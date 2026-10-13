El domingo 25 de octubre se celebra el balotaje en Brasil. Una vez conocidos los resultados de las elecciones generales, donde quedó establecido que el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro fueron los dos candidatos con mayor caudal de votos, ambos deberán medirse en segunda vuelta para saber quién ocupará el máximo cargo ejecutivo del país.

Con el 100% de los sufragios escrutados en las elecciones para presidente de Brasil 2026, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) ganó al obtener 47,03% de los votos. Segundo quedó Luiz Ignacio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores-PT), con 45,16%.

El próximo domingo 25 se celebra el balotaje en Brasil EVARISTO SA - AFP

¿Quién va ganando el balotaje en Brasil? Así miden las encuestas entre Lula y Flávio Bolsonaro hoy, martes 13 de octubre

A días de lo que será la nueva apertura de los comicios, las encuestas comienzan a brindar un panorama sobre quién podría ser el nuevo presidente. En efecto, Data Folha brindó el pasado jueves 8 de octubre los números preliminares del balotaje.

Según lo publicado en G1, Bolsonaro tomaría la batuta con un 49% contra el 45% de Lula da Silva. Los restantes porcentajes hablan de un 5% de voto en blanco y el 1% impugnado.

Quién es Lula da Silva

Luis Ignacio Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945. Es el séptimo hijo de un matrimonio analfabeto del nordeste. Fue abandonado por su padre antes de que la familia emigrara a San Pablo. A los 15 años empezó a trabajar como vendedor ambulante y lustrabotas para ayudar a proveer de dinero en su hogar.

En 1968, Lula da Silva inició su etapa de sindicalista en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Al principio mantuvo un perfil “despolitizado” y hasta resistió la dictadura de João Goulart, donde ejerció un papel relevante al momento de contar con interlocutores que permitieran fortalecer el proceso democrático.

Luiz Ignacio Lula da Silva Andre Penner - AP

Da Silva inició su camino desde las bases sindicales y poco a poco construyó una figura política que le valió un asiento en el Senado entre 1987 y 1991, y más tarde alcanzó la presidencia entre 2003 y 2007. Ese año fue reelecto hasta 2011.

En julio de 2017, Lula fue condenado a nueve años de prisión por el entonces juez federal Sergio Moro, quien investigó la “Operación Lava Jato”, una amplia indagación criminal que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo, Petrobrás, y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña. En enero del año siguiente, el Tribunal Regional Federal extendió la sentencia a 12 años.

Así votó Lula da Silva

Da Silva inició su camino desde las bases sindicales y poco a poco construyó una figura política que le valió un asiento en el Senado entre 1987 y 1991, y más tarde alcanzó la presidencia entre 2003 y 2007. Ese año fue reelecto hasta 2011.

En julio de 2017, Lula fue condenado a nueve años de prisión por el entonces juez federal Sergio Moro, quien investigó la “Operación Lava Jato”, una amplia indagación criminal que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo, Petrobrás, y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña. En enero del año siguiente, el Tribunal Regional Federal extendió la sentencia a 12 años.

Quién es Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, en el estado de Río de Janeiro. Es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019–2023), y comenzó la carrera política muy joven, a los 21 años. En 2003 fue elegido diputado estatal en Río de Janeiro en la Asamblea Legislativa (Alerj), cargo que mantuvo durante cuatro mandatos consecutivos. En 2018 consiguió un escaño como senador con 4,38 millones de votos (31,36%).

Flavio Bolsonaro se adelanta en las encuestas MAURO PIMENTEL - AFP

Tras la condena de su padre en 2025 a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho y liderazgo de una organización criminal armada en el año 2022, Flávio emprendió una carrera electoral para llegar al Palacio de Planalto como presidente y terminar con la idea de reelección de Lula da Silva.