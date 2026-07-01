Las cifras en Venezuela a una semana de los dos terremotos que golpearon la costa

El último balance oficial elevó la cifra de fallecidos a 1943; hay versiones diferentes sobre los desaparecidos; 27 países enviaron ayuda hasta el momento

LA NACION

LA GUAIRA.— Este miércoles se cumple una semana de los dos devastadores terremotos que dejaron casi 2000 muertos y decenas de miles de desaparecidos en Venezuela, y continúa la desesperada búsqueda de supervivientes mientras se intenta atender a los muchos que se quedaron sin techo ni sustento.

La urgencia humanitaria se acentúa en el país ante la falta de alimentos para decenas de miles en las calles tras los movimientos telúricos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter del 24 de junio, de los más violentos registrados en América Latina.

La tensión aumenta en el estado de La Guaira, el más devastado, con una escasez de comida “generalizada” y servicios básicos que colapsaron, advirtió el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Las cifras de muertos, desaparecidos y daños tienen dos versiones muy distantes: las del gobierno chavista, a cargo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, y las de las organizaciones humanitarias.

Fallecidos y desparecidos

El número oficial de muertos aumentó en las últimas horas a 1943, según el balance oficial del gobierno venezolano. Los heridos, en tanto, son 10.571.

Habitantes de la zona permanecen entre víctimas y ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio JUAN BARRETO - AFP

En tanto la ONU estima en unos 50.000 los desaparecidos tras los terremotos.

Aunque la administración de Delcy Rodríguez elude referirse a los desaparecidos, asegura que el día de los sismos había unas 30.000 personas en La Guaira, de las cuales 6461 fueron rescatadas y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudadas por familiares y amigos. Del resto, aproximadamente 10.000 personas, nada se sabe.

Daños

La NASA calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos. Y la ONU estima daños materiales por US$6700 millones de dólares, 6% del Producto Bruto Interno (PBI) del país caribeño.

Imagen satelital de La Guaira, antes y después de los terremotos HANDOUT - Satellite image ©2026 Vantor

Los científicos analizaron imágenes de radar de alta resolución del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (Esa) recopiladas el 25 de junio, el día después de los terremotos.

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP) Miguel Medina - Pool AFP

Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (hermano de la mandataria interina), informó en contraste que 855 infraestructuras presentaron daños, de las cuales 189 sufrieron “derrumbe total”.

Ayuda humanitaria

El gobierno militarizó La Guaira y exige un permiso para acceder a la zona de desastre. Un total de 27 países movilizaron cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate, que el martes seguían escarbando entre amasijos de hierro y concreto.

Son más de 2000 efectivos y personal junto con más de 160 perros, según la ONU. El organismo anunció que suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior.

Rescates en el estado de La Guaira Fernando Vergara - AP

Rescatistas de Países Bajos inspeccionando un edificio colapsado luego de que se registraran dos terremotos, en Caribe, estado La Guaira [e]STR - XinHua

El Ejército de Estados Unidos estableció además una sólida presencia de fuerzas estadounidenses en Venezuela y sus alrededores para apoyar las operaciones de ayuda humanitaria, con más de 900 efectivos dentro del país. Participan en operaciones de búsqueda y rescate, ayudaron ​a reactivar el aeropuerto y movilizaron recursos aéreos y navales para permitir la llegada de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos. También desplegó al menos cuatro drones MQ-9 Reaper sobre el territorio, lo que refuerza el panorama de inteligencia ​para las autoridades venezolanas.

Estos son los países que enviaron ayuda:

Argentina : desplegó 26 militares del Ejército, entre ellos guías con perros de búsqueda y rescate, personal médico especializado, brigadas de búsqueda y rescate, aeronaves para el traslado de personal y suministros, plantas potabilizadoras de agua.

: desplegó 26 militares del Ejército, entre ellos guías con perros de búsqueda y rescate, personal médico especializado, brigadas de búsqueda y rescate, aeronaves para el traslado de personal y suministros, plantas potabilizadoras de agua. República Dominicana: envió un equipo especializado de búsqueda y rescate , con herramientas para estructuras colapsadas, iluminación y equipamiento técnico.

envió un , con herramientas para estructuras colapsadas, iluminación y equipamiento técnico. El Salvador: desplegó 300 rescatistas y paramédicos y 50 toneladas de insumos médicos .

desplegó y . México : envió 250 rescatistas militares , cinco perros de búsqueda , cuatro aeronaves , un dron, equipos para rescate en estructuras colapsadas y suministros médicos.

envió , , , un dron, equipos para rescate en estructuras colapsadas y suministros médicos. España: mandó 57 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias , 40 bomberos , unidades caninas y aportó 1 millón de euros .

mandó , , unidades caninas y aportó . Suiza: envió 80 especialistas en rescate y 18 toneladas de suministros humanitarios .

envió y . India: trasladó un hospital de campaña , más de 35 toneladas de medicamentos y equipos médicos , ayuda humanitaria y 41 especialistas militares .

trasladó un , , ayuda humanitaria y . Alemania: envió un equipo federal de 48 especialistas en búsqueda, rescate y recuperación y donó US$15 millones.

envió un en búsqueda, rescate y recuperación y donó US$15 millones. Colombia: desplegó más de 60 rescatistas , cuatro perros y 27 toneladas de equipamiento , incluidos bomberos de Cali.

desplegó , y , incluidos bomberos de Cali. Ecuador: envió 100 especialistas , cuatro perros de búsqueda y 20 toneladas de insumos y equipos .

envió , y . Panamá: mandó hasta el momento más de 100 rescatistas, cinco perros y 17 toneladas de provisiones.

mandó hasta el momento más de 100 rescatistas, cinco perros y 17 toneladas de provisiones. Francia: desplegó 85 socorristas.

desplegó 85 socorristas. Italia: envió un 97 expertos de Protección Civil , bomberos especializados y apoyo de la Fuerza Aérea Italiana.

envió un , bomberos especializados y apoyo de la Fuerza Aérea Italiana. Brasil: ya desplegó tres vuelos con ayuda humanitaria a Venezuela, incluido un hospital de campaña, 11.000 insumos médicos, purificadores de agua y casi 50 especialistas.

ya desplegó tres vuelos con ayuda humanitaria a Venezuela, incluido un hospital de campaña, 11.000 insumos médicos, purificadores de agua y casi 50 especialistas. Canadá: donó US$5 millones.

donó US$5 millones. Cuba: desplegó una brigada de rescatistas y mantiene su misión médica desplegada

desplegó una brigada de rescatistas y mantiene su misión médica desplegada Portugal: envió 64 especialistas en búsqueda, rescate y atención médica de emergencia.

envió 64 especialistas en búsqueda, rescate y atención médica de emergencia. Países Bajos: aportó 64 especialistas, ocho perros de rescate y material especializado.

aportó 64 especialistas, ocho perros de rescate y material especializado. Luxemburgo y Bélgica mandaron un avión militar con un cargamento de equipos para refugios de emergencia y generadores eléctricos.

mandaron un avión militar con un cargamento de equipos para refugios de emergencia y generadores eléctricos. República Checa: aportó 12 toneladas de herramientas especializadas y un equipo de rescate.

aportó 12 toneladas de herramientas especializadas y un equipo de rescate. Austria: desplegó equipos de emergencia y rescate . Denunciaron que Venezuela no los dejó ingresar.

desplegó . Denunciaron que Venezuela no los dejó ingresar. Vietnam : envió 45 toneladas de insumos y 80 militares del Ejército.

: envió 45 toneladas de insumos y 80 militares del Ejército. Reino Unido: donó 2,3 millones de euros.

donó 2,3 millones de euros. Japón: envió 42 especialistas.

envió 42 especialistas. Chile: envió un contingente de bomberos, rescatistas y personal médico , además de ayuda humanitaria.

envió un contingente de , además de ayuda humanitaria. China: anunció la donación de US$14 millones y el envío un equipo de rescate y asistencia médica.

La Cruz Roja Venezolana dijo que espera que las tareas de ayuda continúen durante dos años.

Riesgo de enfermedades

Las necesidades son de tal magnitud que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó a la comunidad internacional US$50 millones para alimentar a unas 500.000 personas durante tres meses.

Antes de la tragedia, la ONU cifraba en casi 8 millones las personas que necesitaban ayuda humanitaria en Venezuela. Su oficina para los refugiados alertó sobre tensiones en aumento por el acceso “limitado” a la ayuda.

Residentes de La Guaira hacen fila para recibir provisione FEDERICO PARRA - POOL

A la urgencia de alimento y refugio se suma el riesgo de epidemias. La Organización Mundial de la Salud advirtió de la “presión extrema” sobre los servicios sanitarios y el riesgo de enfermedades como sarampión, difteria y tos ferina.

El gobierno contabiliza unos 16.000 damnificados, cifra muy lejana del estimado de la ONU de 7 millones de personas en esa condición.

Acusaciones de robo

Entre ⁠los desafíos de los rescates y búsqueda, vecinos y voluntarios denuncian intentos ⁠de algunos miembros del Ejército y de la policía venezolanos de bloquear la ayuda, apropiarse de donaciones e incluso saquear los edificios derrumbados.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios. Funcionarios de alto rango atribuyeron el creciente descontento de la ciudadanía y los informes sobre la lentitud de la ayuda a la desinformación, e instaron al público a ignorar las “estrategias de manipulación en las redes sociales” y confiar en la información oficial.

🇻🇪 Ojos en Venezuela 🚨 👇🏻



¡ÚLTIMA HORA! 🚨



Militares de la FANB son captados; intentaban robar entre los escombros de viviendas afectadas por los terremotos en Venezuela. pic.twitter.com/5np8r4WbFl — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ ✖️ (@Mr_Civico) June 29, 2026

También se vio a oficiales grabando videos de sí mismos con palas, supuestamente ayudando en las labores de rescate, antes de abandonar abruptamente el ‌lugar. “No ayudaron, pues simplemente un teatro”, dijo una persona que pidió anonimato por temor a represalias.

Algunos venezolanos expresaron su frustración en redes sociales al compartir videos que muestran a soldados rebuscando entre los escombros y llevándose ropa, electrodomésticos y dinero en efectivo.

No se pudo verificar la autenticidad de los videos, pero cuatro agentes de policía que intervinieron en la escena del crimen fueron detenidos y apartados de sus puestos de trabajo, y serán investigados por “apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, informó el Ministerio del Interior.

Otros videos muestran a miembros del Ejército observando con armas mientras voluntarios locales y equipos de rescate extranjeros se apresuran ⁠a buscar sobrevivientes.

Una residente dijo que vio a soldados retirar pertenencias de edificios a petición de ⁠los vecinos, mientras que la policía y los bomberos de Chacao, una zona de Caracas estuvieron trabajando sin descanso para atender las solicitudes de ayuda humanitaria.

Agencias AFP y Reuters.