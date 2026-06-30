La cifra de víctimas fatales por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela no deja de crecer, y las autoridades deben lidiar con miles de cadáveres que se acumulan en las calles de los estados más afectados.

El epicentro de la devastación es La Guaira, una ciudad costera ubicada a pocos kilómetros de Caracas. Las imágenes del antes y después de la tragedia mostraron barrios enteros reducidos a escombros. La Guaira funciona como una de las principales puertas de entrada al país, debido al aeropuerto internacional de Maiquetía y las localidades costeras como Catia La Mar, Caraballeda y Los Corales.

Al mismo tiempo que la cifra de muertos subía a 1943 -con más de 10.000 heridos-, las autoridades armaban una morgue improvisada en el puerto de la zona más perjudicada por el doble sismo.

Crece la frustración de los residentes ante la respuesta del gobierno al desastre, que ha causado la muerte de más de 1900 personas y ha dejado a decenas de miles de desaparecidos JUAN BARRETO - AFP

Nuevas imágenes mostraron a médicos forenses, con batas y gorros azules, mientras caminaban entre decenas de cuerpos en bolsas apiladas en el suelo. Un video registró cómo levantaban varios ataúdes y los colocaban uno arriba del otro a lo largo del puerto de la ciudad.

La medida improvisada surgió luego de que las morgues de los centros de salud colapsaran. Y a medida que la cifra crece, el colapso también lo sienten los médicos forenses, que se encuentran desbordados y deben identificar a decenas de cadáveres por día. Trabajan al aire libre, bajo lonas sostenidas por cuatro varas.

Afuera del puerto, los familiares aguardan en una fila hasta poder entrar y reconocer a sus seres queridos, o recibir sus cadáveres. Muchos llevan ramos de flores rojas, amarillas, blancas y fucsia.

Las impactantes imágenes de la morgue improvisada en un puerto de Venezuela

Los médicos les otorgan certificados de defunción y autorizaciones para la cremación. También hay camiones que llegan como “Unidad Especial de Desechos Hospitalarios” para llevarse los residuos de las autopsias.

Aunque las autoridades evitan hablar de desaparecidos, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimaron que hay alrededor de 50.000 y este lunes anunció que va a suministrar 10.000 bolsas mortuorias.

Expertos en respuesta a desastres señalaron que, tras catástrofes de esta magnitud, a menudo se necesitan varias semanas para tener una visión completa de la situación, y varios indicios procedentes de Venezuela apuntan a que estos terremotos fueron particularmente letales.

Rescatistas buscan entre los escombros de edificios que colapsaron durante el terremoto en La Guaira Ariana Cubillos - AP

“Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada”, señaló el coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

Y agregó: “Puedo darles un indicador aproximado. Estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres. Es muy triste, y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa, y por eso estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate.

Peritos forenses alinean cadáveres en el suelo junto a ataúdes en el puerto de La Guaira JUAN BARRETO - AFP

En paralelo, el vocero de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, advirtió que existe un riesgo mayor de brotes de enfermedades en el contexto de la crisis humanitaria, debido a que los servicios de salud están funcionando por encima de su capacidad.

Sumado a esto, las perturbaciones de las redes de agua y saneamiento y el desplazamiento de la población puede favorecer brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina.

Con información de AFP