de control en Boston que habló con el piloto. Los audios dan a entender que el piloto estaba “entrando a ciegas” y que había declarado una emergencia antes de perder contacto.

“Recibido. ¿Dijo que estaba entrando “a ciegas”? ¿Eso fue lo que dijo?“, consultó el empleado desde el torre de control. Allí recibió una respuesta, que no se escucha en el audio. ”Bien, ¿declara una emergencia o no?“, preguntó.

MISSING PLANE: Audio transmissions from air traffic controllers in Boston indicate that controllers asked the missing plane from Bermuda if it was “coming in blind” and then if the pilot “declared an emergency” before contact appeared to have been lost. pic.twitter.com/fHJnBhvrR2 — Boston 25 News (@boston25) October 3, 2026

Tras ello, hizo notar que las comunicaciones no eran claras. “De acuerdo. Sí, la comunicación llega muy débil. No escuché cuál fue su respuesta sobre si estaba declarando una emergencia o no”, quiso aclarar. Finalmente, pareció recibir una respuesta positiva: “Bien, declara una emergencia y no alcancé a escuchar la última parte”.

Luego repitió: “La transmisión llega entrecortada. Repita cuáles son sus opciones”. Tras ello, nunca volvió a entrar en contacto con el piloto.

Con información de AP