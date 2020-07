Enigma: ¿por qué hay un raro cubo negro en el Sol en esta nueva foto de la NASA?

Al ver la imagen tomada por SOHO, muchos creyeron que se trataban de naves espaciales u OVNIs. Pero un especialista reveló qué es lo que sucedió Crédito: SOHO / NASA / ESA

28 de julio de 2020 • 15:26

Gracias a la tecnología disponible, durante las últimas semanas hemos podido ver imágenes y videos del Sol como nunca antes lo habíamos hecho. Pero esos avances tecnológicos que son de suma importancia para el quehacer científico y dejan maravillados a todos no son infalibles. Un cuadrado negro que pudo observarse en una fotografía solar despertó todo tipo de especulaciones, pero un especialista se encargó de explicar qué fue lo que realmente sucedió.

Cuando días atrás la NASA compartió una imagen tomada desde su Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO, por sus siglas en inglés), muchos notaron un cuadrado negro sobre la superficie solar, en el tercio superior de la imagen. Portales, aficionados y el público en general esbozaron teorías que podía tratarse de objetos voladores no identificados (OVNIs), y hasta hubo quienes se animaron a hablar de naves extraterrestres. Nada de eso.

Desarrollada por la NASA y la Asociación Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), la nave SOHO ha estado tomando fotografías del Sol desde 1995. Dichas imágenes son enviadas a la Tierra para su análisis y estudio. Y en esos envíos, muchas veces, se pierden datos y calidad de la imagen tomada en órbita.

Bernhard Fleck, uno de los científicos responsables del proyecto SOHO descartó por completo la presencia y explicó cuál fue el origen de la figura geométrica sobre la fotografía del Sol. "[La presencia de un OVNI] es algo que carece de sentido. El cuadrado negro se debe a un bloque de telemetría dañado", explicó en declaraciones a la prensa que reproduce el sitio VICE.

En otras palabras, el extraño cubo en la imagen no es un objeto, tampoco una gigantesca nave alienígena. Se trata de una falla en la imagen en sí generada por un error de transmisión entre SOHO y la Tierra.

SOHO se encuentra en una órbita de halo a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y las imágenes que envía, como es de esperar, pierden cierta calidad. Algunos "huecos" son subsanados cuando la nave reenvía la información, pero no siempre.

"La mayoría de los bloques faltantes se completan en el procesamiento, pero esto no siempre funciona, y no todos los bloques que faltan se llenan correctamente. De todos modos, los datos científicos finales de nivel 0 (más importantes) no se ven afectados por esto", indica Fleck.

Para prevenir este tipo de interpretaciones apresuradas, la NASA advierte que las imágenes exhibidas en la galería de su portal están "destinadas solo a inspección visual, no a análisis, ya que no son de calidad científica". Esto se debe a que se prioriza la instantaneidad de los materiales compartidos desde los recursos en el espacio.