SEÚL.– La posibilidad de un nuevo encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un cobró fuerza este martes, después de que Rusia dejara abierta la puerta a una reunión con el líder norcoreano durante la cumbre de la APEC en China. Las declaraciones del Kremlin y una visita de Kim a una estación de esquí cerca de la frontera china alimentaron las especulaciones sobre un eventual viaje a Shenzhen, aunque Pekín evitó confirmarlo.

Consultado sobre la posibilidad de reunirse con Kim, Trump respondió: “Querría, sí. Veremos qué ocurre”. El presidente estadounidense, que se encontraba en Filipinas antes de viajar a China, ya había expresado su interés en retomar el diálogo con Pyongyang, pero advirtió que un encuentro “depende del presidente Xi” Jinping.

China será anfitriona de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde también está previsto un encuentro entre Xi, Trump y Vladimir Putin. Sin embargo, el vocero de la cancillería china, Guo Jiakun, evitó confirmar los rumores sobre Kim: “No tengo información al respecto”.

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, esquía en una zona turística en construcción en Samjiyon, Corea del Norte í©ëNí êMé– - KCNA via KNS

Las expectativas aumentaron cuando la agencia Interfax citó al Kremlin al señalar que Putin podría reunirse con Kim si participa en la cumbre. “No harían eso a menos que estuvieran seguros de que él iba a reunirse”, sostuvo Sydney Seiler, exfuncionario de inteligencia estadounidense y especialista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). “Estoy bastante convencido de que algo está en marcha”, agregó.

En las últimas semanas, funcionarios norcoreanos viajaron a Rusia y China, mientras delegaciones de ambos países visitaron Pyongyang. Kim también hizo una visita sorpresiva a Dandong, una ciudad china fronteriza. “Ha habido estas pequeñas señales”, señaló John Delury, profesor del Centro Hopkins-Nanjing. Y aseguró: “Si Kim va a Shenzhen, va a hablar con Donald Trump”.

Una visita que alimenta las sospechas

En medio de los rumores, la agencia estatal norcoreana KCNA difundió imágenes de Kim durante una recorrida por Samjiyon, una zona turística próxima a China. El líder inspeccionó el domingo y el lunes las obras de un aeropuerto, una línea ferroviaria y una estación de esquí, acompañado por familiares y funcionarios.

El líder norcoreano Kim Jong-un inspecciona una estación de teleférico en la cima del monte Paektu, en Samjiyon - - YNA DPA

En las fotografías, Kim aparece con anteojos de sol y un cigarrillo en la mano, junto a su esposa, Ri Sol Ju. Pero quien volvió a captar la atención fue su hija Ju Ae, fotografiada mientras descendía por una pista de esquí vestida de blanco y sin casco.

La aparición volvió a alimentar las especulaciones sobre el futuro de la dinastía norcoreana. La adolescente, cuya edad exacta no fue confirmada oficialmente, es considerada por la inteligencia surcoreana una posible sucesora de su padre. Su creciente exposición pública, tanto en actos militares como en actividades oficiales y familiares, reforzó las conjeturas sobre su futuro papel al frente del régimen, aunque Pyongyang nunca confirmó esos planes.

KCNA no hizo referencia a Estados Unidos ni precisó si Kim seguía allí este martes. Samjiyon queda a más de 2500 kilómetros en línea recta de Shenzhen.

La hija del líder norcoreano Kim Jong-un esquía en una zona turística en construcción en Samjiyon í©ëNí êMé– - KCNA via KNS

Pese a estos indicios, varios especialistas dudan de que el viaje se concrete. Kim Dong-yup, profesor de la Universidad Kyungnam, cree que Pyongyang tendría pocos incentivos para acudir a una cita que podría quedar reducida a una foto. “Las sanciones ya no están funcionando. Kim no tiene nada que ganar. ¿Por qué iría y se expondría a una posible incertidumbre?”, planteó. La cancillería surcoreana también consideró baja la probabilidad de una reunión.

El obstáculo nuclear y el papel de Rusia

Trump y Kim se encontraron tres veces durante el primer mandato del republicano, pero su última cumbre, hace siete años, terminó sin acuerdo sobre el programa nuclear norcoreano y el levantamiento de sanciones.

Desde entonces, Pyongyang insiste en que no retomará las negociaciones mientras la desnuclearización esté sobre la mesa. Trump, en cambio, se ha referido a Corea del Norte como una potencia nuclear, condición que los aliados de Washington rechazan reconocer.

El líder norcoreano Kim Jong-un inspecciona una estación de teleférico en la cima del monte Paektu, en Samjiyon - - YNA DPA

Para Seiler, una nueva reunión sería principalmente simbólica y ayudaría a Kim a obtener ese reconocimiento internacional. “Con el tiempo, Kim espera desgastar al mundo hasta que acepte a Corea del Norte como una potencia nuclear”, explicó.

Rusia también aparece en el centro de las gestiones. Trump dijo que estaría dispuesto a reunirse por separado con Putin en China. A su vez, el alto funcionario norcoreano Jo Yong Won se entrevistó con el mandatario ruso en Moscú, según Interfax y TASS, en medio de nuevas denuncias ucranianas sobre el suministro de misiles norcoreanos a Rusia.

Agencias Reuters y AFP